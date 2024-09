„Himmelwärts“ – A-cappella-Reihe im Raum München

Für ihr Herbstprogramm hat die vox nova den Jungen Dirigenten Johannes Kaupp nach München eingeladen, der ein über alle Epochen gefächertes Repertoire ausgewählt hat.

Das Publikum erlebt an vier Abenden in und um München A-cappella-Musik zur Fragestellung, ob sich die Menschheit (noch) auf dem richtigen Weg befindet. Johannes Kaupp aus Freiburg hat dazu ein Programm mit Werken vom 16. bis 21. Jahrhundert zusammengestellt, die dieser musikalisch nachspüren. Die vox nova singt in Kammerchorbesetzung und erstmals unter seiner Leitung.

Die Konzerttermine sind:

Sonntag, 10.11.2024, um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul, Erkheim,

Freitag, den 15.11.2024, um 20 Uhr in der Immanuelkirche, Bogenhausen,

Samstag, 16.11.2024, um 17 Uhr in der evang.-luth. Johanneskirche, Haidhausen,

Sonntag, 17.11.2024, um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche, Ebersberg.

Informationen zum Aufbau des Programms:

„Jerusalem, du hast die Zeit nicht erkannt, in der Gott dich gerufen hat und du hast nicht zur rechten Zeit gesehen, was deinem Frieden dienen wird“. Egil Hovland nimmt in diesem Werk Bezug auf Jesu‘ Trauern und Wut gegenüber der Stadt vor der Tempelbereinigung. Sollten wir uns nicht auch hinterfragen, was wir übersehen und ob wir noch auf dem rechten Weg sind?

Denn die Folgen können entsetzlich sein: Ausweglosigkeit, Qual, Schmerz – aus diesen weltlichen Tiefen schreien wir „himmelwärts“ nach Hilfe: Domine Jesu Christe, Rex gloriae, salva nos (Söderman und Neske) und „Hear my Prayer, o Lord“ (Purcell).

Die Vergänglichkeit des Lebens auf Erden ist auch in drei Werken der „Fünf Gesänge“ von Johannes Brahms zu spüren: das Bild des fallenden Laubs „Im Herbst“, wenn das Sein tief verschlossen zur Ruhe kommt:

_Sanft wird der Mensch._

_Er sieht die Sonne sinken,_

_er ahnt des Lebens wie des Jahres Schluss._

_Feucht wird das Aug‘,_

_doch in der Träne Blinken_

_entströmt des Herzens seligster Erguss._

Damit verbunden ist das Werk von Heinrich Schütz, welches vom ernsten, ersten Teil in einen barocken Teil überleitet, in dem die Stimmen in polyphonen Strukturen Gottes Werke und Zutrauen feiern.

Zuletzt spannt die große Motette „O Heiland reiß die Himmel auf“ von Johannes Brahms den Bogen zwischen Erde und Himmel. Und die Herrlichkeit des Himmels vertont der Norweger Edvard Grieg mit warmen und ruhevollen Klängen:

_Im Himmelreich, im Himmelreich, _

_in Gottes Vaterschoß, _

_wie selig, dort zu kommen hin, _

_wie ist die Wonne groß. _

_Dort schauen wir in ewigem Glanz, _

_in Deiner Klarheit leuchtendem Kranz _

_Dich, Herre Zebaoth._

Kartenvorverkauf bzw. Spenden

Karten für die beiden Konzerte in München gibt es für 18 EUR (ermäßigt 15 EUR) bei MünchenTicket (zuzüglich Gebühren) oder an der Abendkasse. In Erkheim und Ebersberg ist der Eintritt frei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

vox nova e. V.

Frau Barbara Lucke

Sedanstr. Rgb. 28

81667 München

Deutschland

fon ..: 089 21578178

fax ..: —

web ..: http://www.voxnova.de

email : Barbara.Lucke@voxnova.de

Mit der neuen Definition eines Projektchores trat die vox nova im Jahr 2010 erstmals in Erscheinung. Seither wirkt die Münchner Gruppe ihrem Motto „Unsere Stimmen – Ihre Musik“ gemäß in interessanten, oft Genre-übergreifenden Produktionen mit und veranstaltet selbst Konzerte mit anspruchsvoller A-cappella-Musik im In- und Ausland.

Bei durchschnittlich drei Projekten im Jahr engagiert sich die vox nova in vielerlei Hinsicht sozial, beispielsweise durch die Gestaltung ganzer Benefiz-Konzertreihen.

Die vox nova hat arbeitet mit unterschiedlichen Dirigenten. Derzeit sind dies Andreas Stadler, Johanna Schumertl und Johannes Kaupp. Sie kann aufgrund ihrer flexiblen Struktur Besetzungen von bis über 100 Sänger*innen realisieren, die den jeweiligen musikalischen Anforderungen gerecht werden.

Die Organisation obliegt dem vox nova e. V., der Mitglied im Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ) sowie im Verband Deutscher KonzertChöre (VDKC) ist.



Pressekontakt:

vox nova e. V.

Frau Barbara Lucke

Sedanstr. Rgb. 28

81667 München

fon ..: 089 21578178

email : Barbara.Lucke@voxnova.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Phosphate gibt erste Mineralressourcenschätzung für seine Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in der kanadischen Provinz Quebec bekannt Das Startup GEOXIP vernetzt mit riesigen Bodenbildern aus Blumen Lebensräume und fördert Artenvielfalt