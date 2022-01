HYDROCAL 1008 im südafrikanischen Solarkraftwerk

Präzisionsmess- und Prüfgerät von EMH beugt Transformatorenausfällen vor

Afrika gilt als der Kontinent mit dem größten Potenzial für Solarenergie. Zwar ist es noch ein langer Weg, bis dieses voll ausgeschöpft werden kann, aber die Solarisierung der afrikanischen Länder schreitet voran. So wie in Südafrika: Im Norden, der unter anderem für den Weinanbau bekannt ist, produziert das Solarkraftwerk Xina Solar One in der Provinz Nordkap Strom für 95.000 Haushalte. Vorher jedoch müssen die Leistungstransformatoren die erzeugte Energie ins Stromnetz transportieren. Die EMH Energie-Messtechnik GmbH aus dem niedersächsischen Brackel sorgt dafür, dass Transformatorenschäden früh erkannt werden und beugt Ausfällen so effizient vor.

Xina Solar One ist ein südafrikanisch-spanisches Projekt, die Betreiberfirma Abengoa kommt aus Sevilla. Ähnlich wie in Südafrika hat das Unternehmen auch in der andalusischen Heimat oder in China riesige „Solar Power Plants“ mit Hunderten Solarspiegeln zur Stromerzeugung errichtet. Tobias Pölchen arbeitet im After Sales Service von EMH und war zuletzt in der Provinz Nordkap, um die Überwachungssysteme HYDROCAL 1008 an den Leistungstransformatoren am Solarkraftwerk Xina Solar One in Betrieb zu nehmen und den Kunden im Umgang mit den Geräten zu schulen.

HYDROCAL 1008 identifiziert Störpotenzial an Transformatoren frühzeitig

Für den 31-Jährigen sind Auslandseinsätze zwar immer noch besonders, aber nicht neu: Unter anderem besuchte er bereits Offshore-Windparks vor der Ostküste Englands oder in der Irischen See. Sein wichtigstes „Werkzeug“ vor Ort ist das Überwachungssystem HYDROCAL 1008, eines von verschiedenen Produkten aus der EMH Hydrocal-Familie. Es ermittelt fortlaufend die Konzentration bestimmter Gase, die im Transformartorenöl gelöst sind. Misst das Gerät kritische Werte, zum Beispiel beim Wasserstoffgehalt, kann dies unter anderem auf Verschleißerscheinungen hinweisen. „Wir installieren das Gerät an der Anlage. Die Messwerte können dann dort oder per Leitwarte ausgewertet werden. Wenn definierte Parameter überschritten werden, wird ein Alarm ausgelöst“, erklärt Tobias Pölchen.

Professionelle Überwachung schütze vor Ausfällen und hohen Kosten HYDROCAL 1008 ist für eine professionelle Überwachung essenziell: „Werden potenzielle Störungen oder Schäden frühzeitig erkannt, kann ein Transformatorenausfall, der mit umfangreichen Reparaturarbeiten und hohen Kosten einhergeht, vermieden werden“, macht Pölchen deutlich. Die Anlagenbetreiber können nach einer Einweisung durch Pölchen kleine Wartungsarbeiten im Laufe der Betriebszeit eigenständig durchführen.

Xina Solar One ist wahrscheinlich nicht das letzte Projekt in Afrika, das EMH und Pölchen betreuen. Solarbetreiber werden in Zukunft noch mehr in den afrikanischen Markt investieren. Weitere Teile des Kontinents, meist Brachland oder Wüste, werden dann wahrscheinlich für Solarkraftwerke erschlossen.

Die 1984 gegründete EMH Energie-Messtechnik GmbH ist spezialisiert auf Mess- und Prüftechnik für die Energieversorgung. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Brackel entwickelt und produziert Präzisionsmess- und -Prüfgeräte für den Bereich Strom, Spannung und Leistung sowie Online-Analysegeräte für das Isolieröl von Leistungstransformatoren. Neben Standardprodukten liefert EMH kundenspezifische Individuallösungen in Form von Sonderanlagen. Die Produkte werden im Rahmen der Prüfung von Elektrizitätszählern bei eichrechtlich zugelassenen Prüfstellen und bei Verteilnetzbetreibern bzw. Messstellenbetreibern sowie bei Herstellern von Elektrizitätszählern verwendet. Zum Leistungsspektrum von EMH gehört auch die Kalibrierung von Messgeräten für elektrische Gleich- und Wechselgrößen mit einer Genauigkeit von bis zu 51 ppm.

