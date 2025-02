Hochzeitsfotografie-Trends 2025: Blitzlichtaufnahmen im Paparazzi-Stil, klassische Porträts und echte Farben

Aftershoot hat führende Hochzeitsfotografen weltweit befragt, um die wichtigsten Trends für die Hochzeitsfotografie im Jahr 2025 zu identifizieren.

Top-Fotografen geben wichtige Einblicke in die Trends, die Hochzeiten im kommenden Jahr prägen werden.

Krefeld, 06. Februar 2025 – So wie sich die Hochzeitsbranche weiterentwickelt, so entwickelt sich auch die Kunst der Hochzeitsfotografie weiter. Führende Modezeitschriften wie _Vogue_ sagen voraus, dass im Jahr 2025 Hochzeiten in der Heimatstadt und Filmaufnahmen im Vordergrund stehen werden. Das Team von _The Knot_ hebt die Zunahme von Fotos im Paparazzi-Stil als neueste Variante der dokumentarischen Hochzeitsfotografie hervor, während _The Wed_ die zunehmende Einbeziehung kultureller Traditionen durch multikulturelle Paare und den wachsenden Einfluss von Hochzeits-Content-Erstellern hervorhebt. Um diese Trends zu beleuchten, hat Aftershoot Top-Hochzeitsfotografen aus der ganzen Welt befragt, um die wichtigsten Erkenntnisse für die Hochzeitsfotografie im Jahr 2025 zu ermitteln.

1. Der Glanz der Direktblitzfotografie

_“Traditionell meiden viele Fotografen den Direktblitz, weil sie ihn mit harter Beleuchtung oder amateurhaften Fehlern assoziieren. Der Ansatz des Jahres 2025 kehrt diese Wahrnehmung jedoch um, indem er die Idee aufgreift, alte Regeln zu brechen und die einzigartigen Qualitäten dieser Technik zu erkunden. Sie ermöglicht es dem Fotografen, sich an jede Umgebung anzupassen, spontane Momente einzufangen und eindrucksvolle Bilder in redaktioneller Qualität zu schaffen. Was früher als Einschränkung angesehen wurde, wird heute als Stärke erkannt.“_ – Alexandra und Andrei „TheMezzinoi“, Hochzeiten und Modefotografen in Frankreich, Italien und darüber hinaus.

2. Die Rückkehr der klassischen Porträts

_“Während moderne Hochzeiten immer lockerer und dekonstruierter werden, haben klassische Porträts nach wie vor einen zeitlosen Reiz. Und die Nachfrage nach schnellen, aber perfekt ausgeführten Porträts ist nach wie vor groß. Diese Porträts erinnern an die zeitlosen Bilder, die unsere Eltern und Großeltern schätzen, aber jetzt mit verfeinerten Techniken, die natürliche, spontane Momente einfangen – sogar in gestellten Fotos.“_ – Lucas Lermen, Hochzeitsfotograf in der dritten Generation, lebt in Brasilien.

_“Die zunehmende Verbreitung von ausgeklügelten Porträtsets im Vergleich zu traditionellen Fotokabinen hilft Paaren und ihren Gästen, intimere und elegantere Erinnerungen festzuhalten.“_ – Vogue.

3. Farbtreue und Eintauchen in die Szenerie

_“Ein wichtiger Trend für 2025 ist die Rückkehr zu echten, lebendigen Farben, die die Authentizität der Hochzeitsgeschichte bewahren. Anstatt sich auf übermäßig gefilterte oder entsättigte Bearbeitungen zu verlassen, konzentrieren sich die Fotografen auf natürliche, realistische Farbtöne, die die Essenz des Moments widerspiegeln. Dieser Ansatz unterstreicht nicht nur die echten Emotionen des Tages, sondern verstärkt auch das Gefühl des Eintauchens – der Betrachter hat das Gefühl, den Hochzeitstag mit dem Paar zu erleben. Der Bildausschnitt und die Bearbeitung der Bilder sollen das Paar und die Betrachter zurück an den Hochzeitstag versetzen, so als würden sie jede Emotion noch einmal erleben.“_ – Junior Barreto, Hochzeitsfotograf aus Brasilien.

