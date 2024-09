Hybrid Power Solutions erweitert Präsenz beim US-Militär durch Auftrag der California Air National Guard

Vancouver, British Columbia – 9. September 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Neuauftrag für seine hochmodernen Stromversorgungseinheiten von der California Air National Guard (CANG) erhalten hat. Diese Bestellung wurde über den strategischen Vertriebspartner des Unternehmens, Military Battery Systems, Inc., aufgegeben und festigt die wachsende Präsenz von Hybrid im Verteidigungssektor.

Dieser jüngste Auftrag zeigt, dass die innovativen Energielösungen von Hybrid in verschiedenen Bereichen des US-Militärs immer mehr Zuspruch finden. Die Stromversorgungseinheiten des Unternehmens bieten als hochgradig tragbare, effiziente und umweltfreundliche Alternative erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Stromquellen und werden dem zunehmenden Bedarf an nachhaltiger und zuverlässiger Energie in militärischen Einsätzen gerecht.

Wir freuen uns, die California Air National Guard mit unseren fortschrittlichen Energielösungen unterstützen zu können, meint Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Dieser Auftrag, der von unserem geschätzten Partner Military Battery Systems vermittelt wurde, bestätigt erneut die Effektivität und Zuverlässigkeit unserer Produkte bei der Erfüllung der strengen Anforderungen militärischer Anwendungen. Überdies unterstreicht er die wachsende Anerkennung der Bedeutung nachhaltiger Energielösungen für die Verbesserung der operativen Fähigkeiten bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung.

Die Stromversorgungseinheiten von Hybrid sind darauf ausgelegt, eine überragende Stromqualität zu liefern – eine entscheidende Eigenschaft für die Versorgung empfindlicher Elektronik und Geräte, die in modernen Militäroperationen eingesetzt werden. Damit wird eine stabile und saubere Stromversorgung für wichtige Einsätze gewährleistet und die allgemeine Effektivität und Zuverlässigkeit im Einsatz erhöht.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Stromversorgungslösung von Hybrid für militärische Anwendungen gehören:

1. Bessere Tragbarkeit: Leichtes und kompaktes Design für einfachen Transport und schnellen Einsatz.

2. Hervorragende Stromqualität: Liefert sauberen, stabilen Strom, der für empfindliche elektronische Geräte unerlässlich ist.

3. Geringere Umweltbelastung: Bietet eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Energiequellen und unterstützt militärische Nachhaltigkeitsinitiativen.

4. Geräuscharmer Betrieb: Ermöglicht einen leiseren Betrieb, der für verschiedene militärische Szenarien entscheidend ist.

5. Betriebliche Flexibilität: Kann eine breite Palette von Geräten mit Strom versorgen, um verschiedene Einsatzanforderungen zu erfüllen.

Dieser Auftrag der California Air National Guard ist ein weiterer bedeutender Meilenstein zur Erreichung unseres Ziels, revolutionäre Energielösungen für den militärischen Sektor bereitzustellen, so Byrne weiter. Unsere laufende Zusammenarbeit mit Military Battery Systems eröffnet uns weiterhin Zugang zu kritischen Märkten, in denen der Bedarf an zuverlässiger, sauberer Energie von größter Bedeutung ist. Wir sind nach wie vor der Innovation verpflichtet und unterstützen die US-Streitkräfte mit hochmodernen Energielösungen, die ihre operativen Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele vorantreiben.

Die wachsenden Beziehungen zu verschiedenen Zweigen des US-Militärs, die durch das Fachwissen von Military Battery Systems gestärkt werden, sollen die weitere Expansion im Verteidigungssektor vorantreiben. Hybrid Power Solutions sondiert weiterhin neue Möglichkeiten, seine innovative Technologie in verschiedenen Verteidigungsanwendungen einzusetzen, und positioniert sich als wichtiger Akteur in der sich entwickelnden Landschaft der militärischen Energielösungen.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol HPSS notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, voraussichtlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

