HotelTechAwards: Salzburger Softwareunternehmen mehrfach mit internationalem Award ausgezeichnet

Gleich in vier Kategorien des HotelTechAwards belegt hotelkit den ersten Platz und setzt sich so gegen die internationale Konkurrenz durch.

Mit ihrer Kommunikationssoftware konnte hotelkit die Kunden mehr als überzeugen. Das Unternehmen, welches der Salzburger Hotelier Marius Donhauser im Jahr 2012 gründete, wurde durch die renommierte Plattform „Hotel Tech Report“ in den Kategorien Staff Collaboration, Housekeeping, Preventative Maintenance und Employee Engagement Software zur Nummer Eins des Jahres 2020 gekürt. hotelkit gewann damit in allen angetretenen Kategorien den ersten Platz und setzte sich gegen die starke internationale Konkurrenz durch. Es nahmen weit über hundert Technologieunternehmen am Wettbewerb teil.

Jeden Monat lesen mehr als 40.000 Fachleute der Hotelbranche die Bewertungen von HotelTechReport.com, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Die HotelTechAwards orientieren sich ausschließlich am Kundenfeedback und werden weder durch die Meinung von Analysten noch vom Status eines Unternehmens als Kunde von Hotel Tech Report beeinflusst.

Marius Donhauser, Gründer von hotelkit und Inhaber vom Hotel „Der Salzburger Hof“ in Salzburg, über die Entstehung von hotelkit:“Ursprünglich wurde die Service Optimization Platform von uns für den eigenen Familienbetrieb entwickelt. Mittlerweile revolutioniert hotelkit die Art und Weise wie Hotelteams weltweit kommunizieren und zusammenarbeiten. Wir freuen uns daher sehr, dass unsere Idee nun auch vielen anderen Hoteliers in ihrem Alltag hilft.“

Die Kommunikationssoftware hotelkit ist ein Produkt von einem Hotelier für Hoteliers und ermöglicht es die täglichen Prozesse im Hotel zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. hotelkit ist mittlerweile in 21 verschiedenen Sprachen verfügbar und wird von mehr als 1.200 Kunden in über 40 Ländern genutzt. Das ehemalige Start-up beschäftigt heute 70 Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern. Das Produkt wird regelmäßig um neue Funktionalitäten und Tools ergänzt, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Zu den Hotelkunden zählen heute kleine Boutique-Hotels sowie große internationale Ketten wie das Hotel Sacher und die Radisson Hotel Group.

hotelkit-Nutzer unterstreichen in ihren Bewertungen die Verbesserungen in der Kommunikation sowie die intuitive Bedienung und die Nachhaltigkeit der Software:

„Wir wünschten uns ein modernes Tool, um vor allem abteilungsübergreifend einfach zu kommunizieren – hotelkit bietet mit seinen Tools für den täglichen Hotelalltag bei weitem mehr als nur das und hat unsere Routinen ungemein erleichtert“, so Mirko Schulze, General Manager Hampton by Hilton Berlin City West.

„Reparaturaufträge werden so effizient wie noch nie erfasst und auch erledigt – wir sind große Fans von hotelkit und schätzen sehr, dass das System so einfach handzuhaben ist,“ ergänzt Wynnie Villanueva, Executive Housekeeper InterContinental Vienna.

hotelkit will sich aber nicht auf dem Erfolg ausruhen: Auch für das Jahr 2020 haben sich Marius Donhauser und sein Team jede Menge vorgenommen und freuen sich darauf, neuen wie bestehenden Kunden weitere innovative Tools und Verbesserungen der hotelkit-Produkte vorzustellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

hotelkit GmbH

Herr Vanja Venek

Strubergasse 30

5020 Salzburg

Österreich

fon ..: +43 (0)662 238080

web ..: http://www.hotelkit.net

email : info@hotelkit.net

Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 durch den Salzburger Hotelier Marius Donhauser gegründet. hotelkit entstand zuerst durch den Eigenbedarf der Hoteliersfamilie Donhauser. Bei hotelkit handelt es sich um eine Hotel Operations Software, welche auf die Hotellerie spezialisiert ist und die interne Kommunikation sowie operative Prozesse organisiert. Die Hotelmitarbeiter profitieren von einer transparenten, internen Kommunikation sowie der zentralen Dokumentation von Hotelwissen. Somit können tägliche Aufgaben, Checklisten, Reparaturen sowie Gästewünsche effizient und strukturiert abgewickelt werden.

Zudem können die Mitarbeiter via PC, Tablet oder Smartphone wichtige Informationen austauschen und haben einen einfachen Zugriff auf SOPs. Neben der Weitergabe von wichtigem Firmenwissen erleichtert hotelkit beispielsweise Übergaben am Front Office, bietet einen Kalender für Termine und Events, gewährt über das Handbuch Einblick in Prozesse und Standards und verfügt über ein Reparaturen-Tool.

www.hotelkit.net



Pressekontakt:

l&t communications – PR for lifestyle & travel

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstraße 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: +49 (0)8651 – 76 414 22

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

