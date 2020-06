Hohe Arbeitssicherheit mit Lockout/Tagout, Tryout und LoTo-Software

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit wird in der heutigen Zeit groß geschrieben. Viele Unternehmen wissen nicht, wie bestimmte Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen sind. MAKRO IDENT hilft dabei.

MAKRO IDENT stellt vor: Lockout – Tagout – Tryout und die Sicherheitssoftware LINK360 für das Erstellen und Verwalten von Verfahrensanweisungen. Diese Systeme schützen Leben!

In der Arbeitssicherheit fällt auch immer der Name Lockout-Tagout. Nur was ist das? Lockout-Tagout als Übergriff sind aus den USA stammende und vorgeschriebene Arbeitssicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Personen- und Sachschäden. Lockout-Tagout hat sich – seit 1990 – in vielen Teilen Europas zwischenzeitlich durchgesetzt. In Amerika ist „LoTo“ in der OSHA-Richtlinie geregelt. Manche europäischen Länder haben LoTo bereits zum Standard erhoben. Doch was sagen diese ganzen Bezeichnungen aus?

Lockout Tagout – auch LoTo genannt – umfasst geplante Sicherheitsmaßnahmen zum Abschalten der gesamten oder nur notwendigen Energiequellen von Maschinen, Geräten, Anlagen oder Teile von Anlagen bei durchzuführenden Wartungen, Reparaturen oder auch Inspektionen. Es wird somit eine Prozessunterbrechung vorgenommen, die aber genau vorgegeben sein muss, damit keine Unfälle, Todesfälle und auch Sachschäden – durch ein versehentliches Wiedereinschalten – entstehen.

Lockout-Tagout – und auch Tryout – sind Maßnahmen, die Mitarbeiter vor Gefahren schützen sollen, die von elektrischen, mechanischen und anderen Gefahrenquellen ausgehen können.

Lockout bedeutet das Verriegeln von gefährlichen Energiepunkten (Energiequellen). Im Rahmen einer Reparatur- oder Wartungsarbeit werden hierfür ganz bestimmte Verriegelungen, Blockier- oder Absperrsysteme verwendet. MAKRO IDENT hat verschiedene Verriegelungen für elektrische, mechanische, pneumatische, hydraulische und andere Energiequellen – in verschiedenen Ausführungen – im Sortiment. Als Brady-Distributor und zertifizierter GOLD-Expert Partner kennt sich MAKRO IDENT mit diesem Thema hervorragend aus und ist sehr gut geschult auf alle Brady LoTo-Systeme.

Tagout bezeichnet das Kennzeichnen von gefährlichen Energiepunkten, sowie das Anbringen eines Warnanhängers am Sicherheitsschloss. Diese Warnanhänger werden – mit dem Schloss – zum Absperren an eine Lockout-Verriegelung angebracht. Somit ist die Energiequelle vollständig abgesichert. Die Warnhinweise und rote Warnfarbe signalisiert bereits von weitem, dass hier etwas abgesperrt bzw. verriegelt wurde.

Unter Tryout versteht man das Prüfen bzw. Überprüfen, ob die jeweilige Verriegelung auch tatsächlich und korrekt angebracht wurde. Ob die richtige Verriegelung verwendet wurde, ob diese auch richtig auf das Ventil, den Schalter usw. angebracht wurde, ob das richtige Schloss korrekt angebracht wurde und auch die Lockout-Verriegelung korrekt verschlossen wurde. Genauso gehört es zur Überprüfung, ob noch Restenergie vorhanden ist, die möglicherweise einem Mitarbeiter schaden könnte.

Die Vorgehensweisen bei Reparaturen und Wartungen und evtl. auch Inspektionen, müssen im Unternehmen in schriftlicher Form vorhanden sein. Pro Maschine, Anlage bzw. potentiellem Gefahrenpunkt. Passieren Unfälle oder gar Todesfälle, wird nicht nur die Versicherung und Berufsgenossenschaft eingeschaltet, sonder auch die Kriminalpolizei, die vor Ort ermittelt. Personen- und Sachschäden hat das Unternehmen – ohne Sicherheitsvorkehrungen – grundsätzlich alles selbst zu bezahlen. Im schlimmsten Fall wird das Unternehmen solange geschlossen, bis ein vernünftiges Arbeitssicherheitsprogramm implementiert wurde.

Um hierfür gerüstet zu sein, bietet MAKRO IDENT zusätzlich eine cloud-basierte Sicherheitssoftware an, mit der man ganz genaue Verfahrensanweisungen / Vorgehensweisen Schritt für Schritt – in Wort und Bild – erstellen kann. Diese Sicherheitssoftware namens LINK360 lässt sich auch mit jedem Endgerät, dass über eine Internet-Verbindung und einen Browser verfügt, aufrufen.

Entweder man erstellt die jeweiligen Verfahrensanweisungen und hängt an jedem Energiepunkt eine Lockout-Tagout Prozedur gut sichtbar aus oder man greift einfach über das Smartphone oder Tablet auf die LINK360 direkt zu. Die jeweilige Verfahrensanweisung wird geladen. Entsprechendes Lockout-Tagout wird verwirklicht.

Ein komplettes LoToTo-Konzept wird der Customer Service, in Zusammenarbeit mit den Brady Ingenieuren und Außendienstmitarbeitern für den jeweiligen Kunden erstellen. In manchen Fällen ist ein Vor-Ort Termin und eine Hallen- oder Produktionstätten-Begehung unumgänglich, um genau festzustellen, was tatsächlich benötigt wird.

Das Team von MAKRO IDENT wird hier gerne behilflich sein. Weitere Informationen über Lockout-Tagout etc. sind zu finden unter der Homepage: www.makroident.de/lockout-tagout/lockout-tagout.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

MAKRO IDENT – Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000 Artikeln

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.

Sortiment mit über 36.000 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 36.000 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.

Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, organische und anorganische Ölbindemittel + Universalbindemittel, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, SpillFix-Granulat, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Textildruck-Kompetenz in Hamburg: Mit Leidenschaft bedrucken