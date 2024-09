I like Chopin – der neue Dancehit von dee jay RUFUS

Gazebo würde sich freuen

Am 09.09.1983 wurde sie veröffentlicht, die Hit-Single „I like Chopin“ mit GAZEBO. Einer der erfolgreichsten Italo-Klassiker erhält jetzt, 41 Jahre später von dee jay RUFUS ein Face-Lifting, das all die liebgewonnenen Elemente beibehält und „I Like Chopin“ ins Hier und Jetzt transportiert.

Dee jay RUFUS: „Dieser Song liegt mir schon sehr lange am Herzen. Per Zufall hatte ich mir als 22-jähriger das GAZEBO Album gekauft, ohne zu ahnen welch musikalische Perle sich darin versteckt. Eigentlich wollte ich „I Like Chopin“ mit auf mein 2tes Album „music MOMENTS“ nehmen. Irgendwie sind wir in der Endphase vor lauter „Stumblin’In / „Schau mal herein“ und anderen genialen Cover-Songs davon abgekommen. Jetzt, dafür umso nachhaltiger der Italo-Klassiker gleich in zwei Versionen. Meine auf dem Tag genaue Veröffentlichung, 09.09.2024, ist eine Hommage an den Komponisten Perluigi Giombini und den Texter und Sänger Paul Mazzolini, alias GAZEBO“.

„Für uns als Kinder der 80er haben sich unzählige Melodien im Bewusstsein verankert und es ist jetzt an der Zeit, all diese Juwelen neu aufzupolieren“, so Co.-Produzent Robert Meister, der von Anfang an hinter dem erfolgreichen dee jay RUFUS Projekt steht. Beide, Robert Meister und Jürgen Kerber alias dee jay RUFUS zeichnen sich verantwortlich für den gesamten Studio-Produktions-Prozess.

Belohnt wurden sie mit den Alben-Auszeichnungen 2021 zum 39. Deutscher Rock & Pop Preis für

„My golden Tapes“ und 2023 zum 41. Deutscher Rock & Pop Preis für „music MOMENTS“ jeweils in der Kategorie „Bestes Instrumentalalbum“. Genau das ist auch die Motivation für ein nun 3tes unverwechselbares dee jay RUFUS Album. Wer die musikalischen Arbeiten genau verfolgt, stellt fest, dass das Projekt dee jay RUFUS nun mit absolut radio- und discotauglichen Songs aufwartet, wie zuletzt der Karibik Song „Paradise“ oder „Lady Fantasy“ zusammen mit Francesco Napoli.

Zunächst aber jetzt die neue „I Like Chopin“ Variante und dann in 2025 das wohl 3te Album!!!

ISRC-Nr. :

DE-F28-24-393-02 / 2:52

I Like Chopin -LP-Mix-

ISRC :DE-F28-24-393-01 / 3:55

Music by Pierluigi Giombini

Lyrics by Paul Mazzalini

Publishing by Universal Music Ricordi SRL;

Abramo Allione ED MUS SRL

Keyboards by Robin Masters

Guitars and Piano by Chris Odien

Drums and Percussion by Bob Wundermann

Recording, mixing and mastering

by Robert Meister & dee jay RUFUS

Studio work in the TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14393

