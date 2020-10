Hypnose ohne Worte! Eine neue Hypnose-Technik für schwierige Fälle, jetzt in Mannheim & Heidelberg!

Sie brauchen Hilfe, aber wollen nicht mehr darüber reden? Absofort müssen sie auch nicht mehr Ihre belastenden Geschichte erzählen und erleiden. Ihr Überbewusstsein kennt die Lösung bereits!

„Eine Hypnose-Technik die Ihr Überbewusstsein aktiv in den Lösungsprozess miteinbeziehen benötigt lediglich 2 Handzeichen!“

So der Hypnologe und Chairman der Heidelberger Hypnose Akademie, Phaidros Krugmann. „Das Überbewusstsein führt mich als Hypnotiseur nicht nur direkt zum Thema, es kann auch dafür sorgen dass der Klient nicht mehr mit dem Thema unmittelbar behelligt wird. Das von ihm entwickelte Transfer Protokoll sorgt für ein Setting der Gelassenheit und Dissoziation. D.h. der Klient beobachtet den Prozess ohne sich als Beteiligter wahrzunehmen. Es geschieht einfach“

Ein Protokoll des Schweigens

Unter der Federführung der Heidelberger Hypnose Akademie erforscht der Hypnologe & Mentaltrainer Phaidros Krugmann weltweit erfolgreiche „Techniken der mentalen und geistigen Krisenbewältigung“. Im Zuge seiner Forschungsergebnisse entstand mit der „Alpha-Hypnose“ ein ganzheitliches Konzept zur mentalen, spirituellen und geistigen Heilung. Hierbei sei der „Transfer Protokoll“ für den Klienten wohl der zentrale Prozess und Weg aus jeglicher Angst heraus treten zu können.

Im Schweigen liegt die Freiheit

Das Transfer-Protokoll ist eine innovative Hypnose-Technik die Ihr Überbewusstsein aktiv in den Lösungsprozess mit einbezieht. Sie brauchen lediglich 2 Zeichen! Mit ihrem Fingerzeig zeigen sie ob „Ja“ oder „Nein“ die Antwort ist. Die Techniken, die Einleitung und die Fragen sind ganz klar darauf abgestimmt dass ihr Überbewusstsein schon sehr genau weiß worum es geht.

Das Überbewusstsein kennt den Weg

Zitat Phaidros Krugmann „Mir ermöglicht das Transfer-Protoll die Wahl der richtigen Worte um genau die Türen zu öffnen die für den Klienten zur Auflösung seines Themas notwendig sind. In dieser sehr tiefen Hypnose fühlt sich der Klient entsprechend entspannt und sehr geborgen. Er, respektive sein Überbewusstsein, entscheidet immer selber welche „Türen“ er durchschreitet und wie weit er zu gehen bereit ist.“

„All dies geschieht ohne das eigentliche Thema offen legen zu müssen. Das zeigt uns, dass das Transfer Protokoll natürlich auch funktioniert, wenn der Klient das belastende Thema kennt und benennt. Oder er nur die Belastung wahrnimmt, aber das zugrundeliegende Thema noch nicht kennt. Das Transfer-Protokoll funktioniert dann zur Ursachenforschung und Löschung gleichermassen.“

Mit diesen Alleinstellungsmerkmalen geht die Alpha Hypnose in Mannheim und Heidelberg seit 2020 ganz neue Wege. Die Allgemeine Praxis für Hypnose präsentiert sich aktuell mit ihren Zweigniederlassungen in Mannheim, Heidelberg und Weil am Rhein. Sie ist über die zentrale Rufnummer 06221 7273 072 von 10-12 und 15-22 Uhr zu erreichen.

