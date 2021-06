Ich strick mir einen Schal aus Zeit – Geschichten eines Lebens in Freiberg

In ihrer autobiografischen Erzählung „Ich strick mir einen Schal aus Zeit“ erinnert sich die Autorin Rosemarie Keil in kleinen Geschichten an ihr bisheriges Leben.

Für den Verlauf des Lebens findet Rosemarie Keil den treffenden Vergleich mit der Strickarbeit. Manchmal lässt sich aus selbst entworfenen Ideen etwas Tolles kreieren, für manche Arbeiten sind aber Schablonen vorgegeben. Genauso verhält es sich in den Lebensmustern einzelner Menschen. Vieles lässt sich beeinflussen, doch manche Wege sind uns unweigerlich vorgegeben.

Genauso erging es auch der 1951 in Freiberg geborenen Autorin. In Form von Geschichten, Erinnerungen, Gedichten und Träumen blickt sie auf ein bewegtes Leben zurück. Teilweise ernst und nachdenklich und dann wieder mit viel Humor erzählt sie von ihren Lebensstationen und denen ihrer Vorfahren. Dabei kommt auch immer wieder ein Stück Zeitgeschichte der Stadt Freiberg und der umgebenden Region zutage.

Die Autorin lebt heute wieder in ihrer Heimat Freiberg. In ihrem Berufsleben war sie unter anderem als Lehrerin und als Angestellte einer Krankenkasse tätig. Seit ihrem Ruhestand kann sie endlich ihrem Hobby, dem Schreiben, in vollen Zügen nachgehen.

