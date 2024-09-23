Hohe Rohstoffpreise sind gut für den Finanzierungsbedarf von Junior-Unternehmen

Bei 2025 kann man von einem Finanzierungsboom, im Gegensatz zum Vorjahr, sprechen – gut für Junior-Bergbauunternehmen.

Das Interesse von Investoren an Bergbaugesellschaften ist groß. Der Aufschwung im Finanzierungsbereich ist besonders bei Goldfinanzierungen erkennbar. Im Jahresvergleich stiegen sie um 136 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar an. Der September erreichte mit 1,2 Milliarden US-Dollar einen Monats-Rekordwert, was nicht so verwunderlich bei dem starken Goldpreis ist. Bis Oktober 2025 hatten die seit Jahresbeginn von Junior- und mittelständischen Bergbauunternehmen eingeworbenen Mittel bereits 12,8 Milliarden US-Dollar erreicht und damit den Gesamtwert des Jahres 2024 übertroffen.

Kapitalzufluss ist für Junior- und mittelständische Bergbauunternehmen äußerst wichtig, denn nur so können sie ihre Projekte vorantreiben. Beim Finanzierungsboom agieren nun neben institutionellen Anlegern auch Private-Equity-Fonds, aber auch strategische Anleger wie Automobil- und Batteriehersteller. Grundsätzlich ist das Anlegervertrauen gestiegen, ebenso wie die Risikobereitschaft. Infolgedessen dürften Fusionen und Übernahmen zunehmen. Die Qualität der Projekte, die Managementkompetenz und die Kostenseite sind dabei entscheidend, wenn es um Übernahmen oder Fusionen geht.

Eine neue Ära der Rohstoffentwicklung hat begonnen. Der Junior-Bergbausektor bietet Ende 2025 vielversprechende Chancen für informierte und umsichtige Investoren. Die Rohstoffmärkte zeigen Stärke, die geopolitische Bedeutung vieler Rohstoffe ist gewachsen und somit sind die Voraussetzungen für ein starkes Wachstum gegeben. Davon profitieren könnten gut aufgestellte Unternehmen wie etwa Mogotes Metals oder Blue Moon Metals beispielsweise.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Blue Moon Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Dazu kommt noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der aktuelle Erwerb der Springer-Mine sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Quelle:

https://linncoop.agricharts.com/news/story/36328041/the-mining-money-trail-junior-mining-financing-heats-up-in-2025.

