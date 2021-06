Hyperion: Mächtigste, hochgradigste Bohrergebnisse beim Projekt Titan

– Hervorragende hochgradige Abschnitte von ersten Ergebnissen des Phase-3-Bohrprogramms beinhalten die bis dato mächtigsten und hochgradigsten Abschnitte.

– Die Ergebnisse verdeutlichen weiterhin den beständigen Gehalt und die Mächtigkeit der Mineralisierung auf einer Streichenlänge von etwa 3,6 km sowie das Potenzial, rasch eine umfassende Ressource von kritischen Mineralien beim Projekt Titan zu definieren.

– Die restlichen 40 Phase-3-Bohrlöcher sowie weitere Proben von Schwermineralanhäufungen befinden sich zurzeit bei SGS zur Analyse. Eine erste Mineralressourcenschätzung gemäß dem JORC Code wird im dritten Quartal 2021 erwartet.

– Neue Analyseergebnisse von 38 Bohrlöchern des Phase-3-Bohrprogramms zeigen weiterhin mächtige, hochgradige Abschnitte mit gesamten Schwermineralien (GSM), einschließlich

– 48,8 m mit 3,3 % GSM, einschließlich 15,2 m mit 6,5 % GSM und 13,7 m mit 4,3 % GSM;

– 42,7 m mit 3,7 % GSM, einschließlich 7,6 m mit 7,0 % GSM und 13,7 m mit 6,8 % GSM;

– 44,2 m mit 3,5 % GSM, einschließlich 10,7 m mit 5,6 % GSM

– 45,7 m mit 3,2 % GSM, einschließlich 13,7 m mit 4,6 % GSM und 12,2 m mit 6,0 % GSM;

– 48,8 m mit 2,4 % GSM, einschließlich 12,2 m mit 6,0 % GSM

– 15,2 m mit 7,6 % GSM, einschließlich 6,1 m mit 14,7 % GSM.

– Die Ergebnisse unterstützen weiterhin die Auffassung des Unternehmens, wonach diese Region in Tennessee eine bedeutsame, unerschlossene Provinz mit kritischen Mineralien in den USA ist, in der Hyperion das einzigartige Potenzial aufweist, einer der wichtigsten Lieferanten von kritischen Mineralien in den USA zu werden.

– Hyperion setzt die Konsolidierung von Land und die Durchführung von Explorationsbohrungen in weiteren Gebieten in Tennessee fort und ist zuversichtlich, in dieser Region weitere Mineralisierungen zu entdecken.

– Die ersten Explorationsarbeiten auf dem kürzlich erworbenen Landbesitz des Unternehmens sind weit fortgeschritten, wobei ein 32 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm und eine Großprobe in einem Gebiet abgeschlossen wurden, in dem zwischen den 1950er und 1990er Jahren beträchtliche Bohrungen von Unternehmen wie DuPont, Kerr McGee, BHP, RGC/Iluka oder Altair International durchgeführt wurden.

Anastasios (Taso) Arima, Managing Director von Hyperion Metals, sagte hinsichtlich der Explorationsfortschritte:

Ich bin mit den ersten Phase-3-Bohrergebnissen, die die bis dato besten vom Projekt Titan im US-Bundesstaat Tennessee darstellen, sehr zufrieden. In den kommenden Monaten werden wir uns rasch der Ressourcenbeschreibung und dem Abschluss unserer ersten wirtschaftlichen Studie zuwenden. Dies bildet die Grundlage dafür, dass wir diese Chance nutzen können, um in den USA zu einem der Hauptlieferanten von kritischen Mineralien für fortschrittliche Industrien zu werden, die in den kommenden Jahren aufgrund von Modernisierungs- und Infrastrukturausgaben im Land ein massives Wachstum verzeichnen dürften.

