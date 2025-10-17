  • Höhenflug beim Gold- und beim Silberpreis

    Der Silberpreis hat die 50-US-Dollar-Marke je Unze durchbrochen und Gold kostet mehr als 4.200 US-Dollar je Unze.

    Am Donnerstagabend letzte Woche stieg der Goldpreis kurz sogar auf über 4.300 US-Dollar je Feinunze. Bei 15 Handelstagen hat es der Goldpreis jüngst geschafft, elfmal einen neuen Höchststand zu generieren. Zu den bekannten Preistreibern wie Spannungen zwischen den USA und China kommen jetzt noch Ängste vor einer möglichen Bankenkrise. So hatten zwei US-Regionalbanken nicht unerhebliche Verluste gemeldet. Damit ist eine neue potenzielle Krise hinzugekommen.

    Und Krisen sind bekanntlich ein Treiber für höhere Gold- und Silberpreise. Nimmt man noch die US-Zinssenkungserwartungen hinzu, die neue Nahrung erhalten haben, so sollten weitere Preisanstiege nicht verwundern. Es war nämlich der Fed-Chef, Jerome Powell, der letzte Woche von wachsenden Problemen für den US-Arbeitsmarkt sprach. Den Zinssenkungserwartungen verlieh dies einen Aufschwung. Die Edelmetalle sollten also preislich gut unterstützt sein. Den höchsten Jahresgewinn erreichte der Goldpreis übrigens im Jahr 1979. Es waren 127 Prozent.

    Im laufenden Jahr hat der Preis des Edelmetalls rund 67 Prozent zugelegt. Die vergangene Woche brachten bei den Gold-Futures ein Plus von zirka 5,6 Prozent. Der NYSE Arca Gold Miners Index, der die Entwicklung von Goldaktien abbildet, erreicht ein Plus von 2,91 Prozent. Der Zug ist zwar bereits losgefahren, doch könnte es sich immer noch durchaus lohnen aufzuspringen und auf Gold und Silber zu setzen. Vor allem dann, wenn kurzfristige Rücksetzer die Chancen auf einen Einstieg bieten. Denn langfristig gesehen haben Goldminen immer noch Nachholpotenzial.

    Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – besitzt in Suriname, Südamerika Beteiligungen an zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau) mit der Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung.

    Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

    Quellen:

    https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/goldpreis-aktuell-gold-steigt-erstmals-ueber-4300-dollar-marke/29741802.html;

    https://www.onvista.de/news/2025/10-17-neue-sorgen-bei-us-regionalbanken-schicken-dax-in-den-keller-41121433-19-26440533.

