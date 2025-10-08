HydroGraphs Milliardenbewertung wirft eine größere Frage auf: Wird Graphen endlich erwachsen?

Als HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) Anfang dieses Jahres eine Marktkapitalisierung von rund 1,21 Milliarden CAD erreichte – nachdem der Aktienkurs zuvor um etwa 1.460 Prozent gestiegen war -, sorgte dies weit über den Kreis spezialisierter Materialinvestoren hinaus für Aufmerksamkeit.

Für einen Sektor, der den Großteil des vergangenen Jahrzehnts zwischen wissenschaftlicher Begeisterung und kommerzieller Enttäuschung pendelte, standen diese Zahlen für weit mehr als nur eine erfolgreiche Aktiengeschichte. Vielmehr schienen sie auf einen grundlegenden Stimmungswandel gegenüber Graphen selbst hinzuweisen.

Ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, bleibt jedoch offen. Märkte haben sich insbesondere bei neuen Technologien schon häufig schneller entwickelt als die industrielle Realität.

Damit rückt eine übergeordnete Frage in den Mittelpunkt: Hat Graphen endlich den Übergang vom vielversprechenden Labormaterial zum industriell relevanten Werkstoff geschafft, oder erlebt die Branche lediglich einen weiteren Zyklus überzogener Erwartungen?

Die Antwort ist nicht nur für Investoren relevant. Sie gewinnt zunehmend auch für europäische Hersteller, politische Entscheidungsträger und Industrieunternehmen an Bedeutung, die nach Technologien suchen, welche Dekarbonisierung ermöglichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Kaum ein Material hat einen schwierigeren Weg zur Kommerzialisierung hinter sich. Seit seiner Entdeckung wird Graphen als eines der bemerkenswertesten Materialien überhaupt angesehen. Forscher konnten außergewöhnliche Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit, Leitfähigkeit und Vielseitigkeit nachweisen. Entsprechend entstanden früh Prognosen, wonach Graphen Branchen von Elektronik und Luftfahrt über Bauwesen bis hin zu Energiespeicherung und moderner Fertigung grundlegend verändern würde.

Das Problem bestand nie darin nachzuweisen, dass Graphen funktioniert.

Die eigentliche Herausforderung bestand darin zu beweisen, dass Graphen konsistent, wirtschaftlich und in ausreichendem Maßstab produziert werden kann, um die Anforderungen industrieller Kunden zu erfüllen. Viele Graphen-Unternehmen konzentrierten sich daher über Jahre hinweg auf Forschungsprogramme, Pilotprojekte und die Entwicklung von Anwendungen. Kunden zeigten Interesse, blieben jedoch vorsichtig. Einkaufsabteilungen verlangten belastbare Nachweise. Investoren wurden zunehmend skeptisch, da die kommerzielle Einführung deutlich langsamer verlief als ursprünglich erwartet.

Infolgedessen entwickelte Graphen einen Ruf, der vielen fortschrittlichen Technologien vertraut ist: wissenschaftlich beeindruckend, aber kommerziell noch nicht bewiesen.

Was sich nun möglicherweise verändert, ist nicht die Wissenschaft, sondern die Evidenz.

In zahlreichen Industrien vollzieht Graphen schrittweise den Übergang von Labortests zur kommerziellen Anwendung. Die Diskussion innerhalb der Branche dreht sich immer weniger um theoretische Leistungsdaten und zunehmend um Produktionskapazitäten, regulatorische Zulassungen, Kundenakzeptanz und die Integration in bestehende Lieferketten.

Wie Michael Bell, CEO von First Graphene (ISIN: AU000000FGR3), kürzlich feststellte, verlagert sich die Diskussion von der theoretischen Leistungsfähigkeit hin zum praktischen Einsatz. Genau diese Entwicklung könnte erklären, weshalb Investoren Unternehmen zunehmend danach bewerten, ob sie kommerzielle Umsetzung liefern können – und nicht nur technologische Visionen. Die Frage lautet nicht mehr, ob Graphen funktioniert, sondern welche Unternehmen es schaffen, Graphen erfolgreich in reale industrielle Wertschöpfungsketten zu integrieren.

Europa könnte dabei zu einem der wichtigsten Testfelder dieser Entwicklung werden.

Die europäische Industriestrategie wird heute maßgeblich von zwei Zielen geprägt, die oft schwer miteinander vereinbar sind: Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit. Hersteller stehen unter wachsendem Druck, ihre Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig mit Wettbewerbern zu konkurrieren, die unter anderen regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen operieren.

Besonders deutlich wird diese Herausforderung im Bausektor. Die Zementproduktion verursacht einen erheblichen Anteil der weltweiten CO-Emissionen und steht daher im Fokus politischer Bemühungen zur industriellen Dekarbonisierung. Ein vollständiger Ersatz von Zement erscheint jedoch auf absehbare Zeit unrealistisch. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob fortschrittliche Materialien bestehende Produkte verbessern und gleichzeitig deren CO-Intensität reduzieren können.

Genau hier gewinnt der kommerzielle Nutzen von Graphen an Bedeutung.

Der entscheidende Unterschied zwischen der heutigen Graphen-Industrie und der Situation vor fünf Jahren besteht darin, dass einige Unternehmen inzwischen kommerzielle Umsetzung nachweisen können und nicht mehr ausschließlich technologisches Potenzial präsentieren.

Zu den Unternehmen, die zunehmend Aufmerksamkeit auf sich ziehen, gehört First Graphene. Die Strategie des australischen Unternehmens unterscheidet sich in mehreren wesentlichen Punkten von vielen Wettbewerbern.

