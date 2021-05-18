Horizon Petroleum schließt überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4.000.000 $ ab

Calgary, Alberta – 7. Juli 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) (Horizon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 23. Juni 2026 und vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange seine überzeichnete Privatplatzierung von Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit (Bruttoerlöse von insgesamt 4.125.950 $) abgeschlossen hat.

Dr. David Winter, CEO des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns über den Abschluss dieser überzeichneten Finanzierung und sind begeistert, mit den Arbeiten zur Aufwältigung (Workover) des Bohrlochs und den Produktionstests am Gasbohrloch Lachowice 7 zu beginnen. Die Errichtung des Bohrplatzes ist abgeschlossen, der Bohrlochkopf wurde installiert und wir sind bereit für den Einsatz der Aufwältigungs-Bohranlage, sobald der Vertrag mit dem Lieferanten der Bohranlage finalisiert ist. Wir gehen davon aus, das Bohrlochaufwältigungs- und Produktionstestprogramm in den nächsten drei Monaten abzuschließen. Diese Arbeiten sind der entscheidende erste Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, eine frühzeitige Produktion aus der Gaserschließung Lachowice aufzubauen. Wir prüfen mehrere uns zur Verfügung stehende Optionen zur Monetarisierung des Gases für die frühe Produktionsphase. Diese beinhalten Gas-to-Power – die Erzeugung und der Verkauf von Strom in das lokale Stromnetz -, komprimiertes Erdgas für den Direktverkauf an Endverbraucher sowie die Gasversorgung für ein modulares Rechenzentrum. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über unsere Fortschritte bei den Feldarbeiten und unsere Pläne für die vollständige Felderschließung in den nächsten drei bis vier Jahren zu informieren, wodurch ein Vermögenswert von über 500 Mio. USD erschlossen werden könnte. Die Erschließung von Lachowice wird eine zentrale Rolle bei der Erhöhung der inländischen Gasversorgung in Polen spielen und so die Ziele des Landes hinsichtlich Energieunabhängigkeit und -sicherheit unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass das Projekt von den lokalen Behörden und den in der Region lebenden Menschen große Unterstützung erfahren hat. Das Interesse und die Unterstützung unserer Aktionäre und der wichtigsten Berater bei Leede Financial werden vom Unternehmen sehr geschätzt und waren ausschlaggebend für diese erfolgreiche Finanzierung.

Das Unternehmen hat 27.506.333 Einheiten zu einem Preis von 0,15 CAD (Bruttoerlöse von 4.125.950 CAD) ausgegeben. Die Einheiten beinhalteten: (i) eine Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und (ii) einen übertragbaren halben Aktienkaufwarrant, der seinen Inhaber berechtigt, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie zu erwerben (Warrant). Die Rechte im Rahmen der Warrants weisen eine Laufzeit von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum auf. Die Gelder werden zur Förderung des unternehmenseigenen Gaserschließungsprojekts Lachowice in Polen sowie als allgemeines Working Capital verwendet.

In Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 267.361 $ in bar und gab 1.782.410 Vermittler-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,15 $ pro Warrant mit Ablaufdatum 3. Juli 2028 aus.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für den Abschluss der Aufwältigung und der Produktionstests von Gasbohrloch Lachowice 7, die Weiterentwicklung der Gaserschließung bei Lachowice und der Arbeitsprogramme in der Konzession Cieszyn sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei deren Ausübung auszugebenden Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem heutigen Datum.

Multilateral Instrument 61-101 – Transaktionen mit einer nahestehenden Partei

Zwei Direktoren des Unternehmens zeichneten 4.000.000 Einheiten für einen gesamten Nennbetrag von 600.000 $ zu denselben Bedingungen, was eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 darstellt. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen an die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthalten sind, da der marktgerechte Wert der Beteiligung von Direktoren und Officers am Angebot von besicherten Wandelschuldverschreibungseinheiten 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie gemäß MI 61-101 festgelegt, nicht übersteigt.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, darunter die endgültige Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER HORIZON

Horizon mit Sitz in Calgary richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasressourcen, um die Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu erhöhen. Horizon besitzt zwei Konzessionen in Polen, die beträchtliche unerschlossene Erdgasentdeckungen enthalten. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst darauf, mit der Erschließung des Gasfeldes Lachowice in der Konzession Bielska-Biaa zu beginnen. Das Management und Board von Horizon bestehen aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Erdgas, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 403 973-2900, Ian.habke@horizon-petroleum.com

Website: www.horizon-petroleum.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die erwartete Verwendung des Erlöses, den Abschluss des Angebots und die Genehmigung durch die TSX-V beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne des Gesetzes von 1933) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

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