VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 4. AUGUST 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das Unternehmen oder Hyper Bit) gibt bekannt, dass es die Möglichkeit bekommen hat, als Erster am Markt die neuen ElphaPex DG2-Miner mit vorrangiger Lieferung vorzubestellen, und somit eine erste Bestellung von 25 Minern aufgegeben hat, deren Lieferung für das vierte Quartal 2025 erwartet wird. Das Unternehmen wird eine Anzahlung in Höhe von etwa 95.000 USD leisten, wobei der Restbetrag in Höhe von 95.000 USD am Versanddatum fällig ist, das voraussichtlich Mitte des vierten Quartals 2025 sein wird.

Darüber hinaus wurde das Unternehmen darüber informiert, dass die ersten Bestellungen von 20 ElphaPex DG1+-Minern innerhalb der nächsten 14 Tage an die eigens errichtete 11-MW-Krypto-Mining-Anlage in Quebec, Kanada, geliefert werden sollen, wo die Miner für das Schürfen von Dogecoin und Litecoin gehostet und optimiert werden.

Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd., sagte: Hyper Bit wird eines der ersten börsennotierten Unternehmen sein, das diese ElphaPex DG2-Miner der nächsten Generation für das Schürfen von Dogecoin und Litecoin einsetzt. Das Unternehmen befindet sich angesichts seiner doppelgleisigen Strategie – Schürfen von Kryptowährungen und Aufbau eines Krypto-Bestandes – in einer äußerst günstigen Position. Wir sind überaus zuversichtlich hinsichtlich der Zukunft des Kryptosektors, insbesondere angesichts der kürzlich bekannt gegebenen Richtlinie des Weißen Hauses zu digitalen Assets – einem Entwurf, der Amerika als Krypto-Hauptstadt der Welt etablieren soll. Wir haben kürzlich unseren Dispositionskredit auf 2,0 Millionen Dollar erhöht, um unsere Erwerbe unterschiedlicher Kryptowährungen zu steigern, und erweitern aktiv unsere Krypto-Mining-Aktivitäten in diesem politischen und institutionellen Umfeld, das die Weiterentwicklung von Kryptowährungen und Blockchains weiterhin begünstigt.

Über ElphaPex DG2

Der DG2 von ElphaPex ist einer der neuesten hochmodernen ASIC-Miner für das Schürfen von Dogecoin und Litecoin. Der ElphaPex DG2 hat eine der höchsten Hashrates auf dem Scrypt-Algorithmus mit einer maximalen Hashrate von 18 GH/s bei einem Stromverbrauch von nur 3.960 W. Dies führt zu einer beeindruckenden Energieeffizienz von 0,22 J/MH. Der ElphaPex DG2 läuft auf dem Scrypt-Algorithmus und bietet ein duales Schürferlebnis für Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80578/Hyperbit_040825_DEPRCOM.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80578/Hyperbit_040825_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 1: ElphaPex DG2-Mining-Rig für Dogecoin und Litecoin

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es sein neues Spiel auf den Markt gebracht hat, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau der Hyper Bit-Community liegt. Das Spiel bietet der Hyper Bit-Community eine kompetitive Erfahrung in einer von der Blockchain inspirierten digitalen Welt, in der die Spieler um Platzierungen in der Rangliste konkurrieren und in Abhängigkeit von ihrer Leistung Belohnungen verdienen. Bleiben Sie in den kommenden Wochen und Monaten auf unseren Social-Media-Kanälen X.com, TikTok, Instagram und LinkedIn auf dem Laufenden, um Neuigkeiten über Wettbewerbe zu erhalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80578/Hyperbit_040825_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2: Hyper Bit Game jetzt online unter hyperbit-game.ca/

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten – angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger – hat sich Hyper Bit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

Bleiben Sie über unsere neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden, indem Sie die Unternehmensnachrichten auf Hyperbit.ca abonnieren und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen: X, TikTok, Instagram und LinkedIn. Hyper Bit Technologies Ltd. ist in Kanada (CSE: HYPE), in den USA (OTC: HYPAF) und in Europa (FWB: N7S0) börsennotiert.

