Horst Blue pflückt sich musikalisch ein Veilchen

Kein Lied beschreibt Blumen so schön.

Der Winter verzieht sich und so langsam grünt und blüht es an allen Ecken. Passend dazu pflanzt der Berliner Entertainer und Comedian Horst Blue seinen Pop-Schlager „Veilchen“ in Radiobeete und Gehörgänge.

Hand aufs Herz:

Wann waren Kapuzinerkressen, Anemonen, Mimosen, Lupinen, Geranien und viele mehr schon mal in einem modernen Popschlager vereint? Und so ganz nebenbei verpasst Horst Blue dem berühmten Poesiealbum-Gedicht „Rosen, Tulpen, Nelken…“ ein neues Ende

„Veilchen“ ist mit 3:24 min als spezieller Radio Edit die erste Single-Auskoppelung aus seinem Album „Wäynsinn“, das 2020 mit 10 Pop-Schlagern erschien. „Wäynsinn“, das ist im typischen Horst-Blue-Sprech die witzig-verballhornte Form von Wahnsinn.

Horst Blue ist in der Comedy-Szene zu Hause und ist als Künstler und Moderator auf vielen Kleinkunstbühnen des Landes zu Gast. 2015 – 2017 präsentierte er zwei Jahre lang im wichtigsten Comedy Club Deutschlands, dem Quatsch-Comedy Club die monatliche Talentschmiede. Er ist zudem seit 2003 Gastgeber und Macher der alljährlichen Song Contest Shows

„Kein Lied für Germany“ und „Ein Lied für Berlin“. Darüber hinaus ist er Ensemblemitglied des Satirischen Theaters Die Schmiere in Frankfurt am Main.

Die Songs von Horst Blue entstehen in Zusammenarbeit mit dem Berliner Musiker Mike Shoe, der für die musikalische Umsetzung verantwortlich zeichnet. Und jetzt: Viel Vergnügen mit Veilchen!

Horst Blue – Veilchen 3:24 Minuten Radioedition

Musik: Mike Shoe / Horst Blue; Text: Horst Blue

Label: RecordJet; Labelcode: LC 24625

ISRC: DEZC62176571

GTIN/EAN/UPC: 4064832446661

Gema-Werknr: 27296350

VÖ als Download: 12.März 2021

Cover-Artwork: Michael Hoffmann

Foto: Dr.Waumiau

aus dem Vinyl / Download-Album „Wäynsinn“

Infos zum Künstler gibt es im Web unter www.horst-blue.de und bei ihm auf Facebook

Kontakt: info@horst-blue.de

Info- und Bildquelle: Büro Horst Blue/Georg Keim

