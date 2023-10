Ihr Sandwich-Profi Dämmpaneele Lugauer. Experte für Sandwichpaneele und Dämmplatten

Wir zeichnen uns durch Jahrzehnte lange Erfahrung auf dem Dämm- und Lüftungssektor im Agrar- und Gewerbebau aus.

Unsere Produkte und Dienstleistungen sind die perfekte Lösung für die Wärmedämmung und Isolierung von verschiedenen Bereichen wie dem Bau von Kühlzellen oder Lagerhallen. Zudem werden Sandwichplatten auch in Ställen verwendet. Als Verarbeiter von Dämmpaneelen legen wir großen Wert auf Qualität und Innovation. Wir verwenden nur beste Materialien, um sicherzustellen, dass unsere Produkte höchste Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit bieten. Unsere Dämmpaneele sind in verschiedenen Größen, Dicken und Oberflächen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Seit 2001 verkaufen und verbauen wir Sandwichpaneele. So verfügen wir über ein enormes Wissen und KnowHow im Vertreib und der Verarbeitung von Sandwichplatten und Dämmplatten. Besonders hervorzuheben sind dabei die Produkte Sandwichpaneele fürs Dach und GFK Platten.

Über die Jahre haben wir uns zudem einen Namen im Bereich Sanierung und Umbauten jeglicher Art gemacht. So haben wir beispielsweise schon etliche Bauten als Kühllager oder Kühlzelle umgebaut. Zudem wurden viele Sanierungen im Bereich von Ställen durch Anbringung von Dämmplatten oder Neueindeckung mit Sandwichpaneelen durchgeführt. Kostengünstige Sanierungen werden bei geeigneten Bedingungen mit Trapezblechen ausgeführt.

Im Bereich der Lüftung haben wir mit unserem Lichtfirst und Curtains top Lösungen für den Agrarbau. Zudem werden Licht- und Lüftungsschieber und Schiebetore von uns eigens auf Maß gefertigt. Im Gewerbebau bieten wir unter anderem Lichtkuppeln sowie Türen und Tore für Lagerhallen an. So sind Sektionaltore und Planentore ebenfalls von uns erhältlich.

Wir richten uns sowohl an Gewerbe-, Agrar-, Handwerkerkunden also auch Privatpersonen. Ein Großteil der Ware kann bei uns ab Lager abgeholt oder ausgeliefert werden. Zudem bieten wir Montagen an.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dämmpaneele Lugauer GmbH &Co. KG

Frau Verena Lugauer

Zum Höllbachtal 7+9

93167 Falkenstein

Deutschland

fon ..: 09462/1627

web ..: https://www.daemmpaneele-lugauer.de/

email : verkauf@lugauergmbh.de

Wir zeichnen uns durch Jahrzehnte lange Erfahrung auf dem Dämm- und Lüftungssektor im Agrar- und Gewerbebau aus. Seit 2001 verkaufen und verbauen wir Sandwichpaneele. So verfügen wir über ein enormes Wissen und KnowHow in der Verarbeitung von Sandwichplatten und Dämmplatten. Kühllager und Kühlzellen werden ebenfalls durch uns ausgeführt. Seit 2003 wird unser Lichtfirst verbaut. Wir richten uns sowohl an Gewerbe-, Agrar-, Handwerkerkunden also auch Privatpersonen. Ein Großteil der Ware kann bei uns ab Lager abgeholt oder ausgeliefert werden.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82-86

24114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ONLYOFFICE Docs 7.5: Brandneuer PDF-Editor, mehr Barrierefreiheit und zahlreiche Quality-of-Life-Features Wir bieten Ihrem Unternehmen unsere PC Beseitigung in ganz Deutschland an