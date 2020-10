Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit – Mit der Kapitalanlage von Confianza Real Estate für Kleinanleger

Die Kapitalanlage von Confianza Real Estate PLC bietet Ihnen die ideale Lösung.

Bei hoch attraktiven Renditen und starken Sonderausschüttungen bietet Ihnen das Team rund um den anerkannten Bauträger und Vorstand Dirk Jahnel gleichzeitig hohe Sicherheit durch die hinterlegten Aktien, ein Substanzinvestment in die kommenden Bestandsimmobilien und das Investment in den boomenden Anbieter-Markt der gehobenen Qualitätsimmobilien in Deutschland.

Wo die Nachfrage das Angebot übertrifft, ist der Übergewinn nicht weit.

Sanierungsobjekte – die Perle im Geschäft

Da die Manager der Confianza Real Estate PLC eine langjährige Berufserfahrung haben, können Sie auch Sanierungsobjekte handhaben. Hierbei ist immer das Problem, den tatsächlichen Umfang der notwendigen Baumaßnahmen abzuschätzen und die Kosten zu kalkulieren. Im Ergebnis sind Sanierungsobjekte eine Perle im Immobiliengeschäft, denn sie versprechen die höchsten Gewinne.

Visionäres Unternehmen setzt neue Maßstäbe

Begnügen Sie sich nicht länger mit riskanten Investments in Fonds und andere Wertpapiere, werden Sie Miteigentümer eines visionären Unternehmens, das völlig neue Maßstäbe im Markt der unterbewerten Immobilien mit hohem Entwicklungspotenzial setzt. Sicherer und einfacher können Sie keine Renditen erzielen und gleichzeitig zusehen, wie Deluxe-Immobilien in der Metropolregion Berlin Ihre Kassen füllen.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir nehmen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft und lassen Sie gerne mit einem visionären Konzept an unserem Erfolg partizipieren. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Wertsteigerung und Renditen im mittleren einstelligen Bereich, doch entschließen Sie sich schnell, das Zeitfenster zum Einstieg schließt sich bald.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: confianza-real-estate.com



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Confianza Real Estate PLC

Herr Dirk Jahnel

Unity House, Suite 888 Westwood Park 888

WN3 4HE Wigan

Großbritannien

fon ..: +44 845 891 0513

web ..: https://confianza-real-estate.com

email : info@confianza-real-estate.com

Die CONFIANZA REAL ESTATE PLC ist die Finanzierungsgesellschaft eines Bauträgers im Großraum Berlin mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in dieser Branche. In dem klassischen Geschäftsbereich werden Grundstücke gekauft und nach geltendem Baurecht als Gewerbeobjekt oder Wohnhaus mit maximaler Nutz- bzw. Wohnfläche überplant. Je nach Marktlage wird dann das Grundstück mit Planung wieder verkauft oder das Bauwerk errichtet. Die CONFIANZA REAL ESTATE PLC plant große Objekte in Teileigentum zu errichten und nur soviel Einheiten zu verkaufen, um die Gesamtkosten zu decken. Mit den im Bestand verbleibenden Gewerbeeinheiten bzw. Wohnungen werden Sicherheiten im Unternehmen geschaffen, und der Mietertrag schlägt sich positiv auf die Höhe der Dividende nieder.

