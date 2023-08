Hockey-EM in Deutschland kann Sie reich machen

Gewinnen Sie 100.000 EUR mit nur einem Schuss

München, 14. August 2023

Als offizieller Partner des Deutschen Hockeybunds freut sich MITOcare darauf, bei der diesjährigen Europa­meisterschaft vom 18.-27.08. in Mönchengladbach dabei zu sein und die Hockey-Community näher kennenzulernen. Dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht!

In der Halbzeit der jeweils zwei Halbfinalspielen der Damen und Herren am 24.08. und 25.08. hat jeweils ein Teilnehmer die Möglichkeit mit einem Schuss von der Mittellinie ein Loch auf einer Torwand zu treffen. Trifft der Schütze, gibt es ein Preisgeld von 100.000 EUR.

Sie haben Lust, sich dieser Challenge zu stellen? Dann trag Sie sich jetzt unter https://mitocare.de/pages/100k-shot für den Newsletter ein.

Am Tag der Halbfinalspiele losen wir per Zufallsgenerator die glücklichen Teilnehmer aus.

Sie sind während der Hockey EM live vor Ort? Dann besuchen Sie uns im FanVillage am MITOcare-Stand. Neben kühlen „mito drinks „können Sie auch den ein oder anderen Nationalspieler treffen.

Sie haben kein Ticket für die Halbfinalspiele?

Auch kein Problem. Neben der Möglichkeit auf 100.000 EUR verlost MITOcare für die Halbfinaltage jeweils zwei Mal ein Tagesticket. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist sich unter https://mitocare.de/pages/100k-shot in den Verteiler einzutragen. Mitmachen lohnt sich.

MITOcare ist seit 2022 offizieller Partner des Deutschen Hockey-Bunds und unterstützt die deutsche Damen- und Herren-Nationalmannschaft mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft im Januar 2023 mit dem Gewinn des Titels für die deutsche Herrenmannschaft, stehen jetzt die EM in Mönchengladbach und eine hoffentlich erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an. MITOcare arbeitet für diese Ziele eng mit dem Ärztestab und der Mannschaft zusammen.

Über MITOcare

„Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein“.

So ist der Anspruch von MITOcare, dem Innovationstreiber im Bereich Mikronährstoffe.

Unser breites Angebot an bioaktiven Stoffen und Naturstoffen ist zusammen mit Ärzten entwickelt und wird laufend nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen optimiert.

Unsere Produktion erfolgt in der DACH-Region und trägt so zu nachhaltigem Wirtschaften bei. Mit unseren natürlichen, pflanzlichen Kapselhüllen und vor allem mit unseren bioverfügbaren Inhaltsstoffen.

MITOcare wurde 2013 gegründet. Der Firmensitz ist München und das Unternehmen beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter. MITOcare ist Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. (NEM).

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen, unserer Philosophie und unseren Produkten finden Sie unter www.mitocare.de.

