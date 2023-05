Hotelmanagementsoftwareanbieter SIHOT und DRK organisieren Blutspendeaktion für Mitarbeitende

Das inhabergeführte Unternehmen hat gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) beschlossen, eine Blutspendeaktion in Schiffweiler zu organisieren, um dem Blutkonservenmangel entgegenzuwirken.

Ein positives Zeichen für andere Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt setzen: Aufgrund der hohen Krankheitswelle im vergangenen Winter und der immer geringer werdenden Bereitschaft der Bevölkerung Blut zu spenden, sind die Blutreserven derzeit sehr knapp. Täglich werden in Deutschland jedoch ca. 14.000 Blutspenden benötigt, um den Bedarf der Krankenhäuser und Kliniken zu decken. Um somit Menschenleben zu retten, hat die Unternehmensgruppe SIHOT – zu der auch die GUBSE AG gehört – gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden beschlossen, das Blutspendemobil „Blumo“ in der Nähe des Firmensitzes bereitzustellen. Alle Anwesenden hatten während der Arbeitszeit die Möglichkeit, Blut zu spenden und somit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Der Bürgermeister von Schiffweiler, Markus Fuchs, hat ebenfalls an der Aktion von SIHOT und dem DRK teilgenommen.

„SIHOT ist stolz darauf, dass unser Team so zahlreich an dieser wichtigen Aktion teilgenommen und somit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft geleistet hat“, so Carsten Wernet, CEO bei der Unternehmensgruppe SIHOT. „Es ist uns wichtig, gerade als Unternehmen unseren Teil dazu beitragen zu dürfen und auf diese Weise auch Leben zu retten. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit dem DRK und freuen uns darauf, diese Initiative auch in Zukunft fortzusetzen.“

Das DRK bedankt sich bei SIHOT für ihr Engagement und betont, wie wichtig es ist, dass Unternehmen sich an solchen Aktionen beteiligen. Bei der Blutspende haben an dem Aktionstag vor Ort über 40 Mitarbeitende teilgenommen.

Yvonne Metasch-Mascioni, Human Resources Manager bei SIHOT, fügt hinzu: „Wir können nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass auch Unternehmen Blutspendeaktionen aktiv unterstützen. Diese Aktion hat vor allem eine Vorbildfunktion und soll helfen, andere Menschen zu motivieren, sich ebenfalls daran zu beteiligen. Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz ist ein gutes Beispiel dafür, wie Unternehmen gemeinsam mit dem Engagement der Mitarbeitenden ihren sozialen Verantwortungen nachkommen können.“

Die Unternehmensgruppe SIHOT und das DRK planen weitere gemeinsame Blutspendeaktionen.

SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen ein modulares Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group, Alannia Resorts und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



