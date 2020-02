Hollister Biosciences Inc.-Tochter Hollister Cannabis Co. bringt als neues Produkt der HashBone-Linie die Preroll-Packung „MiniBones“ auf den Markt

Hollister Biosciences Inc. – der Erfinder von Kaliforniens führender Haschisch-Preroll-Marke HashBone – gibt die Markteinführung eines neuen HashBone-Produkts, der Preroll-Packung MiniBones, bekannt.

Vancouver, BC, 20. Februar 2020 – Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, FRANKFURT: HOB) (das Unternehmen oder Hollister) ist stolz, über sein Tochterunternehmen Hollister Cannabis Co. bekannt geben zu können, dass ein neues Produkt der HashBone-Linie auf den Markt kommt: die sogenannten MiniBones, eine 5er-Packung Haschisch-Prerolls zu je 0,5 g.

HashBone ist in Kalifornien die Nummer-Eins-Marke unter den Haschisch-Prerolls. Jedes Gramm HashBone wird von Hand verpackt und enthält eine erlesene Mischung aus 25 % Bubble Hash aus Kaltwasserextraktion und 75 % hochwertigen Blüten. Jedes HashBone-Produkt enthält ein Sortenpaar – Sativa, Indica oder eine Hybrid-Sorte – und überzeugt durch einen vollendeten Geschmack und ein größeres Wirkungsspektrum. Die Blüten werden an der kalifornischen Central Coast geerntet, während das mit Hilfe der Kaltwasserextraktion hergestellte Bubble Hash von Hollister selbst produziert wird.

Die 5-er Packung Haschisch-Prerolls zu je 0,5 g, die sogenannten MiniBones, werden exklusiv über Indus Holdings Inc. (CSE: INDS), den Vertriebspartner von Hollister Cannabis Co., verkauft und sind voraussichtlich spätestens ab 1. April 2020 zu einem durchschnittlichen Preis von 30 Dollar (plus Steuern) im Handel erhältlich. Auf Grundlage des aktuellen Kundenstamms von HashBone prognostizieren wir eine Nachfrage nach 65.000 Einheiten im Jahr 2020.

Carl Saling, CEO von Hollister Biosciences Inc., erläutert: Unsere Kunden haben uns gebeten, einen HashBone-Multipack auf den Markt zu bringen, der sich ideal für unterwegs eignet. Es ist uns daher eine große Freude, diesem Wunsch mit einer 5-er Packung MiniBones-Haschisch-Perolls nachzukommen.

Über Hollister Biosciences Inc.

Hollister Biosciences Inc. ist ein in Kalifornien ansässiges, vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit der Vision, das gefragte Premium-Markenportfolio an innovativen, qualitativ hochwertigen kalifornischen Cannabis- und Hanfprodukten zu sein. Hollister wendet ein vertikal integriertes Modell mit hohen Margen an und kontrolliert dabei den gesamten Prozess – von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum Vertrieb bzw. vom Saatgut zum Regal. Die Produkte von Hollister Cannabis Co. umfassen HashBone, das erste handwerklich hergestellte, mit Haschisch angereicherte, vorgerollte Produkt der Marke, sowie das lösungsmittelfreie Bubble-Hash, vorverpackte Blüten, vorgerollte Produkte, Tinkturen, Verdampfungsprodukten und Vollspektrum-CBD-Tinkturen für Haustiere. Hollister Cannabis Co. bietet außerdem die White-Label-Herstellung von Cannabisprodukten. Unsere kalifornische 100-%-Tochtergesellschaft Hollister Cannabis Co. ist das erste staatliche und lokal lizenzierte Cannabisunternehmen in der Stadt Hollister (Kalifornien), dem Geburtsort des American Biker.

Website: www.hollistercannabisco.com

HOLLISTER BIOSCIENCES INC.:

Kontaktdaten des Unternehmens:

klee@k2capital.ca

Tel: 604-961-0296

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hollister Biosciences Inc.

Kelvin Lee

Suite 1570 – 505 Burrard Street One Bentall Centre

V7X 1M5 Vancouver, BC

Kanada

email : klee@k2capital.ca

Pressekontakt:

Hollister Biosciences Inc.

Kelvin Lee

Suite 1570 – 505 Burrard Street One Bentall Centre

V7X 1M5 Vancouver, BC

email : klee@k2capital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Power für unterwegs STAT3-Hemmer von WPD Pharmaceuticals erhält „IND“-Status der FDA für Studie zu Hirntumoren bei Kindern