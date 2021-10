Höllenritt Wahlkampf – Ein Insider-Bericht und SPIEGEL-Bestseller, der es in sich hat

Frank Stauss nimmt die Leser in „Höllenritt Wahlkampf“ auf eine packende Zeitreise seiner außergewöhnlichen Karriere und in die verrückte Welt der Politik mit.

Frank Stauss hat von den Medien schon viele Titel verliehen bekommen: Das „Handelsblatt“ nennt ihn „Guru“, die „Süddeutsche Zeitung“ nennt ihn „Magier“ und „Der Tagesspiegel“ beschreibt ihn als den „Mann für aussichtslose Lagen“. Er begann seine Karriere als Wahlkämpfer in der Clinton/Gore-Kampagne und begleitete seither über 25 Wahlkämpfe in 25 Jahren. Der Diplompolitologe studierte in Heidelberg, Washington, DC, und Berlin.

Frank Stauss führt seit über 25 Jahren Wahlkämpfe und gilt als die „Macht im Hintergrund“ vieler Erfolge (STERN). Der Kommunikationsexperte nimmt die Leser in „Höllenritt Wahlkampf“ mit auf eine packende Zeitreise seiner außergewöhnlichen Karriere, die ihn in zahlreiche Staatskanzleien, ins Kanzleramt und auch ins Weiße Haus führte.

Die Wiederauflage des SPIEGEL-Bestsellers „Höllenritt Wahlkampf“ von Frank Stauss beleuchtet auch die Mechanismen der Populisten und die Auswirkungen der digitalen Revolution auf die Demokratie. Das Buch ist einer direkter, provozierender und offener Insiderbericht, der oft ungewöhnlich schonungslos ist. Lassen Sie sich mit Frank Stauss in die ganz eigene Welt der Politik entführen und Politik auch mal von der ungemein humoristischen Seite betrachten. Immerhin geht bei dem ein oder anderen Wahlkampf hinter den Kulissen auch mal so einiges gehörig schief. Ein unerhört unterhaltsames Lesevergnügen!

„Höllenritt Wahlkampf“ von Frank Stauss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38459-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

