Hoymiles MS-A2 Speicher mit 2240Wh revolutioniert Balkonkraftwerke

Hoymiles bringt mit dem MS-A2 einen innovativen Stromspeicher auf den Markt, der Balkonkraftwerk-Besitzern ermöglicht, ihren Solarstrom effizient zu speichern und ihre Effizienz zu steigern.

Hoymiles Speicher mit 2240Wh macht Balkonkraftwerk-Besitzer autark

Hoymiles, bisher bekannt für seine innovativen Wechselrichter, erweitert sein Produktsortiment um den Stromspeicher MS-A2. Diese AC-gekoppelte Nachrüstlösung ermöglicht es Balkonkraftwerk-Besitzern, ihren erzeugten Solarstrom effizient zu speichern und flexibel zu nutzen. Der Speicher lässt sich in nur 7 Sekunden mit dem bestehenden Balkonkraftwerk koppeln und bei Bedarf erweitern. In dieser Pressemitteilung stellen wir den Hoymiles MS-A2 Stromspeicher vor und erläutern seine Funktionsweise.

Das Wichtigste zum Hoymiles Stromspeicher in Kürze:

* Einsatzbereich: Kompatibel mit allen gängigen Balkonkraftwerken und wetterfest für den Außenbereich.

* Kapazität: Bis zu 2,24 kWh speicherbar, erweiterbar auf 4,48 kWh durch Zusatzmodul.

* Steuerung: Einfache Verwaltung über eine App, die den Speicherbetrieb und Energiefluss optimiert.

Wie funktioniert der Hoymiles Balkonkraftwerk Speicher?

Der Hoymiles MS-A2 Mikro-Speicher ist für Privatpersonen konzipiert, um die Nutzung ihrer Solarenergie zu maximieren. Die Installation ist denkbar einfach: Der bestehende Mikro-Wechselrichter der Mini-Solaranlage wird abgezogen, und der Hoymiles MS-A2 wird zwischen Wechselrichter und Hausnetz angeschlossen. Dieser Prozess dauert nur wenige Sekunden und erfordert keine komplizierten Einstellungen.

Der Speicher startet sofort und benötigt keine Abstimmung des DC-Leistungsflusses auf den MPPT-Algorithmus des Mikro-Wechselrichters, was mögliche Komplikationen vermeidet und eine schnelle Einsatzbereitschaft garantiert.

Hoymiles MS-A2 Speicher – Ausstattung und Funktionen im Überblick:

Der Hoymiles MS-A2 verfügt über ein robustes Gehäuse gemäß IP65-Standard, das gegen Regen, Schmutz und Staub schützt. Hoymiles gewährt eine 10-jährige Garantie auf die Qualität und Haltbarkeit des Produkts.

Zu den Ausstattungshighlights gehören zwei Bedientasten, drei Kontrollleuchten zur Statusüberprüfung und eine vierstufige Batterieanzeige. Mit einer Kapazität von 2,24 kWh ermöglicht der Speicher die Nutzung von Solarenergie auch nachts oder bei schlechtem Wetter. Ein „netzunabhängiger Modus“ erlaubt es, kleinere Elektrogeräte bei Stromausfall zu betreiben.

Die Hoymiles-App bietet eine umfassende Kontrolle über die Energieerzeugung und -nutzung. Nutzer können den Wirkungsgrad der Solaranlage in Echtzeit überwachen und den Energiefluss optimieren, was zu höherer Energieunabhängigkeit und niedrigeren Energiekosten führt.

Technische Daten zum Hoymiles MS-A2 Speicher im Überblick:

* Akku Kapazität: 2240 Wh

* Batterie Typ: LiFePO4

* Lebenszyklen: >=6000

* Ladetemperatur: 0 °C bis 55 °C

* Entladetemperatur: -20 °C bis +55 °C

* Abmessungen: 45,5 mm x 22,0 mm x 45,7 cm

* Gewicht: 32 kg

* Schutzart: IP65

* Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C

* Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %

* Montage: Wand- oder Bodenbefestigung

* Konnektivität: Bluetooth, 2,4GHz WLAN

* Extras: Ein-/Austaste, LED-Anzeige, App

Für detaillierte technische Informationen steht das Hoymiles MS-A2 Datenblatt des Herstellers zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit des Hoymiles Speichers:

Der Hoymiles MS-A2 Speicher ist aktuell bei uns vorbestellbar mit einer Lieferzeit von ca. 4 Wochen für 1249 Euro mit 0% MwSt nach §12 Abs. 3 UstG

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WSB Battery Technology GmbH

Herr Matthias Schneeweiß

Unter dem Schöneberg 11

34212 Melsungen

Deutschland

fon ..: 05661920150

web ..: https://www.akkuman.de/shop/

email : info@akkuman.de

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für Akkus, Batterien und Ladegeräte. In unserem umfangreichen Online-Shop bieten wir eine breite Palette an Produkten für verschiedene Anwendungen und Geräte. Von Akkus für Mobiltelefone, Laptops und Kameras bis hin zu speziellen Batterien für Elektrowerkzeuge, Solaranlagen und medizinische Geräte – bei uns finden Sie alles, was Sie benötigen.

Unser Sortiment umfasst auch Solarspeicher und Speicherlösungen für Balkonkraftwerke. Diese Produkte sind speziell darauf ausgelegt, die Energieeffizienz zu maximieren und eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Solarspeicher helfen Ihnen, die Energie, die Sie durch Ihre Solaranlage gewinnen, effizient zu speichern und zu nutzen. Speicherlösungen für Balkonkraftwerke bieten eine praktische Möglichkeit, auch auf kleinem Raum von erneuerbaren Energien zu profitieren.

Unser Ziel ist es, hochwertige Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Wir legen großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit und arbeiten eng mit renommierten Herstellern zusammen. Regelmäßige Qualitätskontrollen stellen sicher, dass unsere Produkte höchsten Ansprüchen genügen.

Zusätzlich zu unserem vielfältigen Sortiment bieten wir auch einen erstklassigen Kundenservice. Unser kompetentes Team steht Ihnen bei Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfügung und berät Sie gerne zu den passenden Produkten für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und unserem umfassenden Fachwissen im Bereich Akkus und Batterien. Bestellen Sie bequem online und lassen Sie sich Ihre gewünschten Produkte schnell und sicher nach Hause liefern. Besuchen Sie uns auf AKKUman.de und entdecken Sie die Welt der Energielösungen!

