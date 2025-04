Hygge Farm Hamburg: Gäste feiern FRENZEL Grapefruit

FRENZEL Grapefruit begeistert bei der Verkostung auf der Hygge Farm in Hamburg – Sommerlaune und Begegnung im Gewächshaus-Café

Hamburg, 22.04.2025 – Die Hygge Farm in Hamburg wurde am vergangenen Samstag zum Treffpunkt für Menschen, die Freude an Austausch, Atmosphäre und neuen Geschmackserlebnissen haben. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden sich im wundervollen Gewächshaus ein, um an einem besonderen Verkostungsnachmittag teilzunehmen: Im stilvoll gestalteten Café konnten sie den vielfach ausgezeichneten Likör FRENZEL Grapefruit kennenlernen – in entspannter Umgebung und angenehmer Gesellschaft.

Trotz leicht diesigem Wetter herrschte vor Ort eine heitere, offene Stimmung. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, FRENZEL Grapefruit pur oder mit Tonic zu probieren und sich über Herkunft, Komposition und Serviervarianten zu informieren. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv: Geschmack, Farbe und Charakter des Likörs wurden vielfach als „besonders“, „frisch“ und „einprägsam“ beschrieben – Eindrücke, die wir mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen haben.

Unser herzlicher Dank gilt dem gesamten Team der Hygge Farm für die ausgezeichnete Organisation, die aufmerksame Betreuung und die Offenheit, mit der wir als Hersteller willkommen geheißen wurden. Die Verbindung aus natürlicher Umgebung, liebevoll gestaltetem Raum und echter Gastfreundschaft hat diesen Tag für uns alle zu einem besonderen Erlebnis gemacht.

Erfreulich war auch das große Interesse am Produkt selbst: Viele Gäste entschieden sich im Anschluss an die Verkostung für den Kauf oder den Genuss eines FRENZEL Tonic.

Ab sofort ist FRENZEL Grapefruit dauerhaft im Sortiment der Hygge Farm erhältlich – zum Mitnehmen im Hofladen oder zum Genießen vor Ort, passend zu den Speisen und Getränken des Hauses. Besonders beliebt: die Kombination mit Tonic. Weitere Varianten wie der elegante FRENZEL Rosé Spritz wurden von den Gästen thematisiert und können individuell zubereitet werden – etwa zu Hause oder im gastronomischen Kontext.

Über FRENZEL Grapefruit

FRENZEL Grapefruit ist ein prägnanter Likör auf Basis natürlicher Destillate – fruchtig-herb im Geschmack und farbintensiv im Erscheinungsbild. Die Kreation wurde international prämiert und ist vielseitig einsetzbar: pur, mit Tonic oder als Bestandteil moderner Aperitif-Kultur. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://frenzel.com/2024/04/02/frenzel-holt-internationales-silber/

Kontakt:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

https://frenzel.com

info@frenzel.com

Hinweis für Redaktionen: Diese Pressemitteilung gibt den Verlauf und die Eindrücke eines öffentlichen Verkostungsevents auf der Hygge Farm wieder. Alle Aussagen beruhen auf authentischen Rückmeldungen von Gästen und Beteiligten. Die Veröffentlichung erfolgt ohne kommerzielle Gegenleistung – insbesondere erhielten die teilnehmenden Personen keine Vergütung oder geldwerte Vorteile für ihre Teilnahme oder ihre Rückmeldungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein – authentisch, modern und voller Charakter.

Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails – FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen – oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen.

„Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß.“

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss – ab 18 Jahren.

Jetzt entdecken unter www.frenzel.com – inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie.

Vertrieb aktuell nur für Deutschland.

