i40.de und Volksbank Mittweida machen mit der Blockchain Lernreise Wissen zu Blockchain für Alle zugänglich!

#beDigitallyCompetent: Was wissen Sie über Blockchain? Mit einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt machen die Lernexperten für Digitalisierung und Industrie 4.0 in 14 Ländern vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 in Regensburg zusammen mit einer der innovativen Banken Deutschlands, der Volksbank Mittweida, verständliches Wissen zur Blockchain-Technologie für jedermann zugänglich. Ziel des Projekts Breitenkompetenz Blockchain ist es den Kenntnisstand über Blockchain in der Gesellschaft abzufragen und gleichzeitig gezielte Lerninhalte interaktiv zu vermitteln.

Mit Hilfe eines innovativen und kostenlosen Online-Tools werden der Bevölkerung erstmals systematisch die Grundidee und die Potenziale der Blockchain Technologie nähergebracht, Berührungsängste abgebaut und damit die generelle digitale Kompetenz der Bevölkerung gestärkt. Ziel ist es, dass Blockchain nicht mehr nur von einem kleinen (akademischen) Expertenkreis in der Region Mittweida verstanden und vorangetrieben, sondern von auch von breiten Bevölkerungsschichten unterstützt wird. Mit der Kombination aus Datenerhebung und Wissensvermittlung wird der Grundstein für eine gezielte Kompetenzentwicklung gelegt, damit auf längere Sicht sukzessive größere Teile der Bevölkerung neue Geschäftsideen (Use Cases) und Ansätze zur Nutzung der Blockchain entwickeln können.

„Blockchain spielt eine immer größer werdende Rolle in unserem beruflichen und privaten Alltag und ist längst nicht mehr eine Zukunftstechnologie, sondern die Technologie von heute. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig die meisten über diese Technologie wissen. Mit unserer Kooperation im Rahmen des Projekts Breitenkompetenz Blockchain als Teil des WIR! Bündnisses Blockchain-Schaufensterregion Mittweida, wollen wir den momentanen Stand des Wissens in der Region erfragen, aber auch durch die kostenlose Blockchain-Lernreise unseren Beitrag dazu leisten, dass Wissen aufgebaut wird. Wissen ist die Macht, der Zukunft zu begegnen.“, so Dr. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 aus Regensburg. Das Innovationszentrum für Industrie 4.0 hat über 150.000 Mitarbeiter verschiedener Unternehmen in 14 Ländern mit E-Learnings und Lernprogrammen mit Einbindung neuer Technologien zu Digitalisierung geschult und berät Unternehmen bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Innovationszentrum Industrie 4.0 einen kompetenten Partner für dieses Projekt gefunden zu haben, der ebenso wie wir, Digitalisierung stärken will. Die Blockchain-Lernreise ist ein wichtiger Grundstein sowohl für die Gesamtstrategie als auch innerhalb der Umsetzungsprojekte der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida. Mit der Erhebung des Wissensstandes gemeinsam mit i40.de, werden wir bereits im Herbst genauer wissen, welche Unterstützung in der Region noch benötigt wird. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer an der kostenlosen Blockchain-Lernreise.“, so Miriam Stareprawo-Hofmann, Projektleiterin bei der Volksbank Mittweida. Das WIR! Programm steht für Wandel durch Innovation in der Region. Die Vision der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida ist es, Mittweida zu einem Leuchtturm für Blockchain-Anwendungen zu entwickeln.

https://www.i40.de/blockchainkompetenz#/

Über das Innovationszentrum für Industrie 4.0

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in 14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale Edutech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬-Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

www.i40.de

Über die Volksbank Mittweida eG

Die Volksbank Mittweida eG ist eine führende Genossenschaftsbank mit Freude am Erfolg, Innovation und Weiterentwicklung. Mit ihrem Allfinanzkonzept betreut sie mit knapp 180 Mitarbeiter/innen bei einer Bilanzsumme von 2,3 Mrd. Euro ca. 37.000 Kunden. Entgegen dem allgemeinen Trend wächst die Bank in Kunden-, Ertrags- und Mitarbeiterzahlen. Die Bank ist im Jahr 2020 zum dritten Mal in Folge als eines der 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand mit dem TOP100-Siegel ausgezeichnet worden. Als erste Bank im Blockchain-Bundesverband und Gründungsmitglied der Brüsseler INATBA (Initiative zur Förderung von Blockchain) engagiert sich die Volksbank Mittweida für die Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich Blockchain. Seit 2018 bietet die Volksbank Mittweida eG Konten für blockchainbasierte Unternehmen an.

www.volksbank-mittweida.de



