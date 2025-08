Hönle Gruppe passt Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (IRW-Press/05.08.2025) – Der Vorstand hatte für die Hönle Gruppe für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 95 Mio. bis 105 Mio. und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erwartet, das deutlich über dem bereinigten EBITDA-Ergebnis des Vorjahres (5,5 Mio. ) liegt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der Vorstand davon aus, dass die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz zwischen 92 Mio. und 94 Mio. erzielen wird (Vj. 98,7 Mio. ). Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduzierung erwartet er trotz des niedrigeren Umsatzniveaus ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) zwischen 5 Mio. und 6 Mio. (EBITDA bereinigt Vj. 5,5 Mio. ).

Die Dr. Hönle AG wird, wie geplant, am 07.08.2025 die Q3-Mitteilung für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlichen.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

Aussender: Dr. Hönle AG

Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Weinert

Tel.: +49 8105 2083 173

E-Mail: peter.weinert@hoenle.de

Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hönle AG

Dr. Hönle AG

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing/München

Deutschland

email : peter.weinert@hoenle.de

Pressekontakt:

Dr. Hönle AG

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing/München

email : peter.weinert@hoenle.de

