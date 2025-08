Humanoid Global begrüßt Dr. Ahad Armin in seinem Technical Advisory Committee

Vancouver, BC – 5. August 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Aufbau und die Beschleunigung eines Portfolios von wegweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und der Embodied AI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Ahad Armin, PhD, P.Eng, dem Technical Advisory Committee des Unternehmens beigetreten ist.

Dr. Armin ist Dozent an der School of Mechatronic Systems Engineering der Simon Fraser University (SFU) und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Forschung und der Wirtschaft in den Bereichen Robotik, Fertigung und mechanische Simulation. Seine Arbeit umfasst Finite-Element-Modellierung, dynamische Systeme, Antriebsentwicklung und intelligente Werkstoffe.

Dr. Ahad Armin bringt jahrzehntelange Erfahrung und seltene Fachkenntnisse in den Bereichen Robotik, mechanische Systeme und fortschrittliche Fertigung mit und ist damit der ideale Berater, um die technische Reife von Projekten einzuschätzen und Investitionsentscheidungen zu treffen. Ahad versteht die praktischen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die Kraft, Form und Bewegung bestimmen. Wir freuen uns, dass wir bei der Finanzierung von Unternehmen, die die nächste Ära der humanoiden Robotik gestalten, auf seine Unterstützung zählen können, sagte der CEO von Humanoid Global, Joshua Matettore.

Dr. Armin wird Humanoid Global in Bereichen wie mechanisches Systemdesign, dynamische Modellierung und angewandte Robotik beraten, um die technische Due Diligence und die Portfolioentwicklung des Unternehmens zu unterstützen.

Dr. Armin war zuvor in verschiedenen wissenschaftlichen Funktionen am Red Deer Polytechnic, der University of Saskatchewan und der Amirkabir University of Technology tätig. Seine Erfahrung in der Industrie umfasst den Aufbau intelligenter Automatisierungssysteme am Centre for Innovation in Manufacturing (CIM), die Leitung von Struktursimulationen bei Canadian Mat Systems und die Optimierung 3D-gedruckter Hochdruckkomponenten bei Intelirain.

Ich bin stolz darauf, dem Advisory Board von Humanoid Global beizutreten und dessen visionäre Investitionsstrategie zu unterstützen. Die Förderung bahnbrechender Technologien in der humanoiden Robotik und der Embodied AI ist nicht nur zeitgemäß, sondern auch unerlässlich. Ich freue mich darauf, mein technisches Fachwissen in den Bereichen Robotik, Sensoren, Antriebe und mechatronisches Systemdesign einzubringen, um ein Portfolio von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial in diesem aufstrebenden Ökosystem zu evaluieren und auszubauen, so Dr. Armin.

Die Beratungsvereinbarung hat eine Laufzeit von zwölf Monaten, die am 28. Juli 2025 beginnt. Beide Parteien haben das Recht, die Beratungsvereinbarung jederzeit zu kündigen.

Gewährung von Aktienoptionen und RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Einklang mit seinem Aktienoptions- und RSU-Plan – und vorbehaltlich der Genehmigung der CSE – Dr. Armin 50.000 Incentive-Optionen (die Optionen) und 50.000 Restricted Share Units zugewiesen hat. Jede Option kann innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von 0,61 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden. Die Optionen werden in gleichen Tranchen vierteljährlich unverfallbar, wobei die vollständige Unverfallbarkeit nach vier Quartalen ab dem Zuteilungsdatum erreicht wird. Jede RSU berechtigt den Empfänger bei Eintritt der Unverfallbarkeit zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens. Die RSUs werden mit sofortiger Wirkung unverfallbar und verfallen am 28. Juli 2030.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und Embodied AI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern. Weitere Informationen: www.humanoidglobal.ai/

Anleger, die mit Humanoid Global Holdings in Verbindung treten möchten, können mehr über das Unternehmen erfahren, indem sie sich an Geoff Balderson, Chief Financial Officer, wenden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Geoff Balderson, Chief Financial Officer, Humanoid Global Holdings Corp., (604) 602-0001

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Joshua Mattetore

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung der Erlöse und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots beinhalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten Prognosen abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeit besten Einschätzungen des Managements auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft oder genehmigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

