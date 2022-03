Hydroponics Dünger – Wesentliche Nährstoffe für Ihr Hydroponics-System

Es gibt zwei Haupttypen von Hydroponics-Düngemitteln. Diese sind in Pulver oder flüssiger Form erhältlich.

Es gibt verschiedene Arten von Hydroponics Düngemittel, die für wachsende Anlagen zur Verfügung stehen. Sie können eine flüssige oder pulverisierte Formel auswählen. Während einige Produkte mischen müssen, verfestigen sich andere, wenn sie gemischt werden. Die besten Entscheidungen für Aktienlösungen sind mehrteilige Mischungen. Viele dieser Produkte umfassen zehn bis elf verschiedene Zutaten. Diese können in allen Staaten kostspielig und nicht sicher sein. Sie sollten entsprechend den Anweisungen des Etiketts verwendet werden.

Neben Stickstoff müssen Sie Phosphor und Kalium in Betracht ziehen. Die richtige Menge dieser drei Nährstoffe hilft Ihren Pflanzen, um gesundes Obst und Gemüse zu wachsen und zu produzieren. Sie können auch eine Mischung dieser Mineralien verwenden, um Ihr Pflanzenwachstum zu steigern. Unabhängig von der Art des Hydroponics-Systems, die Sie haben, gibt es einige grundlegende Nährstoffe, um Ihre Mischung zu ergänzen. Hier sind einige der wichtigsten:

Es gibt zwei Haupttypen von Hydroponics-Düngemitteln. Diese sind in Pulver oder flüssiger Form erhältlich. Sie können Ihr eigenes, indem Sie ein Kit kaufen, oder indem Sie sie selbst mischen. Während die DIY-Methode einige Arbeit beinhaltet, lohnt es sich, wenn Sie den Hang davon bekommen. Diese Mischungen sind einfach und geben Ihnen große Ergebnisse. Wenn Sie Anfänger sind, können Sie die Zutaten kaufen, die Sie in einem Bündel benötigen.

Mikronährstoffe sind die wesentlichen Bausteine für wachsende Anlagen. Ihre Anlagen benötigen Stickstoff, um Aminosäuren und Proteine zu liefern, während Kalium- und Magnesium Ihren Pflanzen dabei helfen, Photosynthese zu wachsen und zu unterstützen. Andere essentielle Nährstoffe umfassen Schwefel, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink und Molybdän. Wenn Sie genauer sein möchten, können Sie Bimsstein anstelle von Perlite oder Vermiculite verwenden. Sie müssen jedoch darauf achten, nicht zu viel Bimsstein hinzuzufügen, da dieses Mineral dazu führen kann, dass Ihre Pflanzen verzichtet werden können.

Sie können auch Ihre eigene Mutternährungslösung machen, die eine Mischung aus Nährstoffen ist. Je nach Anforderungen Ihrer Anlagen können Sie die Menge an Nährstoffen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagen die richtige Menge an Nährstoffen erhalten. Wenn Sie auf dem Prozess neu sind, sollten Sie in Betracht ziehen, einen Nährstoffmix für ein Paket zu kaufen. Eine Nährstoffmischung hilft Ihnen, das Erstellen und Aufrechterhalten Ihres Hydroponics-Systems zu erlernen.

Hydroponics-Düngemittel sind eine einfache Frage, dass Nährstoffe dem Wasser hinzugefügt werden. Sie können flüssige oder trockene Versionen wählen und die Zutaten separat messen. Sie können sogar Ihr eigenes pulverisiertes Essen mit den pulverförmigen Optionen herstellen. Während sie teurer sind, sind sie leichter zu versenden und in Hydrokultur zu verwenden als ihre flüssigen Gegenstücke. Sie können auch bequemer sein, als die flüssigen. Jeder dieser Optionen gibt es viele Vorteile.

Ein 3-teiliger Hydroponics-Dünger ist der häufigste Typ des Hydroponics-Düngemittels. Es besteht aus zwei Stock-Lösungen, eines für jede Ernte. Es besteht aus drei verschiedenen Arten von Nährstoffen. Die häufigste ist eine 3-teilige Formel, die NPK und Cano3 als Hauptkomponenten enthält. In einigen Fällen werden verschiedene Arten dieser Formel für verschiedene Anlagen verwendet. In anderen Fällen wird auch ein pH-Wert eingesetzt.

Organische Düngemittel sind eine gute Option für Hydrokultur. Sie enthalten organische Elemente und Nährstoffe, die an Pflanzen leicht zur Verfügung stehen. Wenn Sie versuchen, Pflanzen in einem hydroponischen System anzubauen, sind organische Düngemittel am effektivsten. Manche Menschen finden sie natürlicher als andere, aber es gibt viele Vorteile für die Verwendung einer flüssigen Formel. Einige Arten von anorganischer Hydroponics-Dünger sind unten aufgeführt.

Neben dem Bodendünger können Sie auch organische Nährstoffe kaufen. Sie kommen in zwei Arten: langsamer Freisetzung und leicht verfügbar. Sie können einen Hydroponics-Dünger mit Futterpflanzen verwenden, während Bio-Düngemittel, um mehr Nährstoffe bereitzustellen. Das Beste für Ihre Pflanzen hängt von ihrem Wachstumszyklus ab. Wenn Sie ein Indoor-Hydroponics-System haben, sollten Sie für jede Ernte eine spezielle Nährstoffformel verwenden. Dies wird Ihren Ernten helfen, stärker und gesünder zu werden.

Suchen Sie bei der Auswahl eines hydroponischen Düngemittels nach einem Gleichgewicht zwischen NPK und Phosphor. Die meisten hydroponischen Düngemittel kommen mit drei Zahlen an der Vorderseite ihres Pakets. Sie sind ausgewogen und enthalten 4% von jedem. Je höher der Stickstoffgehalt, desto besser. Ein höheres Verhältnis von Phosphor und Kalium ist am besten für blühende Pflanzen. Eine Vier-15-36-Ration ist ein gutes Gleichgewicht.

Metrop entwickelt, produziert und liefert biomineralische konzentrierte flüssige Pflanzennahrung, Pflanzennahrungssuspension, Blattpflanzennahrung, Pflanzengesundheitsförderer und mehr.