Wir freuen uns darauf, das Gebiet weiter zu erkunden und zu konsolidieren, und sind zuversichtlich, dass wir in dieser bedeutsamen, unerschlossenen Mineralprovinz in den USA weitere Mineralisierungsgebiete finden werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59238/210629_HyperionDEPRcom.001.jpeg

Abb. 1: Karte der Explorationsarbeiten und des Status beim Projekt Titan

Diese Pressemitteilung wurde vom Managing Director zur Veröffentlichung genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anastasios (Taso) Arima, Managing Director

+1 347 899 1522

info@hyperionmetals.us

hyperionmetals.us

Dominic Allen, Corporate Development

+61 468 544 888

info@hyperionmetals.us

hyperionmetals.us

Hyperion Metals Limited (ASX: HYM) (Hyperion oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die ersten Ergebnisse des Phase-3-Bohrprogramms eingetroffen sind, wobei die hervorragenden hochgradigen Abschnitte der ersten 38 Bohrlöcher des Programms das Potenzial verdeutlichen, rasch eine bedeutsame Ressource von kritischen Mineralien beim Projekt Titan sowie eine Provinz in den USA zu definieren, die reich an kritischen Mineralien ist.

Der Schwerpunkt des Phase-3-Bohrprogramms liegt auf Ergänzungsbohrungen beim Projekt Titan, um eine erste Mineralressourcenschätzung zu beschreiben. Die eingetroffenen Ergebnisse beinhalten die mächtigsten und hochgradigsten Abschnitte, die bis dato gebohrt wurden, und verdeutlichen das beträchtliche Potenzial für konsistente Gehalte und Mächtigkeiten der Mineralisierung auf einer Streichenlänge von etwa 3,6 km. Die Höhepunkte beinhalten:

Bohrlochnr. Ergebnis

21-SDW-055 48,8 m mit 3,3 % GSM, einschließlich 15,2 m mit

6,5 % GSM und 13,7 m mit 4,3 %

GSM

21-SDW-054 42,7 m mit 3,7 % GSM, einschließlich 7,6 m mit 7,0

% GSM und 13,7 m mit 6,8 %

GSM

21-SDW-059 44,2 m mit 3,5 % GSM, einschließlich 10,7 m mit

5,6 %

GSM

21-SDW-056 45,7 m mit 3,2 % GSM, einschließlich 13,7 m mit

4,6 % GSM und 12,2 m mit 6,0 %

GSM

21-SDW-058 48,8 m mit 2,4 % GSM, einschließlich 12,2 m mit

6,0 %

GSM

21-SWW-048 15,2 m mit 7,6 % GSM, einschließlich 6,1 m mit

14,7 %

GSM

Tab. 1: Ausgewählte Bohrabschnitte, die eine überaus mächtige, hochgradige Mineralisierung verdeutlichen

Die primäre Mineralisierungszone befindet sich stratigrafisch im unteren Teil der Formation McNairy. Die Mineralisierung weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von 18 m auf und wurde bis dato über 3,6 km entlang des Streichens nachverfolgt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59238/210629_HyperionDEPRcom.002.jpeg

Abb. 2: Querschnitt (A – A) mit Darstellung der mächtigen, hochgradigen Abschnitte

Die Analysedaten für die Endprodukte werden von SGS Laboratories in Lakefield in Ontario erstellt, wobei die Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet werden, und werden die Daten hinsichtlich der Zusammensetzung des Schwermineralkonzentrats für eine erste Mineralressourcenschätzung und die Entwicklung des Fließschemas für das Projekt Titan ergänzen.

Darüber hinaus hat Hyperion kürzlich 32 Bohrlöcher sowie eine metallurgische Großprobe von 1 t bei seinem kürzlich erweiterten Landpaket in der Region abgeschlossen. Das neue Landpaket umfasst Gebiete, in denen zwischen den 1950er und 1990er Jahren beträchtliche Bohrungen von Unternehmen wie DuPont, Kerr McGee, RGC/Iluka, BHP oder Altair International durchgeführt wurden. Es ist davon auszugehen, dass die Explorationsergebnisse des neuen Landpakets in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59238/210629_HyperionDEPRcom.003.jpeg

Abb. 3: Karte des Schwerpunktgebiets der Phase-3-Ergänzungsbohrungen sowie der Standorte früherer Großproben

Bitte folgen Sie diesem Link, um zur Originalmeldung in englischer Sprache zu gelangen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02388955-6A1038506?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Über Hyperion Metals

Die Mission von Hyperion besteht darin, der führende Entwickler von CO2-freien, nachhaltigen, kritischen Materiallieferketten für moderne amerikanische Industrien zu sein, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck.

Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Titan, das ungefähr 6.000 Acres an Konzessionsgebieten mit Titan, Seltenerdmetallen, Quarzsand und hochgradige zirkonreiche Mineralsanden im US-Bundesstaat Tennessee umfasst. Das Projekt Titan befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Südosten der USA, mit einer kostengünstigen Straßen-, Eisenbahn- und Wasserlogistik, die es mit erstklassigen Fertigungsindustrien verbindet.

Hyperion hat sich Optionen auf die exklusive Lizenz zur Herstellung von CO2-armem Titanmetall und sphärischen Titanpulvern mittels der bahnbrechenden HAMR und GSD Technologien gesichert. HAMR wurde von Dr. Z. Zak Fang und dessen Team an der University of Utah mit staatlicher Finanzierung durch ARPA-E erfunden. Die HAMR-Technologie hat das Potenzial nachgewiesen, Titanpulver mit geringer bis keiner CO2-Intensität, einem deutlich geringeren Energieverbrauch, deutlich niedrigeren Kosten und mit Produktqualitäten zu produzieren, die die aktuellen Industriestandards übertreffen. Die GSD-Technologie ist ein thermochemischer Prozess, der kostengünstiges Rohmaterial mit höheren Fertigungserträgen kombiniert und sphärische Titan- und Titanlegierungspulver zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer kommerzieller Pulver herstellen kann.

Hyperion hat eine Absichtserklärung hinsichtlich einer Partnerschaft mit Energy Fuels (NYSE:UUUU) unterzeichnet, die den Aufbau einer ganzheitlichen, gesamtamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmetalle anpeilt. Im Rahmen der Absichtserklärung wird die potenzielle Lieferung von Seltenerdmetallen vom Projekt Titan von Hyperion an Energy Fuels zur wertsteigernden Verarbeitung in der Mühle White Mesa von Energy Fuels bewertet werden. Seltenerdmetalle werden als kritische Materialien für die Herstellung von Magneten, die für Windturbinen, Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und militärische Anwendungen unverzichtbar sind, überaus geschätzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59238/210629_HyperionDEPRcom.004.png

Abbildung 4: Produzenten von Titanbarren und große Fertigungsanlagen für die Luft- und Raumfahrt der USA

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „schätzen“, „antizipieren“, „fortsetzen“ und „vorhersehen“ oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Explorationen und Projektentwicklungen, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, sowie abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder relevanten Börsennotierungsregeln übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachverständigen Person – JORC Code 2012

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Adam Karst, P.G., zusammengestellt und/oder überprüft wurden. Herr Karst ist ein unabhängiger Berater von Hyperion Metals Pty Ltd. Herr Karst ist ein eingetragenes Mitglied der Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), die eine anerkannte Berufsorganisation (ROPO) ist, sowie ein professioneller Geologe im Staat Tennessee. Herr Karst verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil und die Art der Mineralisierung im Gebiet des Projekts Titan und für die von ihm durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (JORC-Code 2012) zu qualifizieren. Herr Karst stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Anhang A: Signifikante Intersektionen

BohrloRechtswHochwerHöheAz. NeigunTief vonbisvon bis AbschnHMT Einheit

ch ert t . g e itt

ID

(m) (o) (o) (m) (ft(ft(m) (m) (m) (%)

) )

