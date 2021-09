High Tide wächst in drei Jahren um 733 % und wird von ‚The Globe and Mail‘ in das Dreijahresranking der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas aufgenommen

CALGARY, 24. September 2021 – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Zeitschrift The Globe and Mail unter die wachstumsstärksten kanadischen Unternehmen des Jahres 2021 gereiht wurde (der Bericht).

Der Bericht erstellt auf der Grundlage eines sorgfältig geprüften dreijährigen Umsatzwachstums eine Rangliste expansionsstarker kanadischer Unternehmen. Bei Betrachtung dieses Kriteriums belegte High Tide im Jahr 2021 mit einem Dreijahreswachstum von 733 % unter 448 Unternehmen den 82. Platz.

Die heutige Auszeichnung der Zeitschrift The Globe and Mail, die zu den renommiertesten Tageszeitungen Kanadas zählt, ist eine weitere Bestätigung für die konstant positive operative Leistung von High Tide. Unser Team hat sich diese Auszeichnung damit verdient, dass wir in nur drei Jahren unseren Umsatz um ganze 733 % steigern konnten. Seit der Eröffnung unseres ersten Cannabis-Einzelhandelsgeschäfts im Oktober 2018 konnten wir als Unternehmen mit nur 160 Mitarbeitern auf knapp 100 Geschäftsstandorte mit über 900 Mitarbeitern anwachsen, freut sich Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. In den kommenden Monaten werden wir das Umsatzwachstum weiter forcieren, indem wir unser stationäres Geschäft und den Online-Handel sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa weiter ausbauen, fügt Herr Grover hinzu.

Das seit 2019 bestehende redaktionelle Ranking Canada’s Top Growing Companies zielt darauf ab, unternehmerische Leistungen in Kanada zu würdigen, indem wachstumsorientierte, unabhängige Unternehmen in Kanada vor den Vorhang geholt und bei ihrem Erfolg unterstützt werden. Es handelt sich dabei um ein freiwilliges Programm. Unternehmen, die daran teilnehmen möchten, müssen sich einem eingehenden Antragsverfahren unterziehen. Insgesamt 448 Unternehmen konnten sich für das diesjährige Ranking qualifizieren.

Die vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2021 und die damit verbundene redaktionelle Berichterstattung werden in der Oktober-Ausgabe des Magazins Report on Business veröffentlicht, die morgen erscheinen wird. Die Online-Veröffentlichung erfolgt bereits jetzt.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass Kanadas führende Wachstumsunternehmen für andere Firmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, sowohl eine Quelle der Inspiration als auch praktisches Vorbild sind, weiß James Cowan, Herausgeber des Magazins Report on Business. Die Unternehmer, die hinter diesen Firmen stehen, verfolgen ihre Ziele mit Umsicht, Beharrlichkeit und unerschütterlichem Engagement.

Jeder, der ein Unternehmen leitet und nach Inspirationen sucht, braucht sich nur die 448 Firmen in der Rangliste der kanadischen Wachstumskaiser im diesjährigen Report on Business anzusehen, meint Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail. Ihr Wachstum trägt dazu bei, den Wirtschaftsstandort Kanada zu stärken, und wir sind stolz darauf, unseren Lesern ihre Erfolgsstorys präsentieren zu können.

Über The Globe and Mail

The Globe and Mail ist Kanadas führendes Nachrichtenmedienunternehmen, das seit 1844 mit couragiertem und unabhängigem Journalismus die nationale Diskussion anführt und politische Veränderungen bewirkt. Mit ihrer preisgekrönten Berichterstattung in Wirtschaft, Politik und nationalen Angelegenheiten erreicht die Zeitschrift The Globe and Mail im Print- und Digitalformat wöchentlich 6,4 Millionen Leser; das Magazin Report on Business wird im Print- und Digitalformat pro Ausgabe von 2 Millionen Menschen gelesen. Die Beteiligungen von The Globe and Mail an der innovativen Datenwissenschaft bedeuten, dass sich das Medienformat im Zuge des weltweiten Wandels ebenfalls verändert. The Globe and Mail ist im Besitz von Woodbridge, der Investmentgesellschaft der Familie Thomson.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung von eigens entwickeltem und lizenziertem Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist – gemessen am Umsatz – der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 97 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und seine Profilseite auf EDGAR unter www.sec.gov.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

Kanada

email : ir@hightideinc.com

Pressekontakt:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

email : ir@hightideinc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ästhetische Zahnmedizin – warum so wichtig, warum so aktuell? Songs of Sorrow – Die Legende von Tempe