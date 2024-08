Historisch: Cerro de Pasco beginnt Bohrungen auf gigantischen Quiulacocha-Abraumhalden

Mit dieser historischen Genehmigung kann Cerro de Pasco Resources daran gehen, den wahren Wert der riesigen Abraumhalden zu bestimmen.

Ende Mai dieses Jahres war es soweit: die kanadische Cerro de Pasco Resources (CSE CDPR / WKN A2N7XK) erntet die Früchte jahrelanger Arbeit und erhielt das Nutzungsrecht für das polymetallische Riesenprojekt Quiulacocha in Peru. Die Möglichkeit, diese gewaltigen Vorkommen auszubeuten, ist für die kleine Gesellschaft ein wahrhaft transformativer Meilenstein. CPDR verfügt, unter anderem dank substanzieller Beteiligung von Bergbaulegende Eric Sprott, über das Kapital, mit den Arbeiten zu beginnen. Und jetzt kann es wirklich losgehen, da heute bekannt wurde, dass das peruanische Ministerium für Energie und Minen in einer historischen Entscheidung die Aufnahme der Explorationsarbeiten genehmigt hat!

Um das noch einmal zu betonen: Es handelt sich hier um die erste solche Erlaubnis in Peru überhaupt, die sich auf ein neues Bergbauexplorationsprojekt innerhalb einer Abraumhalde bezieht! Und Cerro de Pasco Resources, ließ keine unnötige Zeit verstreichen, installierte sofort das erste Bohrgerät und hat bereits die erste Phase der Bohrungen auf Quiulacocha aufgenommen!

Historisch: Cerro de Pasco beginnt Bohrungen auf gigantischen Quiulacocha-Abraumhalden

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung von möglichen Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachliche Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche/journalistische Veröffentlichungen. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Erwerb von Wertpapieren, insbesondere bei Aktien im Penny-Stock-Bereich, birgt hohe Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jegliche Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) und gemäß § 48f (5) BörseG weisen wir darauf hin, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cerro de Pasco Resources halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Wir können auch nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Cerro de Pasco Resources im gleichen Zeitraum diskutieren. Es kann daher zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung in diesem Zeitraum kommen. Darüber hinaus versucht die GOLDINVEST Consulting GmbH, mit Cerro de Pasco Resources in ein vertragliches Dienstleistungsverhältnis zu treten, so dass auch hier ein Interessenkonflikt besteht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Gesunde Ernährung für Anfänger“ – Ein umfassender Leitfaden für einen gesunden Lebensstil VCI Global CEO erhöht Anteil um 15,27 % und zeigt starkes Vertrauen in das Wachstum des Unternehmens