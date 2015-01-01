Hochzeitsreise statt Geldumschlag: Immer mehr Paare wünschen sich gemeinsame Reiseerlebnisse

Mit Beginn der Hochzeitssaison wächst der Trend zu personalisierten Reisegeschenken für die Flitterwochen.

Mit dem Frühling beginnt in Deutschland traditionell die Hochzeitssaison. Zwischen Mai und September finden laut Statistischem Bundesamt die meisten Eheschließungen statt. Gleichzeitig verändert sich bei vielen Paaren die Art der Hochzeitsgeschenke: Statt klassischer Haushaltsgeschenke oder anonymer Geldumschläge wünschen sich viele Brautpaare gemeinsame Erlebnisse – insbesondere eine besondere Hochzeitsreise.

Das Südamerika Reiseportal bietet dafür ein Konzept an, das die Organisation für Brautpaar und Gäste deutlich vereinfacht: Die Hochzeitsreise kann von Familie und Freunden gemeinsam mitfinanziert werden – inklusive individueller Reisegutscheine und kompletter Abwicklung durch den Reiseveranstalter.

„Viele Paare möchten lieber Erinnerungen schaffen als Dinge besitzen“, erklärt Inhaber Christof Sauer. „Eine Reise bleibt oft ein Leben lang im Gedächtnis – und für die Gäste wird das Geschenk persönlicher und emotionaler.“

Persönliche Gutscheine passend zum Reiseziel

Das Besondere dabei: Die Hochzeitsgäste schenken nicht einfach Geld, sondern symbolische „Flittermeilen“ oder individuell gestaltete Reisegutscheine. Dafür erstellt das Reiseportal hochwertige Gutscheine, passend zum jeweiligen Reiseland und den Wünschen des Brautpaares.

Je nach Reiseziel können das beispielsweise Etiketten für südamerikanischen Wein oder landestypische Spezialitäten, individuell gestaltete Bordkarten oder Reisegutscheine im Stil echter Flugtickets sein.

Das Brautpaar erhält dadurch nicht nur finanzielle Unterstützung für die Hochzeitsreise, sondern gleichzeitig eine sehr persönliche Erinnerung an Freunde und Familie.

Die organisatorische Abwicklung übernimmt vollständig das Reiseportal – von der Koordination über die Gestaltung bis hin zur Durchführung der Reise.

Hochzeitsreisen nach Südamerika, Mittelamerika und in die Karibik

Besonders geeignet für Hochzeitsreisen, die etwas mehr Aktion enthalten sollen als ein reiner Cluburlaub, seien individuell geplante Reisen nach Costa Rica, Ecuador, Patagonien oder in die Karibik. Viele Paare kombinieren Naturerlebnisse mit komfortablen Unterkünften und entspannten Strandaufenthalten.

Der Trend gehe dabei klar zu maßgeschneiderten Reisen statt standardisierten Pauschalangeboten, so Christof Sauer. „Unsere Kunden suchen ein individuelles Erlebnis, das genau auf ihre Wünsche zugeschnitten ist.“ Denkbar sind z.B. eine Weinreise nach Argentinien und Chile, entspannte Tage in einer Regenwald-Lodge mit Partnermassage und Schoko-Workshop oder ein Inselhüpfen in der Karibik.

„Gerade Fernreisen sind für viele Paare ein lang gehegter Traum. Wenn Familie und Freunde dazu beitragen können, entsteht daraus oft etwas sehr Emotionales“, so das Reiseportal.

Weitere Informationen zu individuell planbaren Hochzeitsreisen:

Hochzeitsreisen beim Südamerika Reiseportal

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Südamerika Reiseportal

Frau Andrea Sauer

Graf-von-Stauffenberg-Str. 15

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Deutschland

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