Hygiene & Nachhaltigkeit: KAJ Hotel Networks präsentiert innovative Textillösungen

Der Schweizer Matratzenhersteller Swissfeel und die Hotelwäschemanagementexperten von Blycolin sind Partner von Karsten Jeß.

Die Themen Hygiene und Nachhaltigkeit beschäftigen die Hotellerie nicht erst seit der Corona-Krise. Bedingt durch die Pandemie sind jedoch weitreichende Lösungen gefragt. Neben einem besonders hohen Hygienestandard spielen vor allem die Textilien selbst eine entscheidende Rolle: Neue Maßstäbe bei der Betthygiene will Swissfeel mit einem einzigartigen Waschverfahren setzen, welches schonender und schneller arbeitet. Damit rückt auch eine mobile Lösung näher, womit eine Reinigung vor Ort zu noch mehr Kosteneffizienz führen kann. Waschbare Matratzen sind darüber hinaus länger einsetzbar und reduzieren den Investitionsaufwand, Mietlösungen zudem die Kapitalbindung.

„Mit erfolgreich umgesetzten ,Safer than home‘-Konzepten lässt sich das Vertrauen der Gäste gewinnen, die auch in Zukunft eine stärkere Sensibilität bei dem Thema Hygiene zeigen werden. Daher lohnt es sich, bei anstehenden Investitionen in die richtige Zukunft zu investieren und mit dafür passenden Produkten das Hotel auszurüsten. Nur Matratze war gestern. Der Gast von morgen wird mehr verlangen“, so Philipp Hangartner, Mitglied der Geschäftsführung von Swissfeel.

Philip Egyptien, Geschäftsführer bei Blycolin, einem Spezialisten für Hotelwäschemanagement, setzt im Bereich der Hoteltextilien auf die Kooperation mit dem Unternehmen Beirholm: „Dieser renommierte Wäschehersteller aus Dänemark legt bereits seit vielen Jahren großen Wert auf nachhaltige Textilien. Somit haben wir einen idealen Partner gefunden, um unseren Hotelkunden stets eine hochwertige Alternative anbieten zu können, die tatsächlich nachhaltig ist. Wir beide wollen unsere Zusammenarbeit gemeinsam konkret im Sinne der Nachhaltigkeit transparenter gestalten. Das Ergebnis ist eine einzigartige Initiative – der GreenDeal. Außerdem sollte stets bedacht werden, dass einem Hotelgast nichts so nahekommt wie Hotelwäsche im Bett, nach der Dusche oder bei dem Abendessen. Gäste sollen daher auch erfahren können, woher diese Textilien stammen, wie sie hergestellt werden und was nach dem Gebrauch mit ihnen geschieht.“

Das Netzwerk von KAJ Hotel Networks umfasst derzeit 15 Partner aus unterschiedlichen Bereichen der Zulieferindustrie für die Hotellerie.

Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Belurra, Blycolin, BlueStewo, Code2Order, Coperama, FinestLinen GmbH, Hasenkampf, icecreek, Martens&Prahl/Hoga Protect, RB Hoteleinrichtungen, Qausal, Standard Premium Services, Sea of Spa, sharemagazines und Swissfeel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAJ Hotel Networks

Herr Karsten Jeß

Dorfstrasse 7

27419 Klein Meckelsen

Deutschland

fon ..: +49 171 – 6307732

web ..: http://kaj-hotel-networks.de

email : karsten.jess@kaj-hotel-networks.de

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



Pressekontakt:

l&t communications – PR for lifestyle and travel

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: 0049 8651 7641422

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vanadiumcorp: Ressourcen von 214 Mio. Tonnen Erz reichen für Jahrzehnte