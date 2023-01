Homepage für das Handwerk – Branchen spezifische Anforderungen

Es ist bedeutsam zu wissen, dass es in den verschiedenen Branchen spezifische Anforderungen an die Homepage-Erstellung gibt, so auch für das Handwerk.

Die immer schneller werdende Entwicklung des Internets bietet rasant zunehmende technische und strategische Möglichkeiten, Unternehmen im Internet aufzustellen. Es ist dabei bedeutsam zu wissen, dass es in den verschiedenen Branchen spezifische Anforderungen an die Homepage-Erstellung gibt, so auch für das Handwerk.

Tipp

Orientieren Sie sich bei der Planung und Erstellung Ihrer Firmen-Homepage nicht unbedacht an branchenfremden Internetauftritten.

Homepage-Erstellung planen

Bevor Ihr Internetauftritt in Form und Farbe gebracht wird, müssen genau diese Dinge erst geplant werden. Sie handeln in Ihrem Handwerksbetrieb auch so. Sie beraten Ihren Kunden, legen gemeinsam das Ziel fest und nehmen erst dann den Hammer, die Säge, Schere oder ein anderes Werkzeug in die Hand.

Lassen Sie sich fachkundig beraten, was für Sie und Ihr Unternehmen richtig ist. Bei planungsloser Herangehensweise passieren schnell gravierende Fehler, die alle nachfolgenden Arbeiten negativ belasten.

Tipp

Stellen Sie im Rahmen der Homepage-Erstellung den Erfolg Ihres Unternehmens an 1. Stelle, auch wenn die Maßnahmen nicht Ihrer persönlichen Meinung entsprechen.

Ziele für den Internetauftritt setzen

Was wollen Sie mit Ihrem Internetauftritt erreichen? Eine Frage, bei der Handwerker häufig ins Straucheln kommen. Diese Frage muss unbedingt beantwortet werden. Denn alle weiteren Online Marketing Maßnahmen dienen dem Ziel, Ihr gestecktes Ziel zu erreichen.

Wollen Sie

* neue Kunden gewinnen?

_Ihr Vorteil:_ Sie werden für neue Kunden sichtbar.

* ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung bekannt machen?

_Ihr Vorteil:_ Sie stellen es Neu- und Bestandskunden vor.

* für Ihre Bestandskunden auch im Internet da sein?

_Ihr Vorteil:_ Sie verbessern Ihren Kundenservice.

* immer erreichbar sein bzw. Werbung machen?

_Ihr Vorteil:_ Seien bzw. machen Sie das 24 Stunden täglich.

* über Ihr Fach informieren?

_Ihr Vorteil:_ Sie positionieren sich als Experte.

Tipp

Versuchen Sie nicht direkt die Welt zu erobern, konzentrieren Sie sich auf primäre Ziele.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

medienhebel® – Internet für das Handwerk

Herr Roman Schulz

Bickenbachstr. 9

41462 Neuss

Deutschland

fon ..: 02131 / 7522869

web ..: https://www.medienhebel.de

email : info@medienhebel.de

Als Full Service Digitalagentur sind wir in der Beratung, Planung und Umsetzung digitaler Medien für das Handwerk in allen Gewerbegruppen spezialisiert. Mit dem Sitz in Neuss bieten wir unser Angebot bundesweit an, jedoch konzentriert in Nordrhein-Westfalen.

