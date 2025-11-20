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IBB erweitert Angebot: Neue Module mit TÜV SÜD-Personenzertifizierung im Datenschutz und Praxismanagement
Qualifizierungen unabhängig geprüft, förderfähig und praxisnah
Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) führt drei Weiterbildungsmodule ein, die ab sofort mit einer TÜV SÜD- Personenzertifizierung abschließen: die Fachkunde für Datenschutzbeauftragte, Praxismanager:in MEDISTAR® mit E-Health und Arbeiten 4.0 sowie Praxismanager:in TURBOMED® mit E-Health und Arbeiten 4.0. Alle drei Qualifizierungen sind über einen Bildungsgutschein förderbar und stehen bundesweit als Live-Online-Training zur Verfügung.
Datenschutz als Schlüsselkompetenz in allen Branchen
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) müssen Unternehmen ab zwanzig Personen, die personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, eine:n Datenschutzbeauftragte:n haben. Diese Pflicht gilt unabhängig von der Branche. Das IBB bereitet Teilnehmende gezielt auf die TÜV SÜD-Prüfung vor. Der Kurs vermittelt die rechtlichen Grundlagen der EU-DSGVO und des BDSG, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen, die Erstellung eines Datenschutzkonzepts sowie den Umgang mit Auskunftsrechten, Videoüberwachung und vertraglichen Regelungen mit Dienstleistern. Die Weiterbildung dauert eine Woche in Vollzeit oder zwei Wochen in Teilzeit.
Praxismanagement mit Systemkompetenz und digitalem Profil
Arztpraxen brauchen Fachkräfte, die Praxissoftware sicher beherrschen und Managementaufgaben übernehmen können. Die beiden neuen Praxismanagement-Module setzen genau hier an. Teilnehmende wählen je nach Einsatzbereich zwischen der Branchensoftware MEDISTAR® oder TURBOMED® und erwerben in zwanzig Wochen Vollzeit Kenntnisse in Praxisverwaltung und Abrechnung (EBM, GOÄ, IGeL), Hygiene im Gesundheitswesen, E-Health-Datenschutz, Qualitätssicherung sowie kaufmännischen Grundlagen. Beide Kurse schließen mit einer TÜV SÜD-Prüfung ab.
„Mit der TÜV SÜD-Personenzertifizierung stärken wir die Qualität und Sichtbarkeit unserer Bildungsangebote : Teilnehmende erhalten praxisnahe Kompetenzen und einen unabhängigen Qualitätsnachweis, der im Arbeitsmarkt sofort anerkannt wird“, erklärt Magdalene Radtke, Leiterin der Abteilung strategische Partnerschaften beim IBB.
„Weiterbildung entfaltet ihren größten Wert, wenn erworbene Kompetenzen transparent und nachvollziehbar belegt werden können. Personenzertifizierungen erhöhen hier die Vergleichbarkeit von Qualifikationen, stärken das Vertrauen in Personalentwicklungsmaßnahmen und unterstützen Unternehmen dabei, gezielt die Kompetenzen aufzubauen, die sie für ihre Zukunft benötigen.“, sagt Tsvetan Donev, Leiter der Zertifizierungsstelle für Personal der TÜV SÜD Akademie.
Für Einzelpersonen und Unternehmen
Alle drei Module sind über den Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter bis zu 100 Prozent förderbar. Unternehmen, die Fachkräfte qualifizieren möchten, können Fördermöglichkeiten nach dem Qualifizierungschancengesetz nutzen.
Die Kurse sind ab sofort buchbar. Weitere Informationen sind auf www.ibb.com zu finden.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IBB Institut für Berufliche Bildung GmbH
Frau Isabel Zimmermann
Bebelstraße 40
21614 Buxtehude
Deutschland
fon ..: 04161 51650
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email : presse@ibb.com
Das Institut für Berufliche Bildung, kurz IBB, wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten Bildungsanbietern in Deutschland. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an zertifizierten Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.
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