Humanbau: das Allround-Bauunternehmen in Bochum

Das Bauunternehmen Humanbau in Bochum steht für Kompetenz im Innen- und Außenbau: Renovierung, Sanierung und mehr. Dabei ist der Name Humanbau Programm: Top-Bauarbeiten treffen auf Top-Kundenservice.

Bauen und Renovieren sind Vertrauenssache. Wer eine Baufirma engagiert, wünscht sich, dass alle Arbeiten termingerecht, fachgerecht und zu einem fairen Preis ausgeführt werden. Das Bochumer Bauunternehmen Humanbau wird diesen Standards gerecht und hat sich dabei auf den Innenausbau von Gebäuden spezialisiert. Seit vielen Jahren bietet es eine breite Palette an Leistungen aus einer Hand an. Kundinnen und Kunden profitieren von der hohen Qualität der Bauarbeiten, der Top-Zuverlässigkeit des Unternehmens, der einwandfreien Verarbeitung der Produkte, einem umfassenden Kundenservice und einem sorgenfreien Festpreisangebot.

Leistungen: Renovierung, Sanierung, Reparatur und mehr

Als erfahrenes Bauunternehmen bietet Humanbau in Bochum und Umgebung eine Vielzahl von Leistungen an, darunter:

– Trockenbau,

– Reparaturen,

– Renovierungen,

– Fliesen- und Laminatverlegungen,

– Raumgestaltung,

– Tapezieren

– und mehr.

Dabei werden Grundrisse stets individuell an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden angepasst. Ob einzelne Räume oder die gesamte Sanierung oder Renovierung eines Gebäudes: Humanbau findet für jede Herausforderung individuelle und kundengerechte Lösungen, die durch erfahrene Fachkräfte professionell und kompetent umgesetzt werden. Ein besonderes Highlight: Das Unternehmen bietet kostenlose Festpreisangebote sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.

Humanbau: Der Name ist Programm

Kein Bauprojekt funktioniert ohne eine transparente und serviceorientierte Kundenkommunikation. Humanbau macht daher seinen Namen zum Programm und legt neben den hohen Baustandards auch besonderen Wert auf einen umfassenden Kundenservice. Eine freundliche und ausführliche Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit gehören zum Humanbau-Allround-Service. Das Unternehmen ist stets darauf bedacht, die Wünsche seiner Kundschaft auf höchstem Niveau zu erfüllen, sowohl fachlich als auch menschlich. Daher wird auch der Kundenservice bestens geschult und ausgebildet, um die Fragen der Kundinnen und Kunden schnell und kompetent beantworten zu können.

Top-Service für den Innen- und Außenbereich

Humanbau hat sich als zuverlässiges Bauunternehmen in Bochum und Umgebung einen hervorragenden Namen gemacht. Zu den Unternehmensstandards gehören eine termingerechte Umsetzung der Arbeiten, ein sorgenfreies Festpreisangebot, eine fachgerechte Erledigung der Aufgaben sowie eine freundliche und ausführliche Beratung. Die Bauarbeiten werden von erfahrenen Profis durchgeführt, die mit hoher Präzision und Sorgfalt arbeiten.

Der Spezialist für den Innenausbau in Bochum

Als erfahrenes und zuverlässiges Bauunternehmen in Bochum und Umgebung hat sich Humanbau besonders auf den Innenausbau spezialisiert. Kundinnen und Kunden profitieren von einer breiten Palette von Leistungen aus einer Hand, einem umfassenden Service und einem sorgenfreien Festpreisangebot. Unser Team finden Sie im Büro in der Markstraße 411 in 44795 Bochum oder im Erbstollen 2A in 44797 Bochum. Wir sind von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr für Sie da. Termine können unter 0234 452 639 12 vereinbart werden.

Humanbau

Herr Human Toloie

Erbstollen 2A

44797 Bochum

Deutschland

fon ..: 0234 / 950 64 709

web ..: https://humanbau.de/

email : info@humanbau.de

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

