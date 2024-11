HMTG lädt in die weihnachtliche Region Hannover ein

Die Tage werden kürzer, die Lichter strahlen heller: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Zeit für Traditionen, Geselligkeit und Geschenkebummel.

Die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) hat eine Out-of-Home-Kampagne gestartet, um die weihnachtliche Atmosphäre Hannovers zu bewerben. Der Schwerpunkt der diesjährigen Kampagne, die bundesweit sowie in den Quellländern geschaltet ist, liegt auf den stimmungsvollen Weihnachtsmärkten in der City, die als Ergänzung zum traditionellen Angebot wie Event-Highlights und besonderen Erlebnispaketen einladen. Zusätzlich werden sämtliche digitale Kanäle genutzt, um Einheimische und Touristen dazu zu inspirieren, die festliche Stimmung und die vielfältigen Angebote in der Adventszeit zu genießen.

Die Beilage „Tipps & Termine“, die mit einer Auflage von 1,8 Mio. Exemplaren in Tageszeitungen in ganz Niedersachsen und angrenzenden Gebieten, aber auch in deutschlandweiten Medien erscheint, liefert darüber hinaus mit einer Vielzahl an Event-Tipps und Hotelpaketen noch viele weitere Anlässe, Hannover und die Region in der Winter- und Weihnachtszeit zu entdecken. Einen besonderen Genuss bietet in diesem Jahr das Übernachtungspaket mit geschmückter Christmas Suite.

Bereits jetzt können sich Besucherinnen und Besucher bei einem 360-Grad-Rundgang einen Überblick über die verschiedenen Weihnachtsmärkte verschaffen. Der virtuelle Rundgang lädt dazu ein, die einzigartige Atmosphäre der Märkte zu erleben. Die digitale Vorschau hilft zudem, den Besuch ganz bequem im Voraus zu planen.

Ab dem 1. Dezember wird es festlich auf den Social-Media-Kanälen der HMTG: Auf visithannover (Instagram) und Hannover-Tourismus (Facebook) warten täglich tolle Gewinne – von Shopping-Gutscheinen bis zu Erlebnispaketen. Ein täglicher Klick lohnt, um sich die Chance auf besondere Preise zu sichern.

Greifbar wird die festliche Vorfreude bei einem Besuch in der Hannover Tourist Information am Ernst-August-Platz 8. Dort ist der beliebte Wintermarkt aufgebaut und lockt mit einer Vielzahl regionaler Produkte wie handgemachtem Lebkuchen, edlem Gin oder köstlichem Honig. Ein Blickfang sind in diesem Jahr die von dem hannoverschen Künstler Della gestalteten Christbaumkugeln.

„Die Weihnachtszeit ist für Innenstädte eine besonders bedeutende Phase, um sich für das kommende Jahr zu stärken. Mit unserer diesjährigen Kampagne setzen wir auf emotionale Bilder, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und zur Geselligkeit einladen. Gleichzeitig möchten wir die Menschen dazu motivieren, die Weihnachtsmärkte in der Region Hannover zu besuchen – Orte, die verbinden und ein besonderes Flair bieten. So unterstützen wir nicht nur die Märkte, sondern auch die Innenstädte als lebendige Shopping-Destinationen“, sagt Hannovers Tourismus-Chef Hans Nolte.

Co-Geschäftsführer Christian Katz ergänzt: „Weihnachtsmärkte sind nicht nur ein Magnet für Besucherinnen und Besucher, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Mit unserer Weihnachtskampagne möchten wir gezielt die Strahlkraft der Region Hannover in der Adventszeit unterstreichen. Es geht dabei nicht nur um festliche Atmosphäre, sondern auch darum, den Standort als lebendige, einladende und wirtschaftlich starke Region zu positionieren und erlebbar zu machen.“

Gleich mehrere Weihnachtsmärkte verbreiten in Hannover ab dem 25. November eine stimmungsvolle Atmosphäre. Rund um die Marktkirche in der Altstadt locken Karussells und rund 120 Stände mit köstlichen Speisen und weihnachtlichen Dekoartikeln. Auf dem Ballhofplatz empfängt das „Finnische Weihnachtsdorf“ die Gäste mit Spezialitäten wie Lachs vom offenen Feuer, und der historische Markt entführt mit Gauklern und Ständen ins mittelalterliche Hannover.

Am Kröpcke steht traditionell die 18 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide.

Viel Kunsthandwerk und Fahrgeschäfte für Kinder sind auf der Lister Meile zu finden. Vor dem Hauptbahnhof erstrahlt, nach der Premiere im vergangenen Jahr, erneut das Weihnachtsdorf auf dem Ernst-August-Platz. Ein Highlight: das historische Riesenrad.

Neben der Landeshauptstadt bieten die umliegenden Gemeinden und Kommunen in der Region Hannover Gelegenheiten, sich auf die Festtage einzustimmen. Der Weihnachtsmarkt in Wunstorf hat bis zum 30. Dezember geöffnet. Das Weihnachtsdorf am Thie in Barsinghausen präsentiert ein buntes Musikprogramm zum Budenbummel und Burgdorf bietet gleich zwei Weihnachtsmärkte.

Eine Übersicht der Weihnachtsmärkte und alle Events rund um das weihnachtliche Hannover finden Sie unter

www.visit-hannover.com/winter

Wer noch nach der idealen Location für eine unvergessliche Weihnachtsfeier sucht, wird fündig im HMTG-Locationportal. Das unterstützt mit einer unabhängigen, kostenfreien Beratung bei der Planung. Mehr Infos unter www.hannover-kongress.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511/123490-26

web ..: http://www.visit-hannover.de

email : presse@hannover-marketing.de

Die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) mit dem Geschäftsführer Hans Christian Nolte ist Hannovers zentraler Dienstleister für Regions, Standort- und Stadtmarketing sowie touristische Dienstleistungen. Renommierte Wirtschaftsunter-nehmen und Interessenverbände aus der Region Hannover unterstützen die 2008 gegründete HMTG als Kooperationspartner und Gesellschafter. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind breit gefächert, sie umfassen überregionale Maßnahmen zu Stärkung und Weiterentwicklung von Hannover als Ideale Region und Raum für Innovation.

Ziel der HMTG ist die Stärkung der Identifikation mit dem gesamten Wirtschafts- und Lebensraum Hannover sowie seine nationale und internationale Positionierung.

Zentrales Aufgabenfeld ist die überregionale und internationale Vermarktung der Region Hannover (Niedersächsische Landeshauptstadt plus 20 weitere Städte und Gemeinden im Umland von Hannover).

Pressekontakt:

Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

fon ..: 0511/123490-26

email : presse@hannover-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Auranatura Erfahrungen: Die gesundheitlichen Aspekte der Cranberry im Fokus Kupfer für die Zukunft