HRV-Messungen bestätigen: Subtle Body Balance wirkt direkt auf das vegetative Nervensystem und den Vagusnerv

Messbar wirksames Coaching: Über den Feinstoffkörper lässt sich der Vagusnerv effektiv stimulieren – und Regeneration und Leistungsfähigkeit in kürzester Zeit verbessern

Diese Pressemitteilung ist Teil 3 einer Reihe von insgesamt sieben Beiträgen zur Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach nach der Göthert-Methode. Hier finden Sie den zweiten Teil: „Der vergessene Körper – Wie das Subtle Body Balance-Coaching neue Wege zur Resilienz und Selbstwirksamkeit eröffnet„.

Die feinstoffliche Ebene wird messbar

Was ist es, das innere Klarheit schafft, den Atem befreit und Menschen wieder handlungsfähig macht? Der feinstoffliche Körper des Menschen – jahrzehntelang erforscht von Ronald Göthert – zeigt sich als Schlüssel zu mehr Lebensqualität. Doch was bisher vor allem spürbar war, lässt sich inzwischen auch objektiv zeigen: Messungen der Herzratenvariabilität (HRV), begleitet vom HRV-Experten Dr. Alfred Lohninger, belegen die Wirksamkeit von Subtle Body Balance und bestätigen damit, was viele Klient:innen längst erfahren haben.

Schon die Übungen im Rahmen von Subtle Body Balance – Dreh- und Angelpunkt im Coaching – aktivieren den Vagusnerv unmittelbar. Die Messungen zeigen ein außergewöhnliches Bild: ein deutlicher Rückgang der Herzfrequenz, eine starke Vagusaktivierung und eine enge Synchronisation von Atmung und Herzschlag. Der Organismus erfährt eine intensivere Regeneration als im Tiefschlaf – mit allen Vorteilen für Erholung, Selbstheilung und Stabilisierung.

Der Feinstoffkörper in der Forschung

Ronald Göthert erforscht seit über 30 Jahren den Feinstoffkörper, der den physischen Körper umgibt und durchdringt. Seine Erkenntnis: Belastungen zeigen sich dort zuerst – noch bevor körperliche Symptome entstehen. Genau hier setzt das Subtle Body Balance-Coaching an.

Die HRV-Messungen bestätigen diesen Ansatz: Der Organismus tritt schon nach kurzer Zeit in einen Zustand von Entspannung, Regeneration und innerer Kohärenz, sprich Selbstregulation.

Kohärenz – ein Schlüssel für Gesundheit

„Wir sind rhythmisch organisierte Lebewesen“, erklärt Dr. Alfred Lohninger. „Wenn Herzschlag und Atmung in Harmonie kommen, synchronisieren sich auch alle weiteren Rhythmen im Körper. Das ist die Voraussetzung, dass Regeneration, Heilungsprozesse und Leistungsfähigkeit überhaupt stattfinden können.“

Damit gelingt etwas, das bislang kaum erreichbar war: ein bewusst gestaltbarer Zustand tiefer Ordnung, der sonst nur im gesunden Tiefschlaf oder nach jahrelanger Meditationspraxis entstehen kann – jetzt jedoch gezielt in kurzer Zeit durch Subtle Body Balance.

Von der Erfahrung zur messbaren Wirkung

Viele Klient:innen berichten von mehr Ruhe, Klarheit, erholsamem Schlaf und neuer Energie. Die Messungen machen deutlich: Diese Effekte sind nicht nur subjektiv spürbar, sondern auch physiologisch nachvollziehbar. „Das Vegetativum kann nicht lügen“, so Lohninger. „Was wir hier sehen, ist real – und zeigt, dass Subtle Body Balance eine Methode mit enormem Potenzial für die Zukunft ist.“

Ein starkes Fundament für die Ausbildung

In der Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach ist die Verbindung von praktischer Erfahrung und wissenschaftlicher Grundlage ein wesentlicher Bestandteil. Teilnehmende lernen eine Methode, die nicht nur subjektiv wirkt, sondern auch objektiv messbare Ergebnisse bringt – ein entscheidender Vorteil für die eigene berufliche Positionierung.

Diese Pressemitteilung ist Teil 3 einer Reihe von sieben Veröffentlichungen zur Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach nach der Göthert-Methode. Hier finden Sie den zweiten Teil: „Der vergessene Körper – Wie das Subtle Body Balance-Coaching neue Wege zur Resilienz und Selbstwirksamkeit eröffnet„.

In Teil 4 „Neues Menschenverständnis für Coaches und Therapeuten – Subtle Body Balance-Coaching als Schlüssel zu innerer Stabilität“ geht es um die Erweiterung bestehender Berufsprofile durch diese besondere Zusatzqualifikation.

Mehr Informationen zur Methode, zu den Studienergebnissen und zu den nächsten Startterminen:

www.sbb-coach.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Göthert-Methode | Ronald Göthert

Herr Ronald Göthert

Eisenhartstr. 2

14469 Potsdam

Deutschland

fon ..: +49 (0)331 979 365 80

web ..: https://www.göthert-methode.de

email : post@goethert.de

Über Ronald Göthert

Ronald Göthert, Autor und Entwickler der Göthert-Methode, ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der feinstofflichen Gesundheit. Seine bahnbrechenden Forschungen, sein fundiertes Wissen und seine 25-jährige Praxistätigkeit bilden die Grundlage für Seminare, Feinstofftherapien und die Ausbildungen zum Subtle Body Balance-Coach sowie zum Subtle Body Balance-Practitioner für Therapeut:innen.

Pressekontakt:

Göthert-Methode | Ronald Göthert

Frau Manuela Münkle

Eisenhartstr. 2

14469 Potsdam

fon ..: +49 (0)331 979 365 85

email : kontakt@goethert.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

COMPO EXPERT im Porträt bei Welt der Wunder: Nachhaltige Düngung als Schlüssel zur Ernährungssicherheit Der wahre Wert von Design: Warum das gebrauchte USM Haller Sideboard stabiler ist als die meisten Sachwerte