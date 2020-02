Holsteiner Immobilien – Bei jedem Hausverkauf eine Spende für einen guten Zweck

Preetz, den 26.02.2020 – Bis zum Sommer 2020 profitieren gemeinnützige Vereine bei jedem Hausverkauf der Firma Ihre Holsteiner Immobilien e. K.

Da hatte der Immobilienmakler Rolf Henschel, Inhaber von Ihre Holsteiner Immobilien e. K., eine schöne Idee: In den nächsten Monaten spendet seine Firma für jedes verkaufte Haus 1000 Euro für wohltätige Zwecke. Die Spenden sollen Vereinen und Organisationen in Preetz zu Gute kommen. «Auch als Dank für die vielen tollen Bewertungen der vergangenen Jahre», sagte Rolf Henschel. Der zertifizierte DEKRA- und DGSV-Sachverständige für Immobilienbewertung wohnt seit über 20 Jahren mit seiner Familie in Preetz und seine Firma hat ihren Sitz dort seit 2013. All die Jahre liefen die Geschäfte mit Immobilien bestens. Nun sei es aber an der Zeit etwas zurückzugeben, findet Henschel.

Gemäß dem Motto: «Aus Preetz – für die Preetzer», möchte der Immobilienmakler wohltätigen Organisationen vor Ort den Rücken stärken. Henschels Firma kennt man im Ort nicht zuletzt dank des auffälligen Firmenwagens, einem blau-weißen VW-Kastenwagen, Erstzulassung 1971. Das Fahrzeug mit dem Namen «Oscar» sei mit knapp 50 Berufsjahren der erfahrenste Mitarbeiter bei Ihre Holsteiner Immobilien e. K., meint Henschel dazu mit einem Augenzwinkern. Neben der Nachhaltigkeit hat der Immobilienmakler das ehrenamtliche Engagement seiner Mitmenschen vor Ort im Blick – Henschel weiß, wo Hilfe dringend benötigt wird.. Da kommen seine Spenden zum richtigen Zeitpunkt.

Mit dem «Dankeschön» für jedes verkaufte Haus bis Sommer 2020, zeigt sich der Unternehmer für das Vertrauen erkenntlich, das sich Ihre Holsteiner Immobilien e. K. in und um Preetz erworben hat.

Weitere Informationen zum Thema Immobilienaktionen in Preetz und Immobilienbewertung in Preetz finden Sie auch auf immobilien-preetz.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ihre Holsteiner Immobilien e.K.

Herr R. Henschel

Düppeler Weg 3

24211 Preetz

Deutschland

fon ..: 04342 30 88 360

web ..: https://www.immobilien-preetz.de

email : presse@immobilien-preetz.de

Wir suchen in Preetz, Postfeld, Schellhorn & Region laufend Immobilien jeder Art: Häuser, Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, Altbauten, Kapitalanlagen und auch Resthöfe. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

