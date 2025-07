Honig von einer Berufsimkerei aus Norddeutschland

Seit nunmehr 115 Jahren gibt es bereits die Berufsimkerei Ahrens aus Müden/ö am Rande der Südheide

Produziert wird ehrlicher Regionaler Honig für die Kunden vor Ort

Pressemitteilung

Imkerei Ahrens – Tradition, Innovation und regionaler Honig aus der Südheide seit über 115 Jahren

_Müden/Örtze, [01.08.2025]_ – Die Imkerei Ahrens, ein Familienbetrieb in dritter Generation, feiert im Jahr 2025 ihr 115-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1910 hat sich die Berufsimkerei stets der Herstellung von ehrlichem, regionalem Honig verschrieben. Gegründet als Korbimkerei, hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt – vom traditionellen Handwerk hin zu einem modernen Imkerei-Betrieb, der Qualität und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt.

Tradition trifft auf Innovation

Die Imkerei Ahrens wurde von den Urgroßeltern gegründet und von Generation zu Generation weitergegeben. Der Beruf des Imkers wurde von Anfang an erlernt und mit großem Engagement gepflegt. Heute führt Imkermeister Klaus Ahrens die Imkerei in bewährter Tradition weiter, ergänzt durch moderne Techniken und nachhaltige Imkerei-Methoden und sein Sohn Jonas ist als Ausgebildeter Imker bereit ihn zu unterstützen um später den Betrieb weiter zu führen . Das Ergebnis ist ein vielfältiges Sortiment an Honigen, das die natürliche Vielfalt der Südheide widerspiegelt.

Neue Honigspezialitäten für das Jahr 2025

In diesem Jahr präsentiert die Imkerei Ahrens eine Reihe neuer Honigsorten, die die Geschmacksvielfalt der Region unterstreichen:

* Sehr weißer Rapshonig – zart und mild, ideal für den täglichen Genuss

* Durchsichtiger, sortentypischer Akazienhonig – fein im Geschmack, besonders beliebt bei Honigliebhabern

* Vollmundiger Blütenhonig – ein harmonischer Mix aus regionalen Blumen

* Grün schimmernder Kornblumenhonig – ein optisches Highlight mit einzigartigem Geschmack

* Orangefarbener Sonnenblumenhonig – kräftig und aromatisch, perfekt für den Sommer

* Kräftig dunkler Waldhonig – intensiv im Geschmack, ideal für den Winter

* Kräftiger, malziger Buchweizenhonig – ein besonderer Genuss für Kenner

* Kräftig und bitterer Edelkastanienhonig – ein außergewöhnlicher Honig mit charakteristischem Aroma

* Und der Beliebte , kräftig aromatischer Heidehonig (Hausmarke) – unser Klassiker, der seit Jahren unsere Kunden begeistert

* Regionale Qualität – Ehrlich und vor Ort produziert

Die Imkerei Ahrens legt großen Wert auf Regionalität und Ehrlichkeit. Unser Honig wird vor Ort in der Südheide produziert, direkt vom Imker an den Verbraucher. Wir glauben an Transparenz und Nachhaltigkeit – unser Honig ist frei von künstlichen Zusätzen, Naturbelassen und wird mit viel Liebe und Fachwissen hergestellt.

Vertrieb und Veranstaltungen

Unsere Honige sind in unserem Hausgeschäft in Müden/Örtze erhältlich. Zudem sind wir regelmäßig auf den Wochenmärkten in Hannover vertreten. Der Online-Honigversand über unsere Homepage ist unser größter Absatzweg und ermöglicht es Honigliebhabern weit über die deutschen Grenzen hinaus, unsere Produkte zu genießen.

Unsere Philosophie

Bei der Imkerei Ahrens steht der Verbraucher im Mittelpunkt. Wir produzieren ehrlichen, regionalen Honig, der direkt vor Ort für die Menschen in der Region hergestellt wird. Unser Ziel ist es, die natürliche Qualität unserer Honige zu bewahren und den Kunden ein authentisches Geschmackserlebnis zu bieten.

Ein Blick in die Zukunft

Mit über 115 Jahren Erfahrung und einer starken Familie die sich der Imkerei verschrieben hat wird hier Qualität produziert in erster Linie für den Endverbraucher aber auch präsente für Firmen werden immer wieder in kleinen aber auch großen Stückzahlen und zt. mit eigenem Etikett vertrieben.

Überzeugen sie sich von dem Geschmack und der Qualität unser fachgerecht produzierten Honige, Angebot und Kontaktdaten finden sie auf Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Imkermeister Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

Deutschland

fon ..: +495053704

web ..: https://www.imkerei-ahrens.de/

email : mail@imkerei-ahrens.de

Die Berufs Imkerei aus der Heide stellt sich und ihren Honig vor

Mit ca. 200 Bienenvölkern werden in unserer Imkerei die verschiedensten Trachten angewandert. Als erste Honige kommen Rapshonig, Frühtrachthonig und Akazienhonig zur Schleuderung. Bei Fernwanderungen im gesamten Bundesgebiet ernten wir in unserer Imkerei Tannenhonig, Buchweizenhonig und Edelkastanienhonig.

Im regionalen Bereich erzeugen wir Waldhonig, Blütenhonig und Lindenhonig. Als besondere Honigspezialitäten gelten Kornblumenhonig, Heidehonig, Presshonig und Scheibenhonig. Der Honigversand ist für alle Produkte möglich. Besuchen Sie doch gerne die Imkerei vor Ort und überzeugen Sie sich von unseren Arbeitstechniken und Produkten.

Pressekontakt:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

fon ..: 05053/704

email : mail@imkerei-ahrens.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Partnervermittlung Dein Glücksfall“ – Wo finden Männer echte, hübsche, ernsthafte Frauen? BioNxt berichtet über positive Ergebnisse aus seinem Programm zum patentierten sublingualen Cladribin-Schmelzfilm und schließt Formulierung erfolgreich ab