Hollister Biosciences Inc.: Die ersten Produkte von Easyriders kommen diesen Monat in die Läden

Die Motorrad-Lifestyle-Marke läutet mit erstklassigen Pre-Rolls in Sammeldosen die Zusammenarbeit mit Hollister ein

VANCOUVER, BC, 8. April 2021 — Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL) (OTC: HSTRF) (FRANKFURT: HOB) (das „Unternehmen“, „Hollister Cannabis Co.“ oder „Hollister“) und Easyriders haben zusammen qualitativ hochwertige Cannabisprodukte entwickelt, die den unabhängigen Geist und die Lebenseinstellung des modernen Bikers verkörpern. Die Zusammenarbeit ist offiziell seit diesem Monat mit erstklassigen Pre-Rolls in silbernen oder schwarzen Sammeldosen mit dem Easyriders-Kultlogo am Start.

Jede Packung enthält 10 vorgedrehte 0,2 Gramm enthaltene Joints, die sowohl unterwegs als schnelle, sozial-diskrete Methode für die medizinische Einnahme, Mikrodosierung, zum Aufputschen verwendet oder mit Freunden geteilt werden können. Die silberne Dose enthält vorgedrehte Joints mit der Hybrid-Sorte Sherbert (Kreuzung zwischen Girl Scout Cookies x Pink Panties), während die vorgedrehten Joints in der schwarzen Dose die Sorte Ice Cream Cake enthalten (Kreuzung zwischen Wedding Cake x Gelato #33). Beide sind terpenhaltige, indicadominante Hybridsorten, die entspannungsfördernd und stimmungssteigernd wirken.

Diese ersten Produkte der Easyriders-Linie werden in Dispensaries in ganz Kalifornien erhältlich sein. Im Sommer wird die Linie um einen topischen Tattoo-Balsam erweitert.

Hollister Biosciences wurde in der kalifornischen Stadt gegründet, die 1947 Schauplatz eines berüchtigtes Bikertreffens war, das das Image des gesetzlosen Bikers begründete und die Inspiration für den Marlon Brandon-Firlm The Wild One lieferte, während Easyriders seit über einem halben Jahrhundert die eindeutige Stimme der Biker-Kultur ist. Durch die gemeinsamen Wurzeln in der klassisch-amerikanischen Kultur waren beide Unternehmen seit Anfang an dazu bestimmt, diese Fahrt gemeinsam zu unternehmen.

„Meine Vision für Hollister war immer, eine Hommage an die beeindruckende Bikerkultur zu schaffen, die die globale Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchdrungen hat, indem wir sie mit beeindruckenden Cannabisprodukten kombinieren, sagt Carl Saling, Mitbegründer sowie CEO und Director von Hollister Biosciences. Easyriders ist eine der legendärsten und bekanntesten Biker-Marken weltweit. Durch die gemeinsame Vision von Easyriders‘ Pepper Foster können wir nun stolz sagen, dass wir deren exklusiver Cannabispartner sind, und wir freuen uns darauf, eine wirklich authentische Erfahrung im Bereich der Cannabis-Produkte zu schaffen, die wir in ganz Amerika entwickeln und vertreiben.

Über Easyriders

1970 konnte sich Easyriders als Plattform für Motorradfans etablieren, die in den rauen „On the Road“-Lifestyle eintauchen wollten, der von der Gegenkulturbewegung und Größen wie Steve McQueen, Peter Fonda und Dennis Hopper vorgelebt wurde. Themen wie Bürgerrechte, der Vietnamkrieg (und die darauf folgenden Proteste), politische Skandale und die immer größer werdende Kluft zwischen den Generationen befeuerten unsere Besessenheit von zügelloser Freiheit und prägten Easyriders mit seinem allumfassenden Sinn für Rebellion.

Easyriders ist nicht nur ein Magazin, sondern ein Lebensstil.

Anlässlich der Feier unseres 50-jährigen Bestandsjubiläums gehen wir mit der Zeit und erweitern die Marke um exklusive Produktkooperationen mit großen Labels, Insider-Events und Musikfestivals sowie um ein vierteljährlich erscheinendes Buch im Bildbandformat – vier dicke Ausgaben pro Jahr, vollgepackt mit großartigen Fotografien und Reportagen.

Mit einer Verbeugung vor unseren Wurzeln der Unabhängigkeit, Leidenschaft und Freiheit sowie mit einer neuen Schwerpunktlegung auf internationale Reisen, Design und Unterhaltung ist Easyriders mit Vollgas in eine neue Ära gerast. Begleiten Sie uns auf dieser nächsten Reise.

Über Hollister Biosciences Inc.

Hollister Biosciences Inc. ist ein in mehreren Staaten tätiges Cannabisunternehmen mit der Vision, sich mit seinen innovativen und hochwertigen Cannabis- und Hanfprodukten als Qualitätsmarke Nr. 1 zu positionieren. Hollister betreibt ein margenstarkes Geschäftsmodell, das den gesamten Prozess von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum Vertrieb bzw. sämtliche Schritte von der Saatgutausbringung bis hin zum Ladenverkauf abdeckt. Zu den Produkten von Hollister Biosciences Inc. zählen die Marke „HashBone“ (handgefertigte Haschisch-Pre-Rolls in Premiumqualität), Konzentrate (Shatter, Budder, Crumble), Destillate, lösungsmittelfreier „Bubble Hash“, Fertigpackungen mit Cannabisblüten, Pre-Rolls, Tinkturen, Vape-Produkte und Tinkturen für Haustiere mit hohen Konzentrationen von CBD aus dem gesamten Spektrum der Pflanze. Hollister Cannabis Co. produziert außerdem White-Label-Cannabisprodukte für andere Firmen. Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft in Kalifornien – Hollister Cannabis Co. – ist die erste sowohl staatlich als auch regional lizenzierte Cannabisfirma mit Firmensitz in der kalifornischen Stadt Hollister, der Geburtsstätte des „amerikanischen Bikers“.

Website: hollisterbiosciences.co