21-STS394279,4008013129,0 -90 21,3 5 55 1,5 16,815,2 1,1 Lower McNairy

-027 9 , 6

5

21-STS395093,4006271130,0 -90 18,3Kein signifikan

-028 7 , 0 ter

2 Abschnitte

21-STS394235,4005497139,0 -90 33,5 5 50 1,5 15,213,7 1,2 Upper McNairy

-029 9 , 3

2

21-SMS393559,4006404146,0 -90 33,5 10 50 3,0 15,215,2 1,1 Lower McNairy

-030 3 , 2

3

21-SRH392975,4003718130,0 -90 36,6 20 90 6,1 27,421,3 2,4 Lower McNairy

-031 6 , 6

6

21-SBF392714 4002418119,0 -90 24,4 5 55 1,5 16,815,2 3,1 Lower McNairy

-032 , 8

1

21-SBF393093,4002819130,0 -90 30,5 0 90 0,0 27,427,4 3,6 Lower McNairy

-033 5 , 4

7

einschli20 60 6,1 18,312,2 6,0 Lower McNairy

eßlich

21-SGH392483,4000824138,0 -90 36,6 35 11510,735,124,4 2,9 Lower McNairy,

-034 5 , 2 Coon

5 Creek

einschli85 11525,935,19,1 3,6 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

21-SGH392863,4000537122,0 -90 21,3 10 70 3,0 21,318,3 2,8 Lower McNairy,

-035 3 , 3 Coon

2 Creek

21-SGH392752,4000442133,0 -90 30,5 25 1007,6 30,522,9 2,8 Lower McNairy,

-036 3 , 0 Coon

4 Creek

21-SGH392447,4000466133,0 -90 27,4 20 90 6,1 27,416,8 3,7 Lower McNairy

-037 4 , 8

4

einschli30 50 9,1 15,26,1 5,3 Lower McNairy

eßlich

21-SDW390850,3999289132,0 -90 33,5 35 75 10,722,912,2 1,1 Upper McNairy,

-038 5 , 5 Lower

5 McNairy

21-SDW391046,3999131127,0 -90 30,5 30 85 9,1 25,916,8 1,0 Lower McNairy

-039 5 5

21-SDW391083,3999354133,0 -90 30,5 10 20 3,0 6,1 3,0 1,5 Lower McNairy

-040 9 , 4

6

21-SDW390738,3999445130,0 -90 30,5Kein signifikan

-041 6 0 ter

Abschnitte

21-SDW390815,3999654133,0 -90 30,5Kein signifikan

-042 2 ,7 3 ter

Abschnitte

21-STS392964,4001547141,0 -90 42,7 10 1303,0 39,636,6 2,9 Upper McNairy,

-043 5 , 5 Lower

4 McNairy

einschli85 13025,939,613,7 6,0 Lower McNairy

eßlich

21-STS392852,4001630131,0 -90 33,5 10 1003,0 30,527,4 3,7 Upper McNairy,

-044 9 , 4 Lower

9 McNairy

einschli55 90 16,827,410,7 6,8 Lower McNairy

eßlich

21-SBF392515,4002426121,0 -90 27,4 5 80 1,5 24,422,9 3,2 Lower McNairy

-045 7 , 5

1

einschli20 55 6,1 16,810,7 5,2 Lower McNairy

eßlich

21-SBF392394,4002675121,0 -90 27,4 0 90 0,0 27,427,4 2,5 Lower McNairy,

-046 9 , 3 Coon

6 Creek

30 60 9,1 18,39,1 4,3 Lower McNairy

21-SBF393001,4002503119,0 -90 18,3 0 50 0,0 15,215,2 4,4 Lower McNairy

-047 5 , 0

3

einschli10 30 3,0 9,1 6,1 8,8 Lower McNairy

eßlich

21-SWW392033,3999542125,0 -90 24,4 30 80 9,1 24,415,2 7,6 Lower McNairy,

-048 9 , 5 Coon

5 Creek

einschli50 70 15,221,36,1 14,7Lower McNairy

eßlich

21-SWW391867,3999690137,0 -90 39,6 0 1250,0 38,138,1 3,0 Lower McNairy,

-049 1 , 6 Coon

1 Creek

einschli85 11525,935,19,1 9,1 Lower McNairy

eßlich

21-STS391091,4002766138,0 -90 51,8 25 1707,6 51,844,2 2,6 Upper McNairy,

-050 6 , 0 Lower McNairy,

3 Coon

Creek

einschli12015536,647,210,7 5,1 Lower McNairy

eßlich

21-STS390935,4002709139,0 -90 51,8 10 1703,0 51,848,8 1,7 Upper McNairy,

-051 3 , 2 Lower McNairy,

6 Coon

Creek

einschli14017042,751,89,1 4,9 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

