HM Exploration kündigt Notierung am OTCQB Venture Market an

Vancouver, 10. Juni 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE:HM) (FWB:X5H) (OTCQB:HMEXF) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens zum Handel am OTCQB Venture Market (der OTCQB) unter dem Kürzel HMEXF zugelassen wurden. Der Handel am OTCQB begann am 8. Juni 2026. Dies hat keine Auswirkungen auf die Notierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel HM bzw. an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel X5H.

Highlights:

– Die Stammaktien von HM Exploration wurden mit Wirkung zum 8. Juni 2026 unter dem Kürzel HMEXF zum Handel am OTCQB Venture Market zugelassen.

– Die Notierung am OTCQB erweitert den Zugang zu den Stammaktien des Unternehmens für private und institutionelle Anleger in den USA und verbessert die Liquidität auf dem US-Markt.

– Das Unternehmen hat die Zulassung für das elektronische Clearing und die elektronische Abrechnung durch die Depository Trust Company (DTC) in den Vereinigten Staaten beantragt.

– Die Notierung erfolgt zeitgleich mit dem laufenden ersten Bohrprogramm auf dem Projekt Lewis Pilleys in Neufundland (Kanada), wo in drei der ersten fünf Bohrlöcher eine massive, halbmassive und eingesprengte Sulfidmineralisierung durchteuft wurde.

Die Notierung am OTCQB ist ein wichtiger Meilenstein für HM Exploration Corp., zumal wir in die aktivste Phase unserer Unternehmensgeschichte eintreten, so Nick Rodway, CEO von HM Exploration Corp. Wir absolvieren derzeit unser erstes Bohrprogramm auf dem Projekt Lewis Pilleys, wo wir in drei unserer ersten fünf Bohrlöcher eine Sulfidmineralisierung durchteuft haben. Die OTCQB-Notierung bedeutet, dass sich Anleger in den USA nun direkt und barrierefrei an der Entwicklung von HM beteiligen können, und zwar zu einem unserer Ansicht nach entscheidenden Zeitpunkt für das Projekt. Wir freuen uns darauf, die Analyseergebnisse bekannt zu geben und unsere Programme weiter voranzutreiben.

Der OTCQB Venture Market wird von der OTC Markets Group Inc. in New York betrieben und ist ein anerkannter Handelsplatz für in der Früh- und Entwicklungsphase befindliche US-amerikanische und internationale Unternehmen. Der OTCQB bietet US-Anlegern einen besseren Zugang zu Unternehmensdaten und elektronischem Handel. Mit der Aufnahme des Handels am OTCQB soll der Zugang des Unternehmens zu den US-Kapitalmärkten erweitert werden, denn er bietet US-Broker-Dealern und Anlegern vorbehaltlich der aktuellen Marktlage eine zusätzliche Handelsplattform für die Stammaktien des Unternehmens.

Das Unternehmen hat die DTC-Zulassung beantragt, was das elektronische Clearing und die elektronische Abrechnung von Geschäften mit den Stammaktien des Unternehmens für Anleger in den USA weiter erleichtern wird. Nach Erteilung der DTC-Zulassung wird eine weitere Pressemitteilung veröffentlicht werden.

Über das Projekt Lewis Pilleys

Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und liegt rund fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des von Firefly Metals betriebenen Projekts Green Bay sowie ungefähr einhundertfünfzig (150) km über Hauptverkehrswege von der Pine Cove Mill und dem Hafen entfernt. Es kann auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurückblicken, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht, als die Pilleys Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives pyritisches Erz aus der Mine Pilleys Island/den Minen Old gefördert hat (Kerr, 1996).

Auf dem Projekt findet sich eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospektionszielen, die nachweislich über hochgradige Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Abschnitte verfügen. Die Mineralisierung ist gewöhnlich vom bimodalen-felsischen VMS-Typ und weist sowohl massive Sulfide als auch Sulfid-Klasten-Brekzien auf (Thurlow, 1996). Das geologische Milieu ist direkt vergleichbar mit dem Buchans Camp (Thurlow, 1996) und das Vorkommen von Sulfid-Klasten-Brekzien bietet einen deutlichen Vektor in Richtung nahegelegener Massivsulfidlinsen.

Der Großteil der historischen Vorkommen, die sich innerhalb des Projekts befinden, wurde noch nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren relativ flach und wurden vertikal niedergebracht, was die geologischen Kenntnisse zu den Ausmaßen der zugrunde liegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkt. Es werden Arbeiten zur Bestätigung der historischen Analyseergebnisse und der Erhebung neuer Daten aus den Vorkommen 3B-Zone, Clifford Jones (Bull Road) Extension, Bouzanne Shaft, Henderson, Mansfield und Pilleys Cove geplant.

