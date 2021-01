Hunter Technology ernennt CEO

VANCOUVER, British Columbia – 25. Januar 2021 – Hunter Technology Corp. (TSX-V: HOC; OTCQB: HOILF; WKN: A2QEYH, FWB: RWPM, ISIN: CA4457371090) (Hunter oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Alex Medana zu seinem Chief Executive Officer ernannt hat.

Nach der erfolgreichen Übergangsphase und Finanzierung freut sich das Unternehmen nun, die Führung an eine neue Generation zu übergeben. Die Angleichung der Geschäftsmodelle ist eine bedeutende Leistung, die den Visionen und Zielsetzungen von Hunter entspricht, die Bereiche physischer Handel, Beschaffung und Logistik in Bezug auf Öl grundlegend zu verändern, meint Andrew Hromyk, der ehemalige CEO des Unternehmens. Herr Hromyk wird weiterhin dem Board of Directors des Unternehmens angehören.

Alex Medana ist eine versierte Führungskraft mit beträchtlicher Erfahrung auf den Kapitalmärkten und in der Technologiebranche. Er ist einer der Gründer der jüngsten Übernahme des Unternehmens, FinFabrik Limited. Vor seiner Zeit bei FinFabrik war er 17 Jahre lang bei globalen Tier-1-Instituten wie Merrill Lynch, Kleinwort Wasserstein und der Deutschen Bank in leitenden Positionen im Aktien- und Aktienderivatehandel in Europa und Asien-Pazifik tätig. Seit 2015 setzt sich Herr Medana als Unternehmer und Angel-Investor für technologiegetriebene Innovationen hin zu benutzerorientierteren Finanzdienstleistungen und breiterer Beteiligung ein. Herr Medana ist ein Gründungsmitglied des Board of Directors der FinTech Association of Hong Kong und wird als einer der führenden FinTech- und Blockchain-Influencer in Asien angesehen.

Ich freue mich immens darauf, die solide Grundlage, die das bestehende Team von Hunter mit der Schaffung der OilEx-Plattform gelegt hat, gemeinsam mit unseren bestehenden Fähigkeiten wirksam einzusetzen, erklärt Alex Medana. Unser Hauptaugenmerk wird nun darauf liegen, die Plattform in die Beta-Phase überzuführen und unser Vertriebs- und Marketingteam im Vorfeld des Markteintritts aufzubauen.

Über Hunter Technology Corp.

Hunter Technology Corp. ist ein Dienstleister der Ölbranche, der interaktive Plattformen entwickelt, um physische Öltransaktionen über den gesamten Handelszyklus zu ermöglichen und so einerseits bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Produzenten und andererseits einen fairen Marktzugang für alle zu gewährleisten. Über die Plattform oilex.com wird Hunter einen physischen Marktplatz betreiben, um den Kauf und Verkauf von physischem Öl zwischen unabhängigen Produzenten einerseits und Firmenkunden, Händler und hoheitlichen Abnehmern andererseits zu ermöglichen. Über die Plattform oilexchange.com wird Hunter solide Instrumente des Supply Chain Managements anbieten, mit denen die Nachverfolgung von physischem Öl über die gesamte Lieferkette und die Automatisierung des Berichterstattungsverfahren bewerkstelligt werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Alex Medana

Chief Executive Officer

(888) 977-0970

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.huntertechnology.com.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) zu den Geschäftsentwicklungsplänen von Hunter darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Hunter liegen, einschließlich des Ausführungsrisikos, des Marktrisikos, des Branchenrisikos, der Reaktion auf dem Markt, der Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage und des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer, der Volatilität der Aktienmärkte und der Fähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten. Obwohl Hunter glaubt, dass die Erwartungen in seinen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, die sich als ungenau erweisen könnten. Diese Faktoren und Annahmen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den genannten, erwarteten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Daher werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da keine Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten oder Erfolge gegeben werden kann. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Hunter keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Handel mit den Wertpapieren von Hunter ist als hochspekulativ zu betrachten. Es kann nicht garantiert werden, dass Hunter in der Lage sein wird, alle oder einen Teil der vorgeschlagenen Ziele zu erreichen. Bitte lesen Sie die von Hunter auf SEDAR eingereichten Unterlagen, einschließlich seines Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, für eine ausführlichere Diskussion der Risikofaktoren, die Hunter betreffen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hunter Technology Corp.

Andrew Hromyk

200 Burrard Street, Suite 1615

V6C 3L6 Vancouver, BC

Kanada

email : corpsec@hunteroil.com

Pressekontakt:

Hunter Technology Corp.

Andrew Hromyk

200 Burrard Street, Suite 1615

V6C 3L6 Vancouver, BC

email : corpsec@hunteroil.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GS Holdings Limited: Neuigkeiten zum BOP-Geschäft Canada Silver Cobalt schließt geophysikalische Bohrloch-Untersuchung des in der Robinson Zone durchteuften sichtbar hochgradigen Silbererzgangs ab