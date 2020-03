Höpfner Immobilien: Erfahrener Immobilienmakler aus Kiel-Region

Bei Höpfner Immobilien erhalten Kunden stets erstklassigen Service und eine individuelle Betreuung rund um Immobilien. Anliegen werden von einem hoch qualifizierten und gut ausgebildeten Team betreut.

Das in Kiel gegründete Unternehmen Höpfner Immobilien kann auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken, wenn es um hochwertige Dienstleistungen rund um die Immobilie geht. Von Neumünster über Rendsburg und Eckernförde bis Kiel profitieren hier von einem umfangreichen Produktportfolio und der Kompetenz der Immobilienmakler.

Hohe Expertise für jede Kundengruppe

Bei Höpfner Immobilien sind sowohl Hausbesitzer wie auch Mieter und Käufer stets bestens aufgehoben. Neben der Vermittlung von Immobilien für den Eigenbedarf betreut das Unternehmen auch mehrere größere Neubauprojekte im norddeutschen Raum. Auch für Bauträger ist das traditionsreiche Unternehmen aktiv und sorgt für die optimale Vermarktungsstrategie solcher Objekte.

Ganz egal, ob es um die Vermarktung und Vermittlung einer ganzen Wohnanlage geht oder um freistehende Einfamilienhäuser; Höpfner Immobilien bietet allen Kunden optimale Betreuung und stets transparente, sowie faire Geschäftsbedingungen. Auch das Auftragsvolumen spielt bei Höpfner Immobilien keine Rolle. So wird jedes Kundenanliegen individuell und bestens betreut.

Optimale Verkaufsabwicklung für Privatkunden

Um bestmögliche Verkaufserlöse erzielen zu können, sorgt das Unternehmen für die optimale Außendarstellung des zum Verkauf stehenden Objektes. So wird für jedes Objekt eine eigene und einzigartige Präsentation erstellt, die hochqualitative Fotoaufnahmen des zum Verkauf stehenden Objektes enthält. Durch eine eigens entwickelte App haben interessierte Kunden stets die Möglichkeit, die zum Verkauf stehenden Häuser auf ihren mobilen Geräten jederzeit abzurufen. Um den Verkaufsprozess nicht unnötig in die Länge zu ziehen, wird zudem eine Vorauswahl der Bewerber vorgenommen. So wird dafür gesorgt, dass bei einem Besichtigungstermin nur Personen mit ernsthafter Kaufabsicht erscheinen.

Auch für Bauträger eine gute Wahl

Bei der Verkaufsabwicklung von größeren Bauprojekten kann das Kieler Unternehmen auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken. So wurden bereits über 350 Neubauverkäufe realisiert. Um auch zukünftig für Bauträger erfolgreich agieren zu können, achtet das Unternehmen auf Markttrends und entwickelt stets aktuelle Analysen. Auf dieser Grundlage wird für jedes Projekt ein individuelles Angebotskonzept entwickelt. Zudem werden größere Projekte ab der Planungsphase bis zum endgültigen Abschluss der Baumaßnahmen intensiv betreut.

Sobald die Planungs- und Genehmigungsphase phase abgeschlossen ist wird, kümmert sich Höpfner Immobilien um die zügige Verkaufsabwicklung und setzt hierfür auf eine breite Vermarktungsstrategie. Hierfür wird schon während der Baumaßnahmen intensiv informiert und kommuniziert, um möglichst frühzeitig viele potentielle Käufer erreichen zu können.

Der Ansprechpartner für große und kleine Immobilienprojekte

Ob Immobilienverkauf, Immobilienkauf, Vermietung oder Neubauprojekte – in der Kiel-Region ist Höpfner Immobilien der Immobilienmakler für alle Fälle. Das Unternehmen wurde 2013 in Kiel von Thimo Höpfner gegründet und ist in der Beselerallee 61, 24105 Kiel, ansässig. Erreichbar ist das Büro darüber hinaus telefonisch über die 0431 530300-0 sowie per Mail via kiel@hoepfnerimmobilien.de. Die kompetenten Mitarbeiter stehen montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie samstags von 10:00 bis 13:00 für Anfragen zur Verfügung.

