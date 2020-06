Ideanomics meldet Schuldenabbau im Rahmen von Wachstumsplänen

– Schulden gegenüber ID Venturas und YA II-Fonds wurden zur Gänze in Aktien umgewandelt

– Folge der Umwandlung von Wandelanleihen des Chairman und des Vice-Chairman, die bei den letzten 8-k-Einreichungen angegeben wurden

– Teil des Bestrebens des Unternehmens, seine Bilanz zu bereinigen und Zinszahlungen zu reduzieren, während es sich auf Wachstum vorbereitet

New York, 11. Juni 2020 – Ideanomics (NASDAQ: IDEX, FRA: 0V5) (Ideanomics oder das Unternehmen) freut sich, die zweite Stufe der Umschuldung bekannt zu geben, bei der die Inhaber der vorrangigen gesicherten Wandelschuldverschreibungen und der nachrangigen gesicherten Wandelschuldverschreibungen, die vom Unternehmen ursprünglich im Jahr 2019 emittiert wurden, jeweils etwa 10,6 Millionen US-Dollar an zwei Fonds im Gebiet von New York schulden: ID Venturas und YA II PN. Dies folgt im Anschluss an die Ankündigung von letzter Woche, wonach der Chairman und der Vice-Chairman des Unternehmens jeweils ihre Schulden im Rahmen der Pläne des Unternehmens zur Bereinigung der Bilanz und zur Reduzierung der Zinszahlungen als Vorbereitung auf das Wachstum umgewandelt haben. Dies hat dazu geführt, dass sich die durchschnittliche Fälligkeit der restlichen Schulden bis Mitte 2021 verlängert hat.

Im Rahmen ihrer Wachstumspläne erweitern Ideanomics, MEG und Treeletrik zurzeit ihre Managementteams, um vom erwarteten Wachstum profitieren zu können. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Begriff, die Pläne für ein 10b5-1-Programm abzuschließen, das es dem Management ermöglicht, den Markt in zuvor festgelegten Abständen zu betreten, um die Aktien des Unternehmens zu kaufen und Bedenken in Zusammenhang mit dem Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen zu vermeiden. Die 10b5-1-Pläne ermöglichen es Führungskräften, den Markt vorzeitig über Kauf- und Verkaufsabsichten zu informieren, und zwar in einer den Vorschriften entsprechenden Weise, mit der solche Transaktionen mit voller Markttransparenz durchgeführt werden können.

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die Einführung von kommerziellen Elektrofahrzeugen zu fördern und Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation zu entwickeln. Seine Elektrofahrzeugabteilung Mobile Energy Global (MEG) bietet Gruppenkaufrabatte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeugbatterien und Elektrizität sowie Finanzierungs- und Aufladelösungen. Zu Ideanomics Capital gehören DBOT ATS und Intelligenta, die beide innovative Finanzierungsleistungen auf KI- und Blockchain-Basis anbieten. MEG und Ideanomics Capital bieten unseren globalen Kunden und Partnern eine bessere Effizienz und bessere Technologien sowie einen besseren Zugang zu den globalen Märkten.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing und Qingdao (China).

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen – ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten – sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glaubt, erwartet oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten Risk Factors und Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, – verfügbar unter www.sec.gov – ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

