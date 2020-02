HSMA Deutschland e.V. mit großer Lounge auf der ITB Messe 2020 in Berlin dabei

HSMA Networking Lounge auf über 120 Quadratmetern: Der Branchenverband bietet ausgewählten Partnern und den Mitgliedern eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.

Vom 4. bis zum 7. März 2020 präsentiert die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) wieder eine große Networking Lounge in der Halle 8.1. am Stand 117 auf der ITB. Dabei macht sich der Verband außerdem für die Branche stark: Vom innovativen Start-up, etablierten Hotelgruppen bis zu renommierten Dienstleistern – unterschiedliche Unternehmen aus der Hotellerie können hier ihre Dienstleistungen vorstellen.

„Die ITB gilt nicht nur als Leitmesse der weltweiten Reisebranche, sondern auch als führende Kommunikationsplattform in Deutschland innerhalb der Touristik. Als Fachverband und Sprachrohr für die Hospitality Branche ist es uns daher wichtig, unseren Mitgliedern einen Raum zu schaffen, sich persönlich untereinander über Neuigkeiten und Entwicklungen in der Branche auszutauschen und miteinander vernetzen zu können“, so Zeèv Rosenberg, Vorstandsmitglied der HSMA Deutschland e.V.

Lena Zahradnik, neues Team-Mitglied bei der HSMA und zuständig für den Mitglieder-Service, fügt hinzu: „Die HSMA pflegt seit vielen Jahren einen sehr engen und guten Kontakt zu ihren Partnern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Mitgliedern. Daher freue ich mich nun auf ein persönliches Kennenlernen!“

Zu der Netzwerklounge der HSMA Deutschland e.V. auf der Tourismusmesse ITB haben alle HSMA-Mitglieder Zutritt. Dort gibt es die Möglichkeit, sich mit den Partnern oder anderen Mitgliedern auf eine kurze Pause zu treffen, sowie ein Getränke- und Speiseangebot in Anspruch nehmen zu können.

Als Partner der HSMA Deutschland e.V. sind auf der ITB Berlin apaleo, Azimut Hotels, meetago group, DER Corporate Solutions, Qausal, bewango Hotels, Diribrand, Greenline Hotels, GreenSign, INCERT eTourismus, Visitor App, Puetter GmbH, RoomPriceGenie, STR, vioma GmbH und Wirelane sowie Caras und Projekt XXL vertreten.

Als Getränkesponsoren sind Gerolsteiner, Bitburger, Eckes Granini und Weinhof Kaiser dabei.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