Während zahlreiche Graphen-Unternehmen weiterhin auf zukünftige Produktionspläne, Pilotanlagen oder Kundenentwicklungsprogramme setzen, betreibt First Graphene bereits eine kommerzielle Produktionsanlage mit einer Kapazität von bis zu 100 Tonnen Graphen pro Jahr. Nach Unternehmensangaben verfügt First Graphene über mehr als 35 aktive kommerzielle Kunden sowie über 50 kommerzielle Vereinbarungen in unterschiedlichen Industrien. Unterstützt wird dies durch Vertriebsstrukturen in über 20 Ländern Europas, Nordamerikas, des asiatisch-pazifischen Raums und weiterer internationaler Märkte.

Diese Unterscheidung ist bedeutsam, da eine der größten Herausforderungen der Branche seit Jahren die Lücke zwischen technischer Validierung und industrieller Skalierung ist. Produktionskapazität allein garantiert keinen Erfolg, signalisiert jedoch einen deutlich höheren Entwicklungsstand als bei Unternehmen, die sich noch primär auf den Nachweis ihrer Technologie konzentrieren.

First Graphene steht damit für eine andere Phase der Branchenentwicklung. Der Fokus lag auf dem Aufbau von Produktionskapazitäten, regulatorischen Zulassungen, Vertriebsnetzwerken und konkreten Anwendungen in verschiedenen Endmärkten.

Gemeinsam verdeutlichen HydroGraph und First Graphene die unterschiedlichen Wege, auf denen Graphen den Schritt von der wissenschaftlichen Vision zur industriellen Realität vollziehen will.

Für europäische Märkte spielt die regulatorische Positionierung eine besonders wichtige Rolle. Die PureGRAPH®-Produktreihe von First Graphene verfügt sowohl über EU- als auch UK-REACH-Registrierungen und ermöglicht damit den Zugang zu stark regulierten Industriebereichen, in denen regulatorische Konformität häufig ebenso wichtig ist wie technische Leistungsfähigkeit.

Besonders sichtbar wird dies im Bausektor. Gemeinsam mit führenden Baustoffunternehmen wie Breedon Group und FP McCann wurden bereits mehr als 20.000 Tonnen graphenverstärkter Zement in Projekten im Vereinigten Königreich eingesetzt. Versuche mit graphenverstärkten Dachziegeln aus Beton konnten messbare CO-Reduktionen nachweisen, ohne bestehende Produktionsverfahren grundlegend verändern zu müssen.

Die Bedeutung reicht weit über einzelne Projekte hinaus. Über viele Jahre wurde das Potenzial von Graphen im Bauwesen hauptsächlich theoretisch diskutiert. Industrielle Produktionsläufe, kommerzielle Lieferverträge und reale Leistungsdaten zeigen nun, dass sich diese Diskussion weiterentwickelt.

Die jüngste Übernahme des US-Unternehmens MITO® Material Solutions unterstreicht einen weiteren Branchentrend. Graphen-Produzenten entwickeln sich zunehmend von Anbietern einzelner Produkte hin zu breiteren Plattformen für fortschrittliche Materialien, die Graphenoxid, funktionalisierte Graphenderivate und anwendungsspezifische Lösungen umfassen. Gleichzeitig schafft die Akquisition eine direkte kommerzielle Präsenz in den USA und eröffnet Zugang zu Kunden aus den Bereichen Hightech-Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.

Dies ist deshalb relevant, weil die Nachfrage nach Graphen längst nicht mehr von einer einzelnen Region oder Industrie getrieben wird. Chancen entstehen gleichzeitig im europäischen Bausektor, in der nordamerikanischen Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich und in den Fertigungsmärkten Asiens.

All dies bedeutet jedoch nicht, dass die kommerzielle Zukunft von Graphen bereits gesichert ist.

Die Branche bleibt fragmentiert. Qualifizierungsprozesse dauern häufig Jahre. Viele Anwendungen werden die Testphase nie verlassen. Industrielle Kunden agieren weiterhin vorsichtig – insbesondere in Bereichen, in denen Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit höchste Priorität haben.

Dennoch scheint der Markt zunehmend zwischen Graphen als wissenschaftlichem Konzept und Graphen als industriellem Geschäftsmodell zu unterscheiden.

Investoren bewerten Graphen nicht länger ausschließlich anhand von Laborergebnissen. Stattdessen gewinnen Produktionskapazität, regulatorische Positionierung, Kundenakzeptanz, kommerzielle Partnerschaften und die Fähigkeit zur industriellen Skalierung an Bedeutung.

Für Europa hat diese Entwicklung weitreichende Konsequenzen.

Die Europäische Union hat Batterien, Halbleiter und saubere Energietechnologien zu zentralen Bausteinen ihrer zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit erklärt. Fortschrittliche Materialien könnten zunehmend denselben strategischen Stellenwert erhalten. Technologien, die Emissionen reduzieren, die Lebensdauer von Anlagen verlängern und die industrielle Produktivität steigern, könnten zu wichtigen Bestandteilen der europäischen Industriepolitik der kommenden Dekade werden.

Nach mehr als zehn Jahren großer Erwartungen könnte dies das bislang deutlichste Signal sein, dass Graphen in eine reifere Phase seiner Entwicklung eintritt. Die nächste Frage lautet nun, ob die Industrie dem Weg folgt, den die Investoren bereits einzuschlagen scheinen.

Quellen

hydrograph.com/investors/

firstgraphene.net/

commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy_en

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