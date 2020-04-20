IAA Transportation 2026: Tele Radio präsentiert Sicherheits-Funkfernsteuerungen für Nutzfahrzeuge

Sichere, intelligente Funkfernsteuerungen für Nutzfahrzeuge: Tele Radio präsentiert auf der IAA Transportation 2026 innovative Lösungen für mehr Sicherheit, Präzision und Effizienz.

Tele Radio präsentiert auf der IAA Transportation 2026 in Hannover sichere und intelligente Funkfernsteuerungen für Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich. Die Messe findet vom 15. bis 20. September 2026 auf dem Messegelände Hannover statt; Pressetag ist der 14. September. In Halle 12, Stand D40 zeigt das Unternehmen in praxisnahen Demonstrationen, wie Funkfernsteuerungen Arbeitsabläufe im Transport- und Logistikbereich effizienter, sicherer und zuverlässiger machen. Durch die Bedienung aus sicherer Entfernung behalten Anwender ihre Umgebung besser im Blick. Gleichzeitig ermöglichen moderne Funkfernsteuerungen eine präzise, intuitive und zuverlässige Steuerung der eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge._

Die Systeme von Tele Radio kommen in zahlreichen Anwendungen rund um Nutzfahrzeuge und Transportlösungen zum Einsatz – darunter Ladekrane, Abroll- und Absetzkipper, Kipperaufbauten, Abschlepp- und Bergefahrzeuge, Hubladebühnen sowie Saug- und Spülfahrzeuge. Im Mittelpunkt stehen dabei maximale Sicherheit, hohe Anlagenverfügbarkeit und eine einfache, intuitive Bedienung.

Christian Kolbe, Geschäftsführer der Tele Radio Germany GmbH, betont:

„Die IAA Transportation ist eine der wichtigsten Plattformen für die Zukunft von Transport und Logistik. Sie bietet uns den idealen Rahmen, um zu zeigen, wie sichere Funkfernsteuerungen die tägliche Arbeit nicht nur sicherer, sondern auch produktiver machen. Einen besonderen Fokus legen wir auf unsere PAQ Line, die mit Sicherheitsfunktionen bis zu PLe / CAT 4 / SIL 3 neue Maßstäbe setzt. Sicherheit hat für uns oberste Priorität – und wir arbeiten kontinuierlich daran, die Möglichkeiten in diesem Bereich weiterzuentwickeln.“

Gemeinsam mit den Schwesterunternehmen Åkerströms und Sistematica, die wie Tele Radio zur Allgon Gruppe gehören, ist Tele Radio auf der IAA Transportation in Halle 12, Stand D40 vertreten. Als internationale Leitmesse für Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor bringt die IAA Transportation Hersteller, Flottenbetreiber und Entscheider aus der gesamten Branche zusammen. Für Tele Radio ist sie damit der ideale Ort, um sichere, zuverlässige und zukunftsorientierte Lösungen für die Steuerung von Maschinen und Fahrzeugen zu präsentieren.

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Tele Radio GmbH

Frau Vera Buss

Flurweg 12

84069 Schierling

Deutschland

fon ..: +49 (0) 94 51-94 48 550

web ..: https://www.tele-radio.com/de/

email : v.buss@tele-radio.com

Die Tele Radio Gruppe ist ein multinationales Unternehmen, das universelle, drahtlose Fernsteuerungen und maßgeschneiderte Funklösungen für industrielle Anwendungen entwickelt, vertreibt und liefert. Die Produkte tragen zu einem sichereren und effizienteren Arbeitsumfeld bei. Das Unternehmen wurde 1955 im schwedischen Lysekil gegründet und hat sich seitdem zu einer internationalen Gruppe mit Hauptsitz in Göteborg und über zwanzig Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Amerika entwickelt.

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