4. Die Magie der Nachtfotografie

_“Die nächtliche Hochzeitsfotografie erlebt gerade ein großes Comeback, und ich könnte nicht begeisterter sein. Es hat etwas so Bezauberndes, sich für ein privates Nachtshooting von der Tanzfläche zu entfernen, wo wir kühne, dramatische und intime Bilder machen können._

_Diese spontanen Momente unter dem Sternenhimmel sind immer magisch und bieten einen atemberaubenden Kontrast zu den formelleren Bildern des Tages.“_ – Saya Chontag, eine in Paris ansässige Hochzeitsfotografin, die die Hälfte des Jahres in Asien lebt.

5. Gezielte Bewegungsunschärfe für dynamisches Storytelling

_“Bewegungsunschärfe ist kein Fehler mehr – sie ist eine bewusste stilistische Entscheidung, die der Hochzeitsfotografie ein Gefühl von Bewegung und Emotion verleiht.“_ – Federica Ariemma und Matte Lomonte, international bekannte Hochzeitsfotografen aus Apulien, Italien.

6. Ultraschnelle Fotoübermittlung für sofortige Zufriedenheit

_“Paare erwarten zunehmend, dass ihre Hochzeitsfotos schneller als je zuvor geliefert werden. Dank der Fortschritte bei den Bearbeitungsabläufen und den KI-Tools können Fotografen jetzt innerhalb von 24-48 Stunden nach der Hochzeit erste Einblicke oder sogar Teilgalerien bereitstellen. Dieser Trend kommt dem Wunsch nach sofortiger Verfügbarkeit entgegen und erlaubt es den Fotografen gleichzeitig, ihre Qualitäts- und Erzählstandards beizubehalten.“_ – Federica Ariemma und Matte Lomonte, international bekannte Hochzeitsfotografen aus Apulien, Italien.

_“Die künstliche Intelligenz revolutioniert die Hochzeitsfotografie, indem sie die Arbeitsabläufe rationalisiert, ohne die künstlerische Essenz zu beeinträchtigen. Tools wie Aftershoot ermöglichen es Fotografen, in kürzerer Zeit makellose Bilder zu liefern. Dies ermöglicht einen schnelleren und persönlicheren Service für Paare bei gleichzeitiger Wahrung der künstlerischen Qualität.“_ – Junior Barreto, Hochzeitsfotograf aus Brasilien.

7. Redaktionelle Eleganz erleben: Hochzeit als Kunst

_“Als jemand, der seine Wurzeln in der Modefotografie hat, habe ich lange davon geträumt, dass Paare Hochzeiten im redaktionellen Stil fotografieren. Im Jahr 2025 geht es vor allem darum, die Kreativität in den Vordergrund zu stellen und die Hochzeit so zu gestalten, dass sie auf die Seiten eines Luxusmagazins gehört._

_Um meinen Paaren dabei zu helfen, dies zu erreichen, arbeite ich eng mit ihnen zusammen, um ein Vision Board zu entwerfen, das ihre Persönlichkeit, ihren Stil und ihre gesamte Hochzeitsästhetik widerspiegelt. Von gewagten Posen und einzigartigem Styling bis hin zu dramatischer Beleuchtung und sorgfältig ausgewählten Details – wir entwerfen eine redaktionelle Erzählung, die ihre Liebesgeschichte aufwertet. Bei diesem Ansatz geht es nicht nur darum, gut auszusehen, sondern auch darum, eine visuell atemberaubende Geschichte zu erzählen, die einzigartig für sie ist.“_ – Saya Chontag, eine exklusive Hochzeitsfotografin mit Sitz in Paris, die die Hälfte des Jahres in Asien lebt.