Quellenangaben

Kerr, A. (1996) New perspectives on the stratigraphy, volcanology, and structure of the island-arc volcanic rocks in the Ordovician Roberts Arm Group, Notre Dame Bay. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, Seiten 283-310. Thurlow, J.G (1996) Geology of a newly discovered cluster of blind massive sulphide deposits, Pilleys Island, central Newfoundland. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, Seiten 181- 189.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der historischen Berichte. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

Über HM Exploration Corp.

Das Augenmerk des Unternehmens ist derzeit auf die Weiterentwicklung seines Projekts Lewis Pilleys in Neufundland gerichtet. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 60,25 km2 und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Systemen sowie die historische Mine Pilleys Island (Produktion von ca. 450.000 Tonnen Erz gegen Ende des 19. Jahrhunderts). Historische Bohrungen in der 3B-Zone lieferten bedeutende Abschnitte, einschließlich 16,77 m mit 1,84 % Cu sowie 3,05 m mit 5,03 % Zn und 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Das geologische Milieu ist direkt mit dem ertragreichen Buchans Camp vergleichbar; das Projekt weist mehrere unzureichend erkundete Vorkommen auf und bietet ein großes Potenzial für neue Entdeckungen.

Das Unternehmen hält zudem 100 % der Anteile und Rechte am Projekt Devils Den, einem im Explorationsstadium befindlichen Projekt, das aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 3.200 Hektar Grundfläche westlich von Port Alberni auf Vancouver Island (British Columbia) besteht. Im Rahmen von Explorationsarbeiten im Jahr 2022 wurden vier geochemische Raster etabliert, um eine mögliche verborgene Mineralisierung zu ermitteln, wobei mehrere hochgradige Vorkommen unter anderem mit Kupferwerten von bis zu 4,68 % an der Oberfläche entdeckt wurden (NI 43-101-konformer technischer Bericht zu Devils Den, November 2022). Die Phase-1-Explorationsarbeiten im Jahr 2025 umfassten hochauflösende drohnengestützte Vermessungen der Magnetfeldstärke und ein lithogeochemisches Programm. Dabei wurden neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten geochemischen Kupfer-, Zink- und Nickelwerten ermittelt. Im Projektgebiet befinden sich mehrere historische Stollen mit hochgradigen Oberflächenvorkommen, in denen noch keine Bohrungen stattgefunden haben. Nach Ansicht von HM besteht aufgrund des Mangels an hinreichenden modernen Explorationsarbeiten ein bedeutendes Entdeckungspotenzial.

HM Exploration engagiert sich für den Einsatz moderner Explorationstechniken in seinen Projekten, um einen Wert in kanadischen Bergbaurevieren zu erschließen, die in der Vergangenheit nur unzureichend erkundet wurden.

Im Namen des Board of Directors

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

info@hmexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In dieser Pressemitteilung dient die Verwendung der Begriffe voraussehen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, kann, würde, könnte, einplanen bzw. ähnlicher Begriffe oder Ausdrücke der Kenntlichmachung zukunftsgerichteter Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von HM, das künftige Wachstumspotenzial von HM und seinem Geschäft sowie künftige Explorationspläne basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, das sich auf seine Erfahrung sowie seine Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf andere Faktoren stützen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als unrichtig erweisen können. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen hinsichtlich des Preises für Kupfer, Gold und andere Metalle; der Explorations- und Erschließungskosten; der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; der Fähigkeit von HM, seiner Geschäftstätigkeit sicher und effektiv nachzugehen, sowie seiner Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Konditionen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Projekt und dessen Mineralisierungspotenzial, die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, potenzielle Vorteile des Erwerbs der neuen Konzession sowie weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt oder anderen Projekten in der Zukunft. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ist das Unternehmen von zahlreichen Annahmen ausgegangen, unter anderem, dass die geologischen, metallurgischen, technischen, finanziellen und wirtschaftlichen Empfehlungen, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig sind und auf Praktiken und Methoden beruhen, die den Branchenstandards entsprechen. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, doch unterliegen sie naturgemäß erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation von Bohrergebnissen sowie der Geologie, der Kontinuität und des Gehalts von Kupfer, Gold und anderen Metallen; Unsicherheiten bei Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, der Ausbeute, der Produktionsmengen und der wirtschaftlichen Rendite; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten sowie bei der Einholung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen künftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Erreichung der erwarteten Programmmeilensteine; Unsicherheiten hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebsbeschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, sowie verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie für Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in vollem Umfang diesem vorsorglichen Hinweis und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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