21-SDW391336,4000197158,0 -90 45,7 5 1451,5 44,242,7 3,7 Upper McNairy,

-054 9 , 8 Lower McNairy,

4 Coon

Creek

einschli5 30 1,5 9,1 7,6 7,0 Upper McNairy

eßlich

und 10014530,544,213,7 6,8 Lower McNairy,

Coon

Creek

21-SDW391774,3999763144,0 -90 57,9 30 1909,1 57,948,8 3,3 Upper McNairy,

-055 9 , 6 Lower McNairy,

2 Coon

Creek

einschli30 80 9,1 24,415,2 6,5 Upper McNairy

eßlich

und 14519044,257,913,7 4,3 Lower McNairy,

Coon

Creek

21-SDW391533,3999972152,0 -90 48,8 10 1603,0 48,845,7 3,2 Upper McNairy,

-056 6 , 0 Lower McNairy,

4 Coon

Creek

einschli10 55 3,0 16,813,7 4,6 Upper McNairy

eßlich

und 12016036,648,812,2 6,0 Lower McNairy,

Coon

Creek

21-SDW391216,3999877150,0 -90 45,7 35 18010,754,944,2 2,2 Upper McNairy,

-057 3 , 4 Lower McNairy,

5 Coon

Creek

einschli14018042,754,912,2 5,9 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

21-SDW391114,3999986153,0 -90 57,9 30 1909,1 57,948,8 2,4 Upper McNairy,

-058 8 , 6 Lower McNairy,

9 Coon

Creek

einschli15019045,757,912,2 6,0 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

21-SDW391012 4000094152,0 -90 48,8 45 19013,757,944,2 3,5 Upper McNairy,

-059 , 5 Lower McNairy,

2 Coon

Creek

einschli15519047,257,910,7 5,6 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

21-SDW390899,3999773144,0 -90 51,8 10017030,551,821,3 1,8 Lower McNairy,

-064 8 , 5 Coon

6 Creek

einschli14017042,751,89,1 3,1 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

21-SDW391018,3999658146,0 -90 51,8 10017030,551,821,3 3,6 Lower McNairy,

-065 5 , 6 Coon

8 Creek

einschli14017042,751,89,1 7,5 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

21-SDW391316,3999360151,0 -90 54,9 14518044,254,910,7 4,5 Lower McNairy,

-070 1 , 7 Coon

7 Creek

21-SDW391452,3999228139,0 -90 42,7 75 14022,942,719,8 3,2 Lower McNairy,

-071 8 , 9 Coon

1 Creek

einschli11013033,539,66,1 7,6 Lower McNairy

eßlich

21-SDW391737 3999316125,0 -90 27,4 45 90 13,727,413,7 3,4 Lower McNairy,

-072 , 0 Coon

6 Creek

einschli55 75 16,822,96,1 5,5 Lower McNairy

eßlich

21-SDW391010,4000543132,0 -90 39,6 55 13016,839,622,9 2,9 Lower McNairy,

-100 3 , 9 Coon

3 Creek

21-SDW392101,4000708136,0 -90 47,2 35 15510,747,236,6 2,3 Upper McNairy,

-101 2 8 Lower McNairy,

Coon

Creek

einschli12015536,647,210,7 5,8 Lower McNairy,

eßlich Coon

Creek

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hyperion Metals Limited

Patrick Glovac

Level 9, 28 The Esplanade

6000 Perth, WA

Australien

email : info@hyperionmetals.us

Pressekontakt:

Hyperion Metals Limited

Patrick Glovac

Level 9, 28 The Esplanade

6000 Perth, WA

email : info@hyperionmetals.us

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neukundengewinnung im Internet – keine lästige Kaltaquise mehr. MetalsTech: Lead Manager für Lithium-SpinOut von Winsome ernannt