Ihre Immobilienbewertung – 100% kostenlos mit GRUNDUM Immobilien GmbH – Jetzt bewerten!

Unsere kostenlose Immobilienbewertung vermittelt Ihnen kompaktes Wissen rund um Ihre Immobilie. Dabei wird der Marktwert anhand von Vergleichsdaten mit Objekten in Ihrer Umgebung errechnet!

In 7 Schritten zum erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie

Profitieren Sie als Eigentümer von einem umfassenden, individuellen Makler-Service von Beginn an. Die Vermittlungsarbeit von GRUNDUM Immobilien und die Zusammenarbeit mit Ihnen läuft in diesen Phasen ab:

Phase 1:

Wir lernen uns persönlich kennen.

Bei einem unverbindlichen Treffen besichtigen wir gemeinsam Ihre Immobilie. Sie erfahren das Wichtigste über unsere Leistungen, über unser Know-how und unsereVorgehensweise. Wir wiederum gewinnen einen ersten Eindruck von Ihrem Objekt.

Phase 2:

Sie beauftragen uns und wir ermitteln für Sie den marktgerechten Kaufpreis.

Wenn Sie sich für GRUNDUM Immobilien entscheiden, treffen wir uns wieder: je nach Wunsch bei Ihnen, in Ihrer Immobilie oder in unseren Büroräumen. Sie schließen mit uns einen Makleralleinauftrag. Nun erstellen wir für Sie ein ausführliches Wertgutachten sowie eine Marktwertanalyse. Der Kaufpreis wird auf Basis dieser Fakten mit Ihnen gemeinsam individuell festgelegt.

Phase 3:

GRUNDUM Immobilien vermarktet Ihre Immobilie professionell.

Dazu gehört, wenn sinnvoll, auch die Anforderung von Bau- und Lageplänen bei den Behörden. Wir erstellen für Sie Skizzen, Fotos, Beschreibungen etc. Diese bündeln wir in einem repräsentativen, überzeugenden Exposé. Abgestimmt auf Ihr Objekt veranlassen wir Werbemaßnahmen, wie die Veröffentlichung von Anzeigen in Zeitungen und/oder im Internet. Selbstverständlich stimmen wir den Marketingplan mit Ihnen ab.

Phase 4:

Wir präsentieren Ihre Immobilie potenziellen Interessenten.

GRUNDUM Immobilien ist für Sie vor Ort und im Büro ständig präsent. Wir nehmen Anrufe entgegen, beantworten E-Mails und Faxe, vereinbaren Termine und führen Besichtigungen durch. Anfragen potentieller Interessenten werden von uns zügig beantwortet. Dabei halten wir Sie natürlich über alle wesentlichen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Phase 5:

In Ihrem Auftrag führen wir die Verkaufsverhandlungen.

Dies ist eine besonders wichtige Phase. Denn jetzt gilt es, bei den Kaufinteressenten bei Bedarf telefonisch oder persönlich nachzuhaken. Auf etwaige Einwände einzugehen, gehört genauso dazu, wie die besonderen Vorzüge und Potentiale Ihrer Immobilie herauszustellen. In vielen Fällen schaffen wir auch Kontakte zwischen Interessenten und Architekten, Handwerkern und/oder Finanzinstituten. Parallel prüfen wir für Sie bereits in dieser Phase die Bonität der potentiellen Käufer.

Phase 6:

Vorbereitung und Abstimmung des Notartermins.

Gibt es mehrere Kaufinteressenten, berät Sie GRUNDUM Immobilien bei der Auswahl des Käufers. Wir bereiten den Vertrag in Ihrem Sinne vor. Sobald die Finanzierungszusage des Kreditinstituts eingeht, wird diese sofort geprüft. Wir koordinieren den Notartermin und begleiten Sie dorthin.

Phase 7:

Auch nach dem Verkauf sind wir für Sie da.

Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir für Sie die Schlüsselübergabe oder begleiten Sie dabei. Wir helfen Ihnen gern bei Ihrem Auszug. Bei Bedarf finden wir selbstverständlich auch eine neue, passende Immobilie für Sie.

