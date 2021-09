Ihre Hände sind Ihre Visitenkarte.

Ich verhelfe Ihnen zu einer schönen Haut und gepflegten Nägeln, berate Sie individuell und gehe auf Ihre Wünsche ein.

Mein Name ist Claudia Simmuteit, ich bin die Inhaberin von CS Nails and face und habe 2017 mein Nagelstudio in Nusplingen-Heidenstadt eröffnet.

Was anfangs „nur“ ein Nagelstudio war, ist mittlerweile weitaus mehr geworden.

Zusätzlich der Nagelmodellage biete ich meinen Kunden auch Maniküre, Pediküre, Wimpernlifting, Augenbrauenkorrektur, Kosmetikbehandlung ( Mikro Dermabrasion / Anti-Aging Behandlung ), Waxing, Paraffinbad / Wachsbad ( öffnet die Poren und lässt somit das Pflegeprodukt direkt in die Haut eindringen) und Men Handcare an.

Ich berate meine Kunden individuell und gehe auf Ihre Wünsche ein.

CS Nails and face steht für gepflegte, schöne Haut und Nägel, kreatives Nageldesign und einen umfassenden Service.

Hygiene und hochwertige Produkte stehen bei mir an erster Stelle und sind für mich die Voraussetzung für ein gepflegtes und erfolgreiches Nagel- und Kosmetikstudio.

Meine lockere Art und die entspannte Atmosphäre im Studio vermittelt meinen Kunden einen Ort der Entspannung und des Wohlfühlens.

Meine Zertifikate habe ich bei der Firma Schwaben Nails in Ulm und LCN Beauty School in Mössingen erworben.

Seit 2020 arbeite ich im kosmetischen Bereich mit der Firma Dermaceutical in Aachen zusammen, die Ihre hochwertigen Produkte im eigenen Haus produziert.

Um zu 100 Prozent hinter meiner Arbeit und hinter meinen Produkten stehen zu können, die ich meinen Kunden anbiete, teste ich zuvor alles an mir selber.

Von jedem verkauften Pflegeprodukt spende ich an den Förderverein für krebskranke Kinder 1 EUR.

Daher „tut eurer Haut ein Gefallen und den Kindern was Gutes“.

Ich freue mich Sie in meinem Studio begrüssen zu dürfen und Sie für eine gewisse Zeit aus Ihrem Alltag zu entführen.

Claudia Simmuteit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CS Nails and face

Frau Claudia Simmuteit

Albstrasse 29

72362 Nusplingen-Heidenstadt

Deutschland

fon ..: +4915201441196

web ..: http://csnails.business.site

email : simmuteit.claudia@web.de

Natürlich schöne Haut und Nägel.

Ihr Nagel – und Kosmetikstudio in Nusplingen-Heidenstadt.

Meine Leistungen:

– Kosmetikbehandlung ( Mikro Dermabrasion / Anti – Aging )

– Wimpernlifting

– Waxing

– Nagelmodellage

– Maniküre / Pediküre

– Fussnagelmodellage

– Paraffinbadbehandlung

– Men Handcare

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

