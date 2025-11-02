Hinduismus, Buddhismus, Islam – 500 Religionsführer aus aller Welt kommen um die „Offenbarung“ zu studieren

In Korea findet eine internationale Sondervorlesung statt, bei der über die Offenbarung und den religiösen Frieden diskutiert wird – mit über 1000 Teilnehmenden aus 61 Ländern.

Veranstaltung: „3. Internationale Sondervorlesung zur Offenbarung“

· Austausch und Friedensförderung durch Diskussionen und Beweise zu allen Kapiteln der Offenbarung

· Vielfältige Erlebnisprogramme wie „Zeitreise in der Bibel“

Während religiöse Konflikte weiterhin bestehen, findet in Korea eine außergewöhnliche internationale Veranstaltung statt, bei der unter dem Thema „Bibel“ über religiöse Einigung diskutiert wird.

Die Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender: Lee Man-hee, im Folgenden „Shincheonji Kirche Jesu“ genannt) gab am 30. Oktober bekannt, dass sie vom 30. Oktober bis zum 2. November in Cheongju die „3. Internationale Sondervorlesung zur Offenbarung“ veranstaltet.

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet:

„Der Weg des Verständnisses, den die Bibel weist – Der Weg des Friedens, den die Religionen gemeinsam gehen.“

Die „Internationale Sondervorlesung zur Offenbarung“ ist ein internationales Austauschprogramm, das sich auf die in der Offenbarung des Neuen Testaments aufgezeichneten Prophezeiungen und ihre Erfüllung konzentriert und durch diesen Ansatz den Dialog und Frieden zwischen den Religionen fördern soll.

Seit ihrer Einführung in Korea hat die Zahl der Teilnehmer mit jeder Runde nahezu verdoppelt, wodurch das Programm weltweit immer mehr Aufmerksamkeit in religiösen Kreisen erregt.

Bei der ersten Veranstaltung im Februar 2024 nahmen etwa 80 religiöse Führer aus 10 Konfessionen und 28 Ländern teil, darunter auch aus Korea.

Bei der zweiten Veranstaltung im vergangenen Jahr besuchten bereits über 270 Religionsführer aus 57 Ländern den Kurs und schlossen ihn ab.

Viele der Teilnehmer bekannten nach der zweiten Veranstaltung, dass das Seminar für sie ein Anstoß für geistliches Wachstum gewesen sei.

Sie äußerten zudem:

* „Ich möchte mit anderen Religionsführern gemeinsam zur dritten Veranstaltung kommen und dort lernen.“

* „Ich werde die Eindrücke dieses Tages in meinem Land weitergeben.“

* „Dieses Programm wird sich künftig zu einer internationalen Großveranstaltung entwickeln.“

In diesem Jahr nehmen über 1000 Personen teil, darunter 521 Religionsführer aus 61 Ländern – die bislang größte Teilnehmerzahl.

Durch die religionsübergreifende Beteiligung wird das in Korea entwickelte Bibelprogramm inzwischen als eine „Dialogplattform für Gläubige verschiedener Religionen weltweit“ angesehen.

Die Teilnehmenden teilen die Ansicht von Vorsitzendem Lee Man-hee, der betonte, dass man „durch die Heiligen Schriften das wahre Wesen der Religion erkennen, einander verstehen und eins werden“ solle.

Während des vier­tägigen Programms (3 Nächte, 4 Tage) werden die Religionsführer gemeinsam den wahren Sinn und die Realität der Offenbarung – als Kern und Abschluss der christlichen Schrift – studieren, darüber diskutieren und dabei den „Weg zum Frieden der Menschheit“ suchen.

In den Diskussionen wollen sie gemeinsam herausfinden, wie sich Gottes Wille auf der Erde erfüllt, und so das gegenseitige Verständnis zwischen den Religionen vertiefen.

Neben den Vorträgen über die Erfüllung der Offenbarung sind vielfältige kulturelle und religiöse Programme geplant, darunter:

* Erlebnisprogramme zum Bibelwort

* Wettbewerbe und Preisverleihungen zur Offenbarung

* Vorführungen von Offenbarungs-Animationsfilmen

* Ausstellungen von Offenbarungs-Skulpturen

* Ernennung von Ehren-Bibeldozenten

Darüber hinaus werden unter anderem:

* ein religionsübergreifendes Friedensgebet,

* Präsentationen über Friedensaktivitäten religiöser Führer,

* sowie regionale Diskussionsrunden zur Förderung von religiösem Frieden stattfinden – alles im Zeichen des interreligiösen Verständnisses und der Zusammenarbeit.

Ein Vertreter der Shincheonji Kirche Jesu erklärte:

„Diese Sondervorlesung bietet die Gelegenheit zu erkennen, dass die Bibel nicht nur die Schrift einer einzelnen Religion ist, sondern eine gemeinsame Wahrheit, die den Frieden der Menschheit fördert.

Wir erwarten, dass dies ein Anlass sein wird, durch die Schrift gegenseitiges Verständnis zu gewinnen und die ursprüngliche Aufgabe der Religion – nämlich Frieden und Eintracht – wiederherzustellen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreasstamm Zentraldeutschland

Herr Kirill Kupcov

Flachsmarkt 1

45127 Essen

Deutschland

fon ..: +4915753196081

web ..: http://www.youtube.com/@scj-andrew-jbdi

email : public.relations@jbdi.eu

Andreasstamm Zentraldeutschland

Pressekontakt:

Theologische Academy

Herr Kirill Kupcov

Flachsmarkt 1

45127 Essen

fon ..: +4915753196081

email : public.relations@jbdi.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum Gutverdiener trotz hohem Einkommen keine finanzielle Sicherheit haben und wie Rehberg & Nahar das ändern