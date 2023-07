Historischer Vorsprung: First Lithium sichert sich Hartgesteinprojekt mit bewiesenen Pegmatitbohrungen

First Lithium Minerals hat bei der Suche nach dem nächsten, großen Lithiumvorkommen einen historischen Vorsprung.

Mit einem strategischen Startvorteil geht First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM; OTC: PGPXF; FSE: X28) ins Rennen der kanadischen Lithium-Hartgestein-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hat sich soeben im Nordwesten von Ontario ein 1.900 Hektar großes Lizenzgebiet (Projekt LSL) mit bewiesenen Pegmatitvorkommen zu 100% gesichert.

Mit mehreren Bohrungen Ende der 1960er Jahre wurde auf LSL Pegmatit durchteuft. Die alten Daten dokumentieren entlang einer Strecke von rund sieben Kilometern mehrere bedeutende Abschnitte mit bis zu 30 m Granit-Pegmatit (in Loch 37627; Quelle: Assessment File 52J09NW8906, Ontario Geological Survey). Lithologie und geochemische Anomalien liefern zudem starke Anhaltspunkte für eine Li-Cs-Ta (LCT) Pegmatitmineralisierung. Da die Geologen damals nach Nickel gesucht haben, sind die Bohrkerne aber nie darauf analysiert worden. Da die historischen Bohrkerne nicht mehr vorhanden sind, plant das Unternehmen in der laufenden Feldsaison baldmöglichst mit geologischen Kartierungen sowie Gesteins- und Bodenproben zu beginnen.

